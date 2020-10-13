Добрые новости
13 октября,
2020
2
фото
Полезно

Томичам помогут оценить влияние стресса на здоровье

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Плохое настроение – далеко не единственное последствие стресса. Он способен влиять на происходящие в организме процессы и может причинить серьезный вред здоровью, если не обратить внимание на конкретные индикаторы вашего состояния.

С понятием «стресс» чаще всего ассоциируется кортизол. Как и любой другой гормон, он не терпит крайностей – его высокий уровень увеличивает риск развития инфарктов и инсультов. В сочетании с повышенным индексом атерогенности – соотношением уровня «хорошего» и «плохого» холестерина – риск еще больше.

Если понижен уровень витамина D, это может привести к дефициту серотонина – «гормона счастья». Другой «бонус» – вымывание кальция из организма. Нехватка магния способна «подарить» бессонницу и тревожные состояния.


Щитовидной железе также требуется внимание. Если о «щитовидке» забыть, она может «отомстить» апатией, увеличением веса, резкими перепадами настроения, потерей полового влечения, сонливостью или бессонницей. 

Томичам помогут оценить влияние стресса на здоровье

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов, но сначала нужно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.


До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» акция – «стресс-комплекс» со скидкой до 30 %. Исследование займет 1 день.


Для проведения анализа потребуется кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.  

Томичам помогут оценить влияние стресса на здоровье

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:


Томск
проспект Ленина, 124
проспект Фрунзе, 130


Стрежевой 
4-й микрорайон, просп. Нефтяников, 406



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.