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16 марта,
2021
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Томичам помогут оценить индивидуальный риск тяжелого течения COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Лаборатория «Гемотест» поможет не переболевшим COVID-19 томичам быть готовыми ко встрече с коронавирусной инфекцией. Для этого компания разработала специальный комплекс «Риск тяжелого течения COVID-19» из двух анализов.

Томичам помогут оценить индивидуальный риск тяжелого течения COVID-19
Фото: Лаборатория «Гемотест»

Есть два состояния, при которых течение COVID-19 может быть более тяжелым: сахарный диабет и повышенная свертываемость крови. Руководствуясь сведениями Всемирной организации здравоохранения и Минздрава РФ, «Гемотест» составил комплекс исследований для выявления нарушений системы свертываемости крови и преддиабета.

Показатель гликированного гемоглобина поможет предупредить развитие сахарного диабета и заметить нарушение углеводного обмена. Он подскажет, насколько часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения в течение трех месяцев до исследования.

Еще один показатель в комплексе — международное нормализованное отношение, или МНО. Это параметр, по которому можно судить об общем состоянии свертывающей системы и делать выводы о риске развития тромбозов или кровотечений.  

Стоимость анализа – 680 рублей без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста» – получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.

Томичам помогут оценить индивидуальный риск тяжелого течения COVID-19

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:


Томск
проспект Ленина, 124
проспект Фрунзе, 130


Стрежевой 
4-й микрорайон, просп. Нефтяников, 406

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