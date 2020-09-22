Томичам помогут держать уровень «солнечного» витамина D под контролем

Витамин D, прозванный «солнечным», влияет на уровень «гормона счастья» серотонина, иммунитет и состояние костей и мышц. При этом и его избыток, и недостаток вредят организму, но, не зная тонкостей, спровоцировать нехватку можно даже под солнцем.





В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Основная функция витамина – помощь «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.





Большое количество солнечных дней также не гарантирует достаток витамина D. Дело в одежде и солнцезащитных средствах – если переусердствовать, нехватку можно спровоцировать даже в жарких районах.