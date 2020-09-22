Добрые новости
22 сентября,
2020
2
фото
Полезно

Томичам помогут держать уровень «солнечного» витамина D под контролем

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Витамин D, прозванный «солнечным», влияет на уровень «гормона счастья» серотонина, иммунитет и состояние костей и мышц. При этом и его избыток, и недостаток вредят организму, но, не зная тонкостей, спровоцировать нехватку можно даже под солнцем.


В организме этот витамин присутствует в основном в двух формах: D2 поступает с пищей, а D3 образуется в коже под действием УФ-излучения. Основная функция витамина –  помощь «стройматериалам», кальцию и фосфору, всасываться в тонком кишечнике.


Большое количество солнечных дней также не гарантирует достаток витамина D. Дело в одежде и солнцезащитных средствах – если переусердствовать, нехватку можно спровоцировать даже в жарких районах.

Томичам помогут держать уровень «солнечного» витамина D под контролем
Фото: 123RF

Из-за низкого уровня витамина D организм может начать восполнять нехватку кальция за счет костей. У взрослых это способно обернуться остеопорозом, а у детей рахитом. Другими словами, кости могут стать ломкими, или мягкими.


Избыток витамина D не менее опасен – высокая концентрация кальция в плазме крови способна сделать ломкими сосуды, печеночную и почечную ткани.


В список «радостей» от отравления витамином входят тошнота, рвота, запоры и анорексия. В основном это происходит от чрезмерного употребления содержащих его препаратов.


Уровень витамина D может зависеть от здоровья «логистики» организма. Например, из-за болезней печени может нарушиться этап его метаболизма либо он может не всасываться из кишечника. По этой причине не стоит заниматься самолечением – по незнанию есть риск навредить себе дополнительным приемом витамина D.

До 31 октября в отделениях Лаборатории «Гемотест» в Томской области стоимость исследования на витамин D суммарный снижена до 1290 рублей. Исследование займет 1 день.


Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. О готовности может сообщить бесплатное SMS.


«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

Томичам помогут держать уровень «солнечного» витамина D под контролем

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Томской области:


Томск
проспект Ленина, 124
проспект Фрунзе, д. 130


Стрежевой 
4-й микрорайон, просп. Нефтяников, д. 406



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.