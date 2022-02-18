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Томичей приглашают в команду аэротакси «ЭФКО» Hi-Fly

ТВ2 Полина Диденко

11 февраля томские студенты приняли участие в онлайн-лектории «ЭФКО». «Аэротакси Hi-Fly. История создания». Руководитель проекта Павел Корольков рассказал о целях необычного проекта, о том, как устроен этот беспилотник, где он может использоваться, а также о вакансиях Hi-Fly. Наш журналист сходил на лекторий и узнал, зачем производителю питания строить собственные летательные аппараты.

Зачем это вообще нужно?

Hi-Fly Taxi является одной из составляющих семейства проектов Healthy Innovation компании «ЭФКО». Логика в том, что, по мнению акционеров компании, здоровое будущее имеет две главные составляющие — питание, которое приносит пользу организму, и качественное пространство для жизни.

Healthy Innovation «ЭФКО» разделяется на три направления: Hi-Food (растительные альтернативы мясу и молоку), Hi-Bio (сладкие белки и клеточное питание), Hi-Tech (твердооксидные топливные элементы и беспилотные дроны).

«Сейчас активно развиваются разнообразные сервисы для удобства человека. Аэротакси — один из них. Это будет очень хорошо применяться и в крупных городах, где высокая плотность дорожного движения, и на островах, где нужно ждать лодку и долго добираться по воде, и за городом, когда нужно оперативно попасть в более крупные отдаленные населенные пункты,— рассказывает руководитель проекта Hi-Fly Taxi Павел Корольков. — Плюс наше аэротакси — это экологично. Мы рассматриваем питание от аккумуляторных батарей или от топливных элементов».

Как устроено аэротакси?

Первый полет прототипа состоялся в мае 2021 года, а полет Hi-Fly Taxi — в октябре 2021 года. На разработку текущей версии потребовалось менее года. Аэротакси уже умеет перевозить до 120 килограмм груза и находиться в воздухе до 25 минут.

«С 2010 года многие компании пытались разработать беспилотное аэротакси коптерного типа. Но получаться у большинства из них стало только к 2019 году. Наш проект в таком виде, в каком вы его видите на роликах и фотографиях, стартовал в ноябре 2020 года, — вспоминает Павел. — Первый прототип имел 8 двигателей на нижних лучах. Но затем конструкция была пересмотрена».

В итоге, расположение двигателей стало двухъярусным. Верхние обеспечивают аппарату хорошую устойчивость. В то время как нижние больше отвечают за маневренность. Такая конструкция запатентована инновационным центром «ЭФКО» «Бирюч». 

Грузовой и пожарный беспилотник

Пока испытания аэротакси проходят на территории ИЦ «Бирюч». Чтобы проверить аэротакси на длинных дистанциях, команда Hi-Fly оформляет разрешение на более дальние перелеты.

«Организационно этот процесс работает так. Мы получаем разрешение на взлет, закрываем себе воздушное пространство и с соблюдением требований выполняем экспериментальные полеты. По этой же причине мы летаем не слишком высоко, хотя по аэродинамическим расчетам допустимая высота полета Hi-Fly — 2,5 километра», — говорит руководитель проекта.

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У Hi-Fly уже есть вариация грузового беспилотника, а ещё дрон-спасатель – заточенный на тушение пожаров. Его назначение — взлететь на нужную высоту и помочь с устранением горения. Сейчас существуют системы подачи пены на высоту до 400 метров. Также с беспилотника можно скидывать средства самоспасения для людей, находящихся в зоне горения — маски, термозащитные одеяла и так далее.

К концу 2022 года «ЭФКО» планирует осуществить первые полеты Hi-Fly Taxi по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 километров. 

«ЭФКО» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России, известный по торговым маркам «Слобода», Altero и Hi!.

Инновационный центр «Бирюч» создан «ЭФКО» в 2013 году. Сегодня это 12 современных лабораторий, которые занимаются научными разработками в области фудтеха, искусственного интеллекта и аэродинамики. Благодаря разработкам ученых центра «ЭФКО» успешно диверсифицирует и создает новые направления бизнеса. В частности, производит ферменты для пищевой промышленности и растительные альтернативы мяса и молока под брендом Hi! 

Тех, кому интересно попробовать свои силы в создании и развитии Healthy Innovation, команда Hi-Fly приглашает к себе в команду. Это электронщики, конструкторы, испытатели, сборщики, программисты и операторы ЧПУ. Все контакты для связи – в конце небольшого ролика о проекте:

Следить за новостями Healthy Innovation можно на сайте или в социальных сетях «ЭФКО»: в Инстаграме, ВКонтакте, Телеграме и Facebook

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