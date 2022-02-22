Томичей приглашают на гастроли театра «Скоморох» в ДНТ «Авангард»

В центре сюжета – Баба-Яга. Но злой и сварливой старухи, которая хочет всех съесть, вы здесь не увидите. Главная героиня этой сказки – заботливая и любящая, как любая мать она переживает за своего сына и волнуется, что Иван Агич «колдовскую науку забросил, змеиных хвостов не запас, паучьих лапок не насушил», все ходит-бродит вдалеке от родимой избушки лесной поближе к людям. Чтобы спасти ситуацию, находчивая мать решает найти сыну невесту. Но ни Кикимора, ни Лешиха не пришлись Ивану по сердцу. Парень мечтает о красавице Аленушке. Да только девушка на него и смотреть не хочет: неказистый, неотесанный, да еще и из лесу. Сможет ли Иван Агич завоевать любовь красавицы своей добротой и преданностью – смотрите сами 27 февраля в 16:00 на сцене ДНТ «Авангард».