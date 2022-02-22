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Томичей приглашают на гастроли театра «Скоморох» в ДНТ «Авангард»

ТВ2 ТВ2

Не знаете, как проводить зиму? Сделайте это весело. В последнее воскресенье февраля маленьких и взрослых томичей приглашают в «Авангард». На сцене Дворца народного творчества театр куклы и актера «Скоморох» покажет спектакль «Сказ про нечисть лесную и любовь неземную».

Автор:  театр "Скоморох"
Автор:  театр "Скоморох"

Постановку по пьесе Вячеслава Тимошина «Как Баба-Яга сына женила» поставила известный томский режиссер, заслуженный деятель искусств Наталья Корлякова. Сказочная история понравится и маленьким зрителям, и их родителям, бабушкам и дедушкам.

Автор:  театр "Скоморох"
Автор:  театр "Скоморох"

В центре сюжета – Баба-Яга. Но злой и сварливой старухи, которая хочет всех съесть, вы здесь не увидите. Главная героиня этой сказки – заботливая и любящая, как любая мать она переживает за своего сына и волнуется, что Иван Агич «колдовскую науку забросил, змеиных хвостов не запас, паучьих лапок не насушил», все ходит-бродит вдалеке от родимой избушки лесной поближе к людям. Чтобы спасти ситуацию, находчивая мать решает найти сыну невесту. Но ни Кикимора, ни Лешиха не пришлись Ивану по сердцу. Парень мечтает о красавице Аленушке. Да только девушка на него и смотреть не хочет: неказистый, неотесанный, да еще и из лесу. Сможет ли Иван Агич завоевать любовь красавицы своей добротой и преданностью – смотрите сами 27 февраля в 16:00 на сцене ДНТ «Авангард».

Автор:  театр "Скоморох"
Автор:  театр "Скоморох"

Билеты можно приобрести здесь, в кассах театра «Скоморох» или заказать по телефонам: 8(3822) 65-28-07, 8(3822) 65-28-90.

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