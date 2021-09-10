Томичей приглашают на бесплатный урок на открытом воздухе по оздоровительному цигун

Открытое занятие по древней китайской гимнастике могут посетить томичи 12 сентября на стадионе «Политехник». Приурочено оно к Всемирному дню оздоровительного цигун, который отмечается в воскресенье.

Урок рассчитан примерно на полтора часа, говорят организаторы. Сначала томские инструкторы, входящие во Всероссийскую федерацию цигун, расскажут о древней восточной гимнастике и объяснят, как она работает. Затем все желающие смогут опробовать ее на себе: инструкторы проведут разминку и покажут несколько комплексов упражнений.

Восточная гимнастика цигун подразумевает выполнение плавных упражнений. Они нацелены на улучшение работы внутренних органов, мышц, сухожилий и улучшение самочувствия. Практики цигун – не только оздоровительные, они развивающие, наполняющие энергией.

На открытый урок могут прийти люди любого возраста и физической подготовки. Некоторые комплексы упражнений в томских группах оздоровительной гимнастики выполняют и люди с ограниченными возможностями, – рассказывает Татьяна Павлова. Тех, кто придет в воскресенье, познакомят с разными практиками.

Если вы недавно переболели коронавирусом и до сих пор ощущаете последствия, то древняя восточная гимнастика тоже может помочь в восстановлении, считает врач-рефлексотерапевт Татьяна Павлова.