Томичей приглашают на бесплатный урок на открытом воздухе по оздоровительному цигун

Открытое занятие по древней китайской гимнастике могут посетить томичи 12 сентября на стадионе «Политехник». Приурочено оно к Всемирному дню оздоровительного цигун, который отмечается в воскресенье.
Урок рассчитан примерно на полтора часа, говорят организаторы. Сначала томские инструкторы, входящие во Всероссийскую федерацию цигун, расскажут о древней восточной гимнастике и объяснят, как она работает. Затем все желающие смогут опробовать ее на себе: инструкторы проведут разминку и покажут несколько комплексов упражнений.
Восточная гимнастика цигун подразумевает выполнение плавных упражнений. Они нацелены на улучшение работы внутренних органов, мышц, сухожилий и улучшение самочувствия. Практики цигун – не только оздоровительные, они развивающие, наполняющие энергией.
На открытый урок могут прийти люди любого возраста и физической подготовки. Некоторые комплексы упражнений в томских группах оздоровительной гимнастики выполняют и люди с ограниченными возможностями, – рассказывает Татьяна Павлова. Тех, кто придет в воскресенье, познакомят с разными практиками.
Если вы недавно переболели коронавирусом и до сих пор ощущаете последствия, то древняя восточная гимнастика тоже может помочь в восстановлении, считает врач-рефлексотерапевт Татьяна Павлова.
Я работаю в клинике. Многие упражнения из практик цигун мы используем в программах восстановления после ковида. Во-первых, это, конечно, дыхательные практики. С их помощью происходит разработка верхних дыхательных путей и легочной ткани. В постковидной реабилитации это очень важно. Во-вторых, мы уже знаем, что коронавирус поражает слабые места в организме. Оздоровительная гимнастика позволяет акцентироваться на восстановлении определенных органов.
Открытый урок по оздоровительному цигун пройдет в хоккейной коробке стадиона «Политехник» (ранее «Буревестник») 12 сентября в 12:00. С собой иметь удобную одежду и обувь, на случай дождя – куртку или дождевик.
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