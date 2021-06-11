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11 июня,
2021
«Тихомиров»:
как выгодно купить квартиру в центре Новосибирска
Темпы строительства многоквартирных домов в Томске стали одной из главных проблем прошедшего года. И пока администрация города вместе с застройщиками ищет новые площадки для жилья, можно посмотреть, как и что строится в соседних городах. Например, в Новосибирске. Там в центре города строится городская резиденция «Тихомиров». Что же подразумевает новый формат жилья? И почему этот комплекс заточен под инвесторов? Разбираемся.
В центре города под облаками
«Тихомиров» – один из самых высоких комплексов в Новосибирске. Своим именем он обязан одному из основателей города — инженеру Николаю Михайловичу Тихомирову.
Николай Тихомиров – инженер, окончивший Санкт-Петербургский институт путей сообщения. Занимался строительством железных дорог в разных концах российской империи, строил и Транссиб. В 1894 году 37-летнего инженера Тихомирова, обладавшего к тому времени солидным опытом и отличной репутацией направили на сложную стройку – завершать строительство моста через Обь. На момент приезда Тихомирова стройка находилась в тяжелом положении – строительство сильно отставало по срокам от планов, процветали воровство и мошенничество. Энергичное руководство Николая Михайловича и почти круглосуточная работа – спать руководителю работ удавалось не больше чем по 3-4 часа в день – позволили наверстать упущенное. Строительство было завершено в срок.

По окончанию строительства моста инженер остался в Новониколаевске. Именно он возглавил работы по возведению первого каменного здания Новониколаевска – собора Александра Невского. Он же стал создателем первой городской пожарной команды, которую собрал по собственной инициативе.

По всей видимости, напряженная жизнь стали причиной его ранней смерти. 27 октября 1900 года он скоропостижно скончался в результате кровоизлияния в мозг. Ему было всего 43 года. У него осталось трое детей и жена, Мария Ананьевна, которая пережила мужа на 61 год.
Комплекс состоит из двух высоток попеременной этажности – 29 и 25 этажей, объединенных административным блоком с общественными пространствами на первом этаже. Дома бизнес-класса возводятся по монолитно-каркасной технологии с кирпичным заполнением стен, теплыми лоджиями и бесступенчатыми стеклянными входными группами.
Площадь квартир в комплексе составляет от 37 до 71,5 м2. Высота потолка на типовом этаже 2,94 м. Два верхних этажа спроектированы под эксклюзивные квартиры с панорамным остеклением и высотой потолка 3,30 м. В каждой квартире предусмотрены остекленные лоджии и просторные прихожие с местом под шкаф-купе, в 3-комнатных — дополнительные санузлы.

Отвечает за проект группа компаний «Мета». За 30 лет своей работы компания реализовала 39 проектов — это 560 000 кв. м недвижимости. «Мета» выступала в качестве застройщика и генерального подрядчика при строительстве города-парка «Ясный берег», дома на реке «Маяк», жилых комплексов «Гринвилл» и «Европейский», «е2е4», «Оазис».
Консьерж-сервис, мойка для животных и лайфковоркинг
Однако «Тихомиров» — это не только квартиры. Застройщик серьезно доработал инфраструктуру комплекса. Так в «Тихомирове» запланирован пятиуровневый паркинг на 242 подземных и 30 наземных гостевых парковочных мест.
Для детей оборудуют функциональную площадку с необычным дизайном. Любителей активного отдыха ждет воркаут и скалодром.

«Мы планируем органично вписаться в существующий жилой квартал, – говорит директор по развитию группы «Мета» Роман Берсон, – две стороны наших башен обратятся на общий бульвар, который будет доступен, в том числе, жителям соседних домов».



При этом, в компании подчеркивают, что это будет «настоящий двор без машин». Даже такси будут останавливаться в специально отведенном для этого месте, не заезжая во дворы и прилегающие площади.

Будут реализованы новые решения и в самих жилых комплексах. Так на первом этаже будут расположены колясочные, где также можно будет оставить и самокат, и санки. Помимо этого, есть в доме и кладовые — отдельные ячейки, позволяющие хранить вещи жильцов, к которым не нужен частый доступ.

Располагаться на первом этаже будет и специальная игровая комната. В «Мете» говорят, что это помещение задумывалось, как идеальное место для детских праздников.

«Давайте пофантазируем», – говорит директор по развитию группы «Мета» Роман Берсон. – «Представим обычный день нашего жителя. Вот он просыпается утром, спускается в тёплый пятиуровневый паркинг, отвозит детей в садик, потом едет на любимую работу, вечером возвращается немного уставший. Вместе с супругой они отводят ребятишек в игровую комнату, а сами отправляются в бар, который расположен здесь же. Берут сырную тарелку, напитки, рассказывают друг другу о прошедшем дне. Я, как отец двоих детей, скажу, что такой возможности очень не хватало. А в выходные можно всей семьей на спортивной площадке размяться, показать детям пример».
Позаботился девелопер и о тех, у кого есть собаки. В «Тихомирове» создан уникальный dog-space. Это не просто площадка для выгула собак, ее проект разрабатывали при участии зоопсихолога и кинолога. Помимо этого, на первом этаже здания есть специальная мойка лапок.

«Мы думаем включить в список сервисов услугу выгула собак», – объясняет генеральный директор группы компаний «Мета» Владимир Мартыненков. – Это удобно, если планируется поездка. Не нужно беспокоиться о присмотре питомца, достаточно сообщить консьержу и оставить ключи».
Консьерж-сервису в комплексе уделено отдельное внимание. Помимо выгула домашних животных консьерж примет заказы из интернет-магазина и сохранит их в лучшем виде в комнате для посылок, передаст одежду в химчистку, поможет решить вопрос с уборкой. Также если вы уехали на несколько дней, то он польет цветы и накормит питомцев.



Подсказала пандемия и последующая за ней удаленка о ещё одном сервисе — лайфворкинге. Это общественная рабочая зона внутри дома, которая позволит резидентам и время на дорогу до работы сэкономить, и отношения с соседями наладить.

«Дома трудиться не всегда комфортно, что-то отвлекает: либо дети, либо желание сходить на кухню, – смеется директор по развитию ГК «Мета» Роман Берсон. – Мы предусмотрели возможность поработать вне квартиры, но в пределах резиденции, как говорится, прямо в тапочках».
Для тех, кто хочет отдохнуть, будут работать рестораны и кафе, фитнес-центры и салоны красоты, магазины и медицинские центры.

«Отличительная особенность «Тихомирова» в том, что мы, как девелоперы, приняли осознанное решение весь стрит-ритейл формировать самостоятельно, – делится своей точкой зрения Владимир Мартыненков. – Мы будем владеть коммерческими помещениями сами, будем подбирать арендаторов, которые подходят нам по концепции объекта». Основная идея резиденции – стать местом, откуда не нужно отправляться на поиски услуг. Кабинет семейной медицины, кофейня, бьюти- салон – все уже есть здесь».
Рент-сервис для инвесторов
Подумали в «Мете» и о тех, кто покупает жилье с целью инвестиции. В компании разработали специальный сервис, который позволит передать квартиры в доверительное управление и не заниматься поиском арендаторов или эксплуатацией жилья самостоятельно.

«Согласно статистике компании, около трети жилого фонда покупается с целью инвестиций. Поэтому у нас будет рент-сервис по управлению доходной недвижимостью», – объясняет генеральный директор группы компаний «Мета» Владимир Мартыненков.
Так, если жилье куплено для его дальнейшей сдачи, то клиенту за определенную комиссию от арендной платы можно будет переложить все обременительные хлопоты, начиная от поиска арендатора, администрирования платежей, поддержания чистоты и заканчивая мелким ремонтом, на плечи сервиса специализированной управляющей компании.

Тем, кто планирует купить квартиру в «Тихомирове», девелопер предлагает дистанционную сделку, бесплатную электронную регистрацию, льготную ипотеку, рассрочку, трейд-ин. Приобрести квартиру в ипотеку можно по ставке 2,1%. Она будет действовать до окончания строительства объекта, а затем составит 6,1% по госпрограмме на оставшийся срок. Также возможен второй вариант: можно выбрать фиксированную ставку на весь срок — 4,7% годовых.
Больше узнать о проекте — на сайте и в социальных сетях:
Офис продаж: Новосибирск, Красный проспект, 37, 5-й этаж

тел. +7 (383) 388-54-05

Застройщик ООО «СК Мета», проектная декларация на наш.дом.рф

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