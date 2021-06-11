Будут реализованы новые решения и в самих жилых комплексах. Так на первом этаже будут расположены колясочные, где также можно будет оставить и самокат, и санки. Помимо этого, есть в доме и кладовые — отдельные ячейки, позволяющие хранить вещи жильцов, к которым не нужен частый доступ.



Располагаться на первом этаже будет и специальная игровая комната. В «Мете» говорят, что это помещение задумывалось, как идеальное место для детских праздников.



«Давайте пофантазируем», – говорит директор по развитию группы «Мета» Роман Берсон. – «Представим обычный день нашего жителя. Вот он просыпается утром, спускается в тёплый пятиуровневый паркинг, отвозит детей в садик, потом едет на любимую работу, вечером возвращается немного уставший. Вместе с супругой они отводят ребятишек в игровую комнату, а сами отправляются в бар, который расположен здесь же. Берут сырную тарелку, напитки, рассказывают друг другу о прошедшем дне. Я, как отец двоих детей, скажу, что такой возможности очень не хватало. А в выходные можно всей семьей на спортивной площадке размяться, показать детям пример».

