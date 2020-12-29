Добрые новости
29 декабря,
2020
ТДСК ввела в эксплуатацию «умный дом» в Радонежском
Новоселы получили ключи от квартир в доме, который защищает сам себя с помощью систем безопасности
Накануне ключи от своих квартир получили жильцы последнего, 7-го, подъезда дома по переулку Речному, 3. Это очередной «умный дом», который ввела в эксплуатацию ТДСК — в жилом комплексе «Радонежский».
В новой 17-этажке — 473 квартиры. Финальное заселение собственников развели по времени с учетом мер безопасности — по 10 человек в час. Коробка конфет шла бонусом к внушительной связке ключей — не только от входных дверей, почтового ящика, домофона, но и от замка-блокиратора окон. Блокиратор не дает полностью открыть створки, позволяя установить их лишь в режим проветривания. Опция должна защитить детей и взрослых от случайного падения из окна. Дом на Речном, 3 у ТДСК — третий, в котором она имеется. По словам прораба СМУ ТДСК Дианы Соловьевой, сейчас это ноу-хау внедряют и в других микрорайонах.
«Дом на переулке Речном, 3 — «умный», в случае опасности может защитить сам себя, — говорит руководитель отдела маркетинга дочерней компании ТДСК Неотелеком Юрий Воропаев. — В нем установлена универсальная система безопасности и связи (УСБИС). Как это работает? Датчики, которые стоят в коридоре, выведены на пульт управления, где искусственный интеллект мониторит их состояние. В случае ЧП робот автоматически звонит в МЧС, сообщает, что произошло возгорание и называет номер дома. Сюда выезжает служба спасения. Параллельно с этим робот через систему домофонии уведомляет каждую квартиру, что в доме случился пожар и надо покинуть здание. То есть домофон начинает громко разговаривать. И к приезду пожарных люди уже успевают эвакуироваться. Это первый контур безопасности».
Всего, по словам представителей ТДСК, контуров безопасности в «умном доме» три. За второй отвечает опять же система домофонии. По словам Юрия Воропаева, если на трубке домофона на три секунды зажать центральную кнопку, то робот соединит жильца с экстренной службой 112. То же самое можно сделать с вызывной панели домофона на улице, набрав определенный код. То есть домофон превращается в телефон, с которого можно вызвать скорую, полицию или пожарных. Третий контур безопасности — система видеонаблюдения. По периметру нового дома, так же, как и соседних, установлены камеры. Видеопоток с этих камер жители могут просматривать и со своего смартфона, и с экрана домашнего телевизора.
«Если вечером нет парковочного места у своего дома, можно поставить машину у соседнего и наблюдать за ней онлайн, — говорит представитель Неотелекома Юрий Воропаев. — Либо проконтролировать, чем ваш ребенок занимается на детской площадке. Мы собираем информацию с камер в облачный сервис и централизованно раздаем ее с помощью клиентского оборудования. Допустим, человек подключает цифровое телевидение — ему выдается приставка для просмотра телеканалов. Туда же встроен допсервис — видеоонаблюдение. Выбираешь его и с помощь пульта листаешь камеры, как телеканалы. А чтобы делать это со смартфона, нужно позвонить в службу техподдержки, они скажут, какое приложение скачать, дадут логин-пароль и помогут все настроить».
Также в каждой квартире установлены датчики протечки. Если вдруг кто-то из жильцов забыл выключить кран, или случилась неприятность с трубой, и вода потекла на пол, датчик сигнализирует об этом в диспетчерский центр. Сотрудники управляющей компании в экстренном порядке перекрывают краны, и сообщают собственнику о случившемся.
А еще каждая квартира укомплектована индивидуальным прибором пожаротушения. В красных сумках, что висят за туалетом, в скрученном виде лежит шланг. Который тут же можно прикрутить к вентилю и начать самостоятельно тушить возгорание в своей или соседской квартире. «После «Зимней вишни» требования к пожарной безопасности очень сильно возросли», — объясняет прораб СМУ ТДСК Диана Соловьева. По словам застройщика, микрорайон «Радонежский» у томичей пользуется хорошим спросом. «Cейчас в этой части Черемошников растет современный жилой комплекс с развитой инфраструктурой — школа, детсады, магазины, — говорит Диана Соловьева. — Новые жильцы — в основном, молодые семьи. Люди ухаживают за своими домами, обустраивают дворы, разбивают клумбы. Район преображается».
Собственников, которым «не все равно», во время передачи ключей от квартир агитировали вступить в совет дома. Задача совета — контролировать управляющую организацию (проверять, не завышены ли сметы, грамотно ли составлены договоры) и оптимизировать ее взаимодействие с жильцами. Не понравилось, к примеру, жильцам третьего подъезда, как убрали их лестничную площадку на первом этаже. Обсудили проблему в домовом чате. Председатель совета дома предъявил общую претензию УК. УК приняла меры. Это эффективней, чем отреагировать на 70 отдельных жалоб из одного подъезда. Впрочем, никто не лишает права любого собственника с любой проблемой обращаться к диспетчеру УК напрямую.
Екатерина Хораськина над предложением вступить в совет дома обещала подумать. Девушка приобрела в доме «евро-трешку» — квартиру с двумя отдельными комнатами и кухней-студией.
«Рассматривала варианты в Северном парке, Южных воротах и здесь, выбрала Радонежский из-за того, что он максимально приближен к центру города, — говорит Екатерина Хораськина. — Есть автомобиль, на нем дворами очень быстро выбираешься сразу на Дальне-Ключевскую. До остановки общественного транспорта недалеко — семь минут и на Ленина. Двор красивый, детская площадка большая».
«Нам район понравился — школа, сад, да и просто красивая местность, — говорят новоселы Евгений и Снежана Копосовы. — Смотрели квартиры везде, а как сюда в первый раз приехали, поняли, что здесь и остановимся, больше ничего и не искали. У нас ребенок в первый класс пойдет — рядом школа, в каждом дворе площадка».
«У меня знакомые живут на Береговой, был у них в гостях, мне понравилось, решил в этом доме купить себе квартиру, — говорит пенсионер Сергей Кумачев. — Ремонт хороший. Я планировал уложить ламинат в зале и спальне, но не понадобилось — оказалось, что очень качественный линолеум постелен. Лоджии большие. Район перспективный. Речка рядом — на рыбалку можно ходить».
На сегодняшний день микрорайон Радонежский застроен почти на 80%. Так что у тех, кто тоже хотел бы улучшить свои жилищные условия, поселившись в современном жилом комплексе в экологически благоприятной и близкой к центру части города, такая возможность еще будет. Тем более, что в скором будущем здесь появится новая городская достопримечательность — первый в Томске 25-этажный дом. С красивым видом на реку.
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Декабрь, 2020 год
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