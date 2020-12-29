ТДСК ввела в эксплуатацию «умный дом» в Радонежском

Всего, по словам представителей ТДСК, контуров безопасности в «умном доме» три. За второй отвечает опять же система домофонии. По словам Юрия Воропаева, если на трубке домофона на три секунды зажать центральную кнопку, то робот соединит жильца с экстренной службой 112. То же самое можно сделать с вызывной панели домофона на улице, набрав определенный код. То есть домофон превращается в телефон, с которого можно вызвать скорую, полицию или пожарных. Третий контур безопасности — система видеонаблюдения. По периметру нового дома, так же, как и соседних, установлены камеры. Видеопоток с этих камер жители могут просматривать и со своего смартфона, и с экрана домашнего телевизора.

