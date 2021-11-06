Стыдные вопросы. Зачем нужна Всероссийская перепись населения и где ее пройти

Чуть больше недели остается до окончания Всероссийской переписи населения (ВПН). Изначально перепись должна была состояться еще в 2020 году, но сроки трижды сдвигались из-за пандемии. По данным на 30 октября, в переписи поучаствовали 44% жителей региона. В целом, в Томской области работают 1 932 переписчика и 324 переписных участка. Отвечаем на вопросы, которые нам задают в сетях.

Зачем нужна перепись населения?

Цель переписи — собрать наиболее полные данные о том, кто и как живет в России, об условиях проживания россиян, уровне образования, владении языками, национальности, семейном положении. Конечно, часть информации о жителях страны есть в базах МВД и других ведомств, но переписи считаются более полным и независимым источником, охватывающим широкий круг вопросов.

Кто может принять в ней участие?

Пройти перепись могут все жители России вне зависимости от гражданства, а также граждане России, временно находящиеся за пределами страны.



Перепишут тех, кто проживает или намерен проживать на территории страны в течение 12 месяцев. То же самое с региональной пропиской: если человек год фактически проживает на территории региона, то считается его жителем. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые прибыли в Россию в поисках политического убежища, тоже будут переписаны. Пройти перепись могут граждане России, которые находятся в командировке, работают за границей по контрактам с российскими или иностранными фирмами или поехали учиться на срок менее одного года.



Независимо от срока пребывания за границей переписаться могут те, кто отдыхает, лечится или гостит в другой стране.



Сотрудники посольств, торговых представительств, военные также проходят перепись, даже если они работают за рубежом более одного года.

Что произойдет, если я не буду в ней участвовать?

Чисто теоретически ничего. Ответственности за это нет. Однако, вот что пишет замгубернатора по экономике Томской области Андрей Антонов на своей странице: «Почему для Томской области важно, чтобы как можно больше ее жителей прошли перепись населения? Полная информация даст возможность принимать грамотные и эффективные решения при формировании стратегий и программ развития территорий. Достоверные результаты переписи напрямую отражаются на эффективности планирования при строительстве дорог, газопроводов, школ, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и т.д. Хочу обратить внимание, что во время переписи собираются только обезличенные данные. Это означает, что никакие службы или фонды, не смогут получить сведения о конкретной семье. Заполненная анкета на портале Госуслуг не сохраняется, вся информация передается в обезличенном виде в Росстат».

Какие вопросы содержит перепись?

Перепись состоит из нескольких блоков вопросов. Первый блок касается личности человека. Там содержатся вопросы о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения и проживания, национальности, образовании, семейном положении. Здесь же нужно будет указать количество детей, основные источники дохода. Второй блок касается жилищных условий: нужно будет рассказать о типе жилого помещения, времени постройки дома, общей площади квартиры или дома, количестве комнат и благоустройстве дома. Добавим, что все анкеты анонимны. Считается, что так у переписчиков больше шансов получить откровенные ответы. Предъявлять паспорт или другие документы не нужно.

Как принять участие в переписи?

Главное нововведение этой переписи — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. «Всего ко 2 ноября переписались 63 % населения страны. Каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения – порядка 20 миллионов человек — заполнили переписной лист самостоятельно на портале Госуслуг. С введением во всех субъектах Российской Федерации ограничительных мер популярность этого способа возросла. Поэтому мы решили продлить срок переписи на Едином портале государственных услуг до 14 ноября, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения онлайн-переписи», – сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.



Ранее самостоятельную перепись на портале Госуслуг планировалось завершить 8 ноября, однако срок продлили до 14 ноября. «Очень своевременное решение, ведь онлайн-перепись – это простой, удобный и самый безопасный в условиях пандемии способ переписаться. Учитывая нерабочие и праздничные дни, надеюсь, что томичи найдут 15 минут свободного времени, чтобы зайти на портал Госуслуг и пройти перепись. Анкета содержит всплывающие подсказки и пояснения, благодаря которым можно самому без каких-либо затруднений заполнить электронный переписной лист», – отметила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

Если вы планируете пройти перепись на Госуслугах, то: ♦Авторизуйтесь на сайте https://www.gosuslugi.ru ♦Выберите услугу «Пройти перепись населения» ♦Заполните ответы на вопросы. Перепишите не только себя, но и всех, c кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы. ♦Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата

А как еще можно поучаствовать в переписи?

Жители Томской области теперь могут пройти перепись населения и по телефону. Для этого можно позвонить по телефонам Томскстата 8 (3822) 52-71-86, 52-72-48, 52-63-26 и ответить на вопросы переписчика. Звонки будут приниматься ежедневно с 8.00 до 20.00. «Мы перепишем всех, кто позвонит. Прошу жителей региона активно воспользоваться этой возможностью, ведь перепись по телефону это удобно и безопасно, и займет совсем немного вашего времени», — отметила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян.

Также можно самостоятельно прийти на переписной участок или в центр предоставления госуслуг «Мои документы». На переписных участках будут работать переписчики, которые занесут данные в планшет; после этого домой к вам уже не должны прийти. В МФЦ предложат переписаться с помощью портала госуслуг (волонтеры помогут зайти на сайт). В этом случае респондент получит QR-код для предъявления переписчику, который придет домой. В целом, на территории Томской области работают больше 300 переписных участков. Они расположены в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, на базе ТОС, в участковых пунктах полиции. Также шесть участков работают на базе сельских администраций в пос. Светлом, дер. Лоскутово, селах Дзержинском и Тимирязевском. Адреса всех участков можно узнать, перейдя по ссылке.

Я живу в съемной квартире. Что делать?

Переписываться надо по месту вашего фактического проживания — не важно, кому именно принадлежит квартира и на каких основаниях вы в ней живете. Адрес регистрации в переписных листах указывать не нужно. Все вопросы о жилье касаются только квартиры или дома, где вы проводите основную часть года, куда приходите после работы, где живете и отдыхаете.

У меня не получается вписать ребенка. Почему?

Все данные Всероссийской переписи населения 2021 года собираются по состоянию на 1 октября 2021 года. Если ваш ребенок родился позже, то он будет участником следующей переписи населения. На этот раз вписывать данные о нем не нужно.

Когда будут известны результаты?