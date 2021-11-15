Стыдные вопросы. Кому положен медотвод от прививки от ковида

В Томской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий сотрудников. В соцсетях нас спрашивают, кому именно положен медотвод от ковида. Объясняем.
Каким бывает медотвод?
«Медотвод бывает двух видов. Временный, когда человек перенес острое заболевание или травму либо обострение хронического заболевания. Медотвод оформляется лечащим врачом медицинской организации, где вы проходите лечение с данным заболеванием или травмой, он дается на определенный срок – это две-четыре недели от момента выздоровления», – объяснила замначальника облдепартамента здравоохранения Наталия Метелева.
Однако медотвод может быть и абсолютный. Он выдается, если у пациента есть документально подтвержденные противопоказания к вакцинации. Например, аллергия на компонент вакцины. При этом, пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль, а также крапивница не являются противопоказаниями к вакцинации. Это связано с тем, что российские вакцины от COVID-19 гипоаллергенны.
«В них нет антибиотиков, консервантов, компонентов куриных яиц, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрестную аллергию», — объяснял врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Гиперчувствительность можно выявить перед прививками – либо также у врача-аллерголога, либо непосредственно у терапевта при опросе перед введением вакцины. Если у вас были тяжелые реакции на какую-либо вакцину, введенную ранее, обязательно сообщите об этом терапевту.
Кто может получить абсолютный медотвод от прививки?
«ГамКовидВак» («Спутник V»): тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; при введении второго компонента — тяжелые поствакцинальные осложнения на первый компонент вакцины.
«Ковивак»: серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцину в анамнезе, отягощенный аллергологический анамнез (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение вакцин в анамнезе, аллергические реакции на компоненты вакцины.
«ЭпиВакКорона»: гиперчувствительность к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и другим), тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины.
Кому положен временный медотвод от прививки?
«ГамКовидВак» («Спутник V»):
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры.
«Ковивак»:
Острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. При ОРВИ легкого течения вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания.
При хронических заболеваниях вакцинацию проводят в период ремиссии по согласованию с лечащим врачом.
«ЭпиВакКорона»:
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Что делать, если беременна или кормишь ребенка грудью?
В июле Минздрав опубликовал рекомендации, согласно которым беременность не является противопоказанием для вакцинации «Спутником V». Прививать беременных женщин рекомендуется после 22-й недели, следует из методических рекомендаций Минздрава. Для непривитых беременных, заболевших COVID-19, выше частота преждевременных родов, риск развития внезапного критического состояния. Если у женщины есть какие-либо хронические заболевания или ожирение, повышается шанс развития тяжелого течения COVID-19.
При этом, клинические данные по применению «Спутника V» у женщин, кормящих грудью, пока отсутствуют, поэтому исключить риск для младенцев на грудном вскармливании нельзя.
В целом, при беременности женщинам нужно взять справку от акушера-гинеколога, у которого они состоят на учете, и предоставить эту справку работодателю или в поликлинику.
На какой срок выдают освобождение от прививки?
Временный медотвод дается на срок до одного месяца. Такую справку оформляет лечащий врач, у которого человек наблюдается по поводу заболевания или его обострения. Через 2-4 недели после выздоровления или при наступлении ремиссии можно сделать прививку.
При хронических, непрерывно рецидивирующих заболеваниях медотвод может быть оформлен на срок более одного месяца. Решение о длительном медотводе принимает иммунологическая комиссия, которая рассматривает конкретный случай пациента.
Если у вас есть медотвод от прививки, то он должен быть подтвержден официальным документом. То есть, вы должны получить справку с подписью врача и печатью медицинской организации.
А что делать, если есть антитела?
Наличие антител может стать показанием для временного медотвода или рекомендацией к вакцинации для более легкой вакцины (например, «Спутник Лайт»). Однако окончательное решение об отсрочке должен принять лечащий врач.
Добавим, на прошлой неделе зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил выдавать QR-коды имеющим антитела. Депутат считает необходимым создать такой реестр на федеральном уровне и включить туда граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу. Необходимо предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев, написал депутат в обращении.
По оценке Леонова, такая мера будет актуальна для тех, кто переболел бессимптомно, а также для тех, кто вовсе не обращался за помощью к врачам. Еще одна категория, кому это пригодится, - те, кто привился иностранными вакцинами.