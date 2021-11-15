Стыдные вопросы. Кому положен медотвод от прививки от ковида

В Томской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий сотрудников. В соцсетях нас спрашивают, кому именно положен медотвод от ковида. Объясняем.

Каким бывает медотвод?

«Медотвод бывает двух видов. Временный, когда человек перенес острое заболевание или травму либо обострение хронического заболевания. Медотвод оформляется лечащим врачом медицинской организации, где вы проходите лечение с данным заболеванием или травмой, он дается на определенный срок – это две-четыре недели от момента выздоровления», – объяснила замначальника облдепартамента здравоохранения Наталия Метелева.

Однако медотвод может быть и абсолютный. Он выдается, если у пациента есть документально подтвержденные противопоказания к вакцинации. Например, аллергия на компонент вакцины. При этом, пищевая аллергия, аллергия на пыльцу или пыль, а также крапивница не являются противопоказаниями к вакцинации. Это связано с тем, что российские вакцины от COVID-19 гипоаллергенны.

«В них нет антибиотиков, консервантов, компонентов куриных яиц, дрожжей, липополисахаридов бактерий, то есть того, что бывает в других вакцинах и может вызывать перекрестную аллергию», — объяснял врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Гиперчувствительность можно выявить перед прививками – либо также у врача-аллерголога, либо непосредственно у терапевта при опросе перед введением вакцины. Если у вас были тяжелые реакции на какую-либо вакцину, введенную ранее, обязательно сообщите об этом терапевту.