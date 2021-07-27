Стыдные вопросы. Как устроена политическая система России

В сентябре в России пройдут выборы. Томичи будут выбирать депутатов в Государственную и областную Думу. Однако по вопросам в соцсетях мы видим, что далеко не все понимают, как устроена политическая система в России. Вы спрашивали — мы отвечаем.

Как устроена Госдума?

Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 5 лет. Выборы проходят по смешанной системе: 225 депутатов выбираются по спискам, а еще 225 по округам. Округ — это определенная территория. Например, территорию Томской области составляют два округа — один захватывает город, а второй - районы области. В соседней, Новосибирской области, округов уже четыре. Кандидаты от округов избираются по личному мандату. То есть, не могут передать его, если вдруг передумали и не хотят больше быть депутатом. Другое дело списки. Депутаты Госдумы по спискам формируются следующим образом. Мы голосуем за партию, если она набирает 5% голосов избирателей, то кандидат от партии уже может претендовать на место в Госдуме. Чем больше голосов, тем больше мест. Каждая партия формирует списки, кому могут достаться эти места. Если место всего одно, то его забирает тот, кто занимает первое место в списках. Правда, он может отказаться от мандата и передать его кандидату под номером два.

В Госдуме седьмого созыва 343 голоса принадлежит депутатам от партии "Единая Россия", 42 голоса депутатам от партии КПРФ, 39 голосов от партии ЛДПР, 23 голоса депутатам от партии "Справедливая Россия".

Госдума — орган законодательной власти. То есть, именно этот орган разрабатывает, принимает и корректирует законы. Принятие любого закона должно пройти три чтения. Затем, если большинством голосов проект принят, он поступает на рассмотрение в Совет Федерации.

Что такое Совет Федерации?

Совет Федерации – это сдерживающий орган, представляющий из себя фильтр. В него входят по два представителя от региональной власти, от законодательной и исполнительной ветви соответственно. Основной функцией данного собрания сенаторов является проверка и утверждение законов, принятых государственной Думой. Если Дума не заметила чего-либо, или упустила что-то при принятии закона, Совет Федерации имеет право блокировать принятие. Если Совет Федерации одобрил законопроект, то затем он поступает на подпись к президенту. Госдума и Совет Федерации – это законодательные органы власти. Переходим к исполнительной.

Можно ли выбрать Мишустина?

Исполнительная власть — это правительство Российской Федерации. Данный орган несет ответственность за формирование бюджета и определяет направление, в котором будут развиваться различные сферы общества, такие как спорт, образование, культура и здравоохранение. Правительство не выбирается, а назначается. Поэтому, выбрать премьер-министра (сейчас эту должность занимает Михаил Мишустин) мы не можем. Кандидата на должность премьер-министра вносит президент, а затем это назначение должна утвердить Госдума. Заместитель премьер-министра и остальные министры назначаются уже главой Правительства с одобрения президента. Главная цель — формирование бюджета нашей страны, а также контроль за его реализацией.

Как все работает в Томске?

Так же. Есть законодательная ветвь власти — это областная Дума. Она принимает законы и формирует бюджет. Есть исполнительная ветвь власти — это администрация Томской области во главе с губернатором. Администрация должна следить за тем, как на практике реализуются законы, которые принимает Дума, а также исполнять все то, что заложено в бюджете.

А как принимают бюджет. И почему в нем всегда не хватает денег?

Основу любого бюджета составляют собранные налоги. Их платят как граждане, так и предприятия. Кроме того, есть специальные налоги на определенный вид деятельности, штрафы, взносы и многое другое. Главная проблема в том, что большинство собранных налогов уходят в Москву. Например, в местном бюджете (города Томска) остается земельный налог, налог на имущество физических лиц. Налог на прибыль организаций, на имущество организаций, транспортный налог остаются в региональном бюджете (то есть, областном). Из тех 13% процентов, которые отчисляют с зарплаты любого работающего человека, 85% остается в региональном бюджете, 15% - в федеральном. Дальше статистика несколько печальнее. Налог на добавленную стоимость, заложенный в продуктах питания, уходит в федеральный бюджет. Как и часть налога на добычу полезных ископаемых. Обратно в Томск, из федерального центра, как мы знаем, возвращается «восемь копеек с рубля». Подобную систему межбюджетных отношений неоднократно критиковали и просили ее изменить, однако этого так и не случилось.

Активная работа над бюджетом начинается осенью каждого года. В бюджете нужно обязательно заложить средства на выплату зарплат (так называемые, "майские указы"), реализацию нацпроектов, работу по направлениям. Принятие бюджета проходит несколько чтений, согласительную комиссию (когда администрация, как мы помним - исполнительная ветвь власти, приходит к соглашению с Думой, законодательной ветвью власти), а также публичные слушания.

Бюджет для людей. Если я хочу отремонтировать дорогу или сделать площадку, то куда мне нужно обращаться?

Здесь несколько путей. Во-первых, вы можете обратиться к депутату от вашего района. Во-вторых, вы можете обратиться напрямую в администрацию. В-третьих, вы можете написать обращение в прокуратуру. Есть вероятность, что надзорный орган обяжет администрацию сделать дорогу или починить ливневку. Однако быстрого решения проблемы, вы, скорее всего, не добьетесь. Любая трата бюджетных денег подразумевает ряд согласований, и, чаще всего, проведение аукциона. Это, если деньги есть. Если денег нет, то вашу заявку могут поставить "в очередь". А дальше будут смотреть. Например, если вам нужен ремонт дороги, то администрация может выделить деньги на её ремонт из городских средств, или в рамках нацпроекта, или отсыпать дорогу гравием. Подобное касается и ремонта дворов. Есть федеральный нацпроект, есть городские программы.

Как узнать, кто мой депутат?