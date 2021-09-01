Стыдные вопросы. Как правильно голосовать на выборах

Выборы депутатов областной и Государственной Думы пройдут в Томской области с 17 по 19 сентября. Сколько будет бюллетеней? Как проголосовать, если прописан в другом городе? Что делать, если видишь нарушения? И стоит ли портить бюллетень? Отвечаем на вопросы, которые приходят нам в сетях.

Автор: Полина Диденко, ТВ2

Сколько будет бюллетеней?

В Томской области жители могут получить до пяти бюллетеней на руки (например, жители Белого яра или Первомайского района будут выбирать еще глав поселений). Но большинство жителей региона получат на руки четыре бланка для голосования. Первый бюллетень дает право выбрать, какие партии, на взгляд гражданина, должны оказаться в VIII созыве Государственной Думы. То есть тут мы голосуем только за партийные объединения: «Яблоко», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Новые люди», КПРФ и так далее. Партия должна перейти 5% порог и тогда она сможет гарантированно претендовать на мандаты. Чем больше голосов, тем больше мандатов. Таким образом будут распределены 225 мест. Второй бюллетень дает возможность проголосовать за кандидатов в Государственную Думу, но уже по округам. Их в Томской области два. Одномандатными они называются, потому что от каждого округа может быть выбрано только по одному депутату. Такая же система действует и при голосовании за депутатов областной Думы. Там вы также получите бюллетень для голосования за партию и за конкретного кандидата.

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В целом, облизбирком напечатает более 3 миллионов бюллетеней 46 видов. Бюллетени по Госдуме будут защищены специальными знаками (марками). Марки изготавливаются для наклеивания на отпечатанные бюллетени с применением полиграфических элементов защиты, а также элементов защиты, введенных в бумагу. Применяется два вида печати и припресованного защищенного металлизированного элемента. В целях защиты избирательных бюллетеней по Закдуме используется нанесенная типографским способом надпись микрошрифтом и защитная сетка. Добавим, что избирательные бюллетени по единому и одномандатным избирательным округам будут различаться по цвету.

Узнать, в каком округе вы голосуете, можно на Госуслугах в разделе «Мои выборы».

Как мне проголосовать, если я прописан в другом месте?

Избиратели, желающие проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы России и Законодательной Думы Томской области 17-19 сентября не по месту регистрации, а по месту пребывания, могут это сделать, подав заявление по 13 сентября включительно. В заявлении нужно указать участок, удобный для голосования. Подать его можно в отделе МФЦ «Мои документы» или в территориальную избирательную комиссию, а также через портал госуслуг. Со 2 августа уже принято 230 таких заявлений. Напомним, с помощью системы «Мобильный избиратель» можно проголосовать на выборах на участке по месту фактического нахождения, а не по месту постоянной или временной регистрации. Вместо получения открепительных удостоверений граждане могут подать заявления о включении своих фамилий в список избирателей на участке по месту пребывания в дни голосования.

При этом, надо учитывать особенности прописки. Например, если вы житель другого региона, то проголосовать за депутатов областной Думы Томской области не сможете. А если живете, например в Колпашево, но в день голосования будете находиться в Томске, то повлиять на выбор депутатов регионального заксобрания сможете.

Что делать, если я ошибся при заполнении бюллетеня?

Если вы испортили бюллетень не намеренно, то можете обратиться к членам комиссии с просьбой выдать новый бланк. Испорченный бюллетень незамедлительно погашается (отрезается левый нижний угол) и избирателю выдается новый. При подсчете голосов испорченный бюллетень не учитывается. Также не учитываются бюллетени «неустановленной формы». Это обнаруженные в ящиках для голосования разорванные бланки или те, у которых нет печати, марки, подписей двух членов комиссии.

Как проголосовать, если мне никто не нравится?

До середины 2000-х годов в избирательных бюллетенях была графа «против всех», а потом ее убрали. Если в вашем бюллетене нет кандидата, за которого вы готовы отдать голос, то вы имеете полное право сделать его недействительным. Согласно законодательству пустой бюллетень в урне уже считается недействительным, однако лучше всего поставить на бланке две отметки или больше.

Я пришел на участок и узнал, что уже проголосовал?

Обратитесь за разъяснениями к председателю участковой избирательной комиссии. Он обязан аннулировать запись напротив вашего имени в книге избирателей. Составьте заявление о голосовании в дополнительных списках. Только после этого вы сможете проголосовать. Если вы хотите впоследствии подать иск, не забудьте забрать заверенные копии аннулированной записи и вашего заявления.

А с нарушителями что?

Есть ряд нарушений выборного законодательства, которые может заметить обычный человек. К ним относятся, например, вброс» бюллетеней, подделка подписи избирателя, удаление с участка или отказ в праве голосовать. Иногда можно встретить и «карусели». Это организация группы людей, которая ездит голосовать по избирательным участкам. Признаком карусели является, например, автобус с людьми возле избирательного участка. Если заметили нарушения, то следует сообщить о них наблюдателям. Не пытайтесь предотвратить нарушения: вас могут удалить с участка как нарушителя спокойствия.

Согласно уголовному кодексу РФ, максимальное наказание за организацию незаконных выдачи и получения избирательных бюллетеней — лишение свободы на срок до 5 лет. За неоднократное голосование кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.

Что я могу сделать еще?

До 10 сентября вы можете подать заявление, пройти обучение и стать наблюдателем на выборах от любой партии или организации. Для того, чтобы стать наблюдателем, нужно быть гражданином Российской Федерации. Вам должно быть 18 и более лет на первый день голосования. Заявку о том, что вы хотите стать наблюдателем, можно подать в любую из партий. Также можно просто написать кандидату. Набирает наблюдателей и «Голос»*. У них есть форма для заявки в телеграм-канале. *18 августа Минюст признал движение «Голос» незарегистрированной организацией-иноагентом.

А я могу остаться дома и не пойти на выборы?