«Стройся» с умом: материалы, с которыми можно сделать ремонт быстрее

Полезно

Хотите сделать ремонт, но боитесь, что все это затянется надолго? Попробуйте «сухое строительство». Этот способ более выгодный и позволяет закончить строительные работы в несколько раз быстрее, чем если бы вы использовали только «мокрые» процессы. Главные составляющие «сухого строительства» — экологически чистые листовые материалы ​(гипсокартонные и гипсоволокнистые листы), профили и сухие строительные смеси. Они поддерживают оптимальный уровень влажности и не выделяют вредных веществ, что создает благоприятный микроклимат в квартире и доме.

Основа основ

Применение гипсокартонных КНАУФ-листов во внутренней отделке помещений очень популярно. Их используют для создания подвесных потолков, арок, ниш в стенах, возведения каркасных перегородок, облицовки стен, а также для решения архитектурно-дизайнерских задач. Благодаря гипсокартону вы получаете исключительно ровную поверхность, что позволит добиться наилучшего качества финишной отделки. Поверх гипсокартонного КНАУФ-листа красиво ляжет любое покрытие, даже обычная краска в дуэте с простыми бумажными обоями будут смотреться эффектно. В местах с повышенной влажностью применяются влагостойкие КНАУФ-листы.

«Сухое строительство» с использованием материалов на основе гипса показывает неплохие результаты и по звукоизоляции. Индекс звукоизоляции однослойных перегородок из гипсокартонных КНАУФ-листов – до 50 кБ. Этот показатель можно еще увеличить за счет глубины каркасной конструкции, толщины гипсокартонной обшивки и выбора минераловатного наполнителя.

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Ровнее ровного

Обшили стены и потолок гипсокартоном, теперь очередь за финишной отделкой. К финишной отделке гипсокартонную поверхность нужно готовить, потому что зашпаклеванные стыки могут выступать над поверхностью, также как и зашпаклёванные углубления от саморезов. Всё это в дальнейшем может выделяться под обоями или краской, если не соблюдать технологию подготовки поверхности под отделку.

Под тонкие обои и под покраску мастера рекомендуют полностью шпаклевать гипсокартонную обшивку. Для этой цели прекрасно подойдет готовая финишная шпаклевка КНАУФ-Ротбанд Паста Профи.

!!! Шпаклевка и грунтовка в качестве финишного покрытия под обои помогают впоследствии безболезненно их менять !!!

Непосредственно перед окончательной отделкой КНАУФ-листы необходимо грунтовать. Для гипсокартонных КНАУФ-листов стоит использовать специальные грунтовки типа КНАУФ-Тифенгрнунд, которые помогают «сцеплению» бумажной поверхности листа со шпаклевкой. Перед оклейкой обоями рекомендуется обрабатывать зашпаклеванную поверхность этой же грунтовкой.

Стена как чистый лист

На подготовленную поверхность из КНАУФ-листа идеально ложится краска, в том числе и глянцевая, которая «не прощает» неровностей. При грамотной обработке гипсокартона после применения глянцевой краски вы получите удивительное по качеству покрытие с ровным мягким блеском.

Тонкие обои на обработанную гипсокартонную стену ложатся ровно и очень быстро. Плотные виниловые обои на такой стене «схватываются» без воздушных карманов, им не требуется долгое разглаживание.

Кроме оклейки бумажными обоями, покраски и облицовки плиткой, на тщательно подготовленный гипсокартон можно успешно наносить и жидкие обои, стеклообои, декоративную штукатурку. Модный сегодня способ облицовывать стены ламинатом (тем самым, который используется для пола) тоже требует ровных стен – и гипсокартонное основание для него подойдет идеально.

Таким образом, КНАУФ-листы обеспечивают не только удобный, быстрый, качественный и недорогой ремонт, но и являются подходящим материалом для экспериментов: с их применением доступно воплощение любой архитектурной формы практически с любой отделкой. Лучшие краски, изысканная плитка, дорогие обои, нестандартные варианты облицовки – что бы вы ни выбрали, отделка будет выглядеть великолепно и, при грамотной обработке поверхности, сохранит безупречный вид на годы и десятилетия.

Все необходимое для ремонта и строительства можно приобрести в супермаркетах «СТРОЙСЯ».

Томск: ТЦ «Стройся», пр. Кирова, 51а, стр. 5 ТЦ «Стройся», пр. Ленина, 174 ТЦ «Стройся», ул. Клюева, 4д ТЦ «Стройся», ул. Степановская, 50 (Южные ворота) Северск: ТЦ «Стройся», пр. Коммунистический, 46.