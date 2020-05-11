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В арсенале Елены всегда припасены Триходермин (Глиокладин), Фитоспорин (Алирин, Гамаир, Флора Фитоп-С), Фитолавин, Битоксибациллин и Фитоверм.
Триходерма, на которой основан Триходермин и аналогичные препараты – это сумчатый гриб, родственник спорыньи. Мицелий триходермы выделяет антибиотики, оплетает своими гифами мицелий патогенов и уничтожает его, а также повышает фунгицидную активность клеточного сока растений. Это эффективное оружие против болезней, вызванных грибами и оомицетами – корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза и вилта.
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Уход за ним укладывается в следующие шаги:
1. Вычесывание (скарификация) при помощи веерных или скарификационных граблей (или аппаратная скарификация): расстаемся с мхами, опавшими листьями и высохшей травой.
2. Вертикальная подрезка для лучшего кущения (вертикуттер): прореживаем поверхностный слой почвы, убираем прошлогодний слежавшийся опад.
3. Аэрация вилами или аэратором: обеспечиваем доступ воздуха к корням газонных растений.
4. Подсыпка доломитовой муки, мела, извести: уменьшаем кислотность почвы;
5. Подкормка азотными удобрениями;
6. Выравнивание или мульчирование (землевание) с подсевом в случае повреждения газона мышами или кротами.