– Весной защитными средствами нужно опрыскивать деревья и кустарники. В начале сезона я использую медьсодержащие препараты (например, Абига-Пик), 5-процентный раствор мочевины (500 г/10 л воды), препараты 30 Плюс или Профилактин (они уничтожают зимующие стадии вредителей – щитовок, ложнощитовок, тлей, белокрылки, клещей в период покоя и вегетации). Высокой антимикробной активностью в отношении различных грибов, вирусов и бактерий) обладает Фармайод 10%. Плодовые культуры обрабатываю препаратом Хорус: он действует при низких температурах и хорошо работает против мониллиоза на вишне и других косточковых. Теплицу хорошо бы обработать серной шашкой – эта мера снижает вероятность повторного появления болезней, которые портили урожай в прошлом году. Если зима была аномально холодной или с оттепелями, лучше провести опрыскивание препаратами от стресса с аминокислотами. Их можно совместить с обработкой инсектицидами. Полезное дело для улучшения качества почвы – весенний посев сидератов (горчицы, например), в том числе и в теплице.