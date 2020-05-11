Добрые новости
11 мая,
2020
Step-by-step
к идеальной даче
Весенние советы от профессионального садовника
Нет худа без добра. Увы, туристический сезон не состоится. Но отсутствие возможности отправиться за красотами в дальние края усилило, а ком-то воскресило или впервые пробудило интерес к приусадебным участкам и дачам. Тем более, пребывание на их территории для многих горожан стало едва ли не единственным законным способом подышать свежим воздухом и приобщиться к природе. Все, кто владеет хотя бы небольшим кусочком земли, теперь жадно планируют на своих угодьях озеленительные работы, осуществляют вылазки в садовые магазины за семенами и жадно поглядывают в сторону рынков с саженцами и рассадой. Благо, весна выдалась такая, что без всяких поездок можно разжиться бронзовым загаром, просто прихорашивая свои владения.
Раз уж есть теперь на это время, почему бы не подготовиться к началу сезона на даче методично и профессионально? Интернет ломится от всевозможных советов огородных гуру, а в магазинах и вовсе разбегаются глаза. Информация о потенциале сада и огорода беспорядочна и избыточна. За советом, который наставит на путь истинный даже дачного неофита, мы обратились к резиденту Томского ландшафтного клуба, садовнику с многолетним стажем Елене Бурьян.
- Весной на своем участке точно понадобятся семена выбранных вами культур, инвентарь, удобрения и средства для защиты растений от болезней и вредителей. При выборе семян каждый ориентируется на свои запросы и вкусы. Фирма-производитель, увы, не является гарантом качества. Единственное, рекомендую внимательно читать все, что написано на упаковке и соотносить со своими ожиданиями. Что касается инвентаря, то набор минимум — это лопата, грабли, вилы, плоскорез, совок и секатор. Для дачника хорошим по соотношению цена/качество инвентарем я считаю продукцию RACO. Владельцам участка с газоном потребуются триммер и газонокосилка (если есть обширные ровные лужайки), а садоводам, имеющим представления о правильной обрезке деревьев — обрезочная пила.

Елена Бурьян
профессиональный садовник
С наступлением среднесуточной температуры воздуха +4… +10° С открывается целый фронт работ, которые помогут поддержать участок в процветающем состоянии. Из можно условно разделить на 3 этапа:

1) Обрезка деревьев, кустарников и многолетних трав

2) Процедуры по защите растений от болезней и вредителей

3) Весенние работы с газоном)
Скарификация газона
Упражняемся в арбористике и не только!
Плодовые и декоративные деревья, действительно, нуждаются в обрезке. Красивая симметричная крона и хороший урожай — это не природная данность, а результат деятельного внимания умелого садовода. Обрезка бывает формирующей, структурной и санитарной. Первая осуществляется в течение начала жизни дерева (до 20 лет) и закладывает основу рисунка главных ветвей дерева. В структурной обрезке чаще нуждаются деревья с не формированными кронами. Обычно для нее уже нужны стремянка и специальная обрезочная пила. Здесь нужны определенные знания и навыки: перед тем, как отчуждать от своих зеленых питомцев их живые части лучше присмотреться к иллюстрированным инструкциям по осуществлению этих манипуляций.
Обобщенный алгоритм призывает обрезать следующие ветви:

- пораженные болезнями;
- обломанные;
- растущие внутрь кроны;
- соприкасающиеся друг с другом.

Нельзя оставлять сучки и замазывать спилы садовым варом или другими средствами.


Санитарная обрезка подразумевает аккуратное отпиливание уже мертвых, поломанных или больных ветвей, если такие вдруг появились. Хвойные деревья для профилактики грибных заболеваний нуждаются в чистке кроны — удалении отмершей хвои и сухих ветвей. Важно следить за состоянием инструмента, чтобы все лезвия были хорошо наточены. Кстати, для сухих и живых ветвей профессионалы используют разные секаторы. Также инструмент обязательно следует дезинфицировать в ведре с раствором перекиси или другим средством, чтобы не заразить деревья друг от друга вирусами и бактериями.

Важный нюанс – правильное размещение среза: он должен проходить строго по краю кольцевого наплыва вокруг основания ветки.
—  Декоративные кустарники тоже нуждаются в обрезке. Особенно важно следить за живыми изгородями, чтобы они не утратили свою функцию. Многие кустарники, например, пузыреплодник, полезно «садить на пень», т. е. убирать все побеги, оставляя только их основания, около 10−15 сантиметров. Таким образом мы провоцируем омоложение или появление более ярких побегов у некоторых видов декоративных кустарников. Летнецветущие спиреи и курильский чай (лапчатку) для получения более обильного цветения необходимо обрезать ежегодно на 1/3 или наполовину. У травянистых многолетних растений всегда обрезают прошлогодние побеги.

Елена Бурьян
профессиональный садовник
Готовимся к наступлению колонизаторов!
Борьбу с вредителями и патогенами овощных, плодово-ягодных и декоративных культур профессионалы советуют начинать задолго до того, как беспозвоночные и микроскопические захватчики наведаются в гости. Огородные напасти бывают двух типов: вредители-фитофаги (насекомые, паукообразные, моллюски и круглые черви, поедающие различные части полезных растений) и возбудители заболеваний (микроскопические грибы и грибоподобные организмы, бактерии и вирусы).

Елена Бурьян,
профессиональный садовник:
— Я предпочитаю экологический подход к защите участка. Он не сказывается на состоянии почвы и химическом составе урожая. В него я включаю агротехнический метод, т.е. профилактику заболеваний:

· правильный выбор растений (вид, сорт, здоровый посадочный материал);

· правильную посадку в соответствие с потребностями культуры в воде, освещении, почве;

· своевременную обрезку больных или заселенных вредителями частей растения (работает в случае щитовки);

· ручной сбор вредителей (если их еще мало);

· удаление вредителей или грибных налетов при помощи шланга или мойки;

· использование клеевых ловушек и ловчих поясов;

· мульчирование приствольных кругов (восстановление аэрации).
Фото: www.supersadovnik.ru
Также против нежелательных пришельцев можно выстроить системную биологическую оборону. Ученые-агрономы подобрали живых антагонистов болезнетворным агентам (или продукты жизнедеятельности этих организмов) и на их основе разработали химически безопасные средства защиты. Как говорится, клин клином вышибают. Действующими ингредиентами таких средств бывают

· патогенные для вредных насекомых грибы, бактерии и вирусы,

· антибиотики, фитонциды и другие биологически активные вещества, полученные из растений и грибов,

· растительные гормоны.

Фото: www.nexles.com
В арсенале Елены всегда припасены Триходермин (Глиокладин), Фитоспорин (Алирин, Гамаир, Флора Фитоп-С), Фитолавин, Битоксибациллин и Фитоверм.

Триходерма, на которой основан Триходермин и аналогичные препараты – это сумчатый гриб, родственник спорыньи. Мицелий триходермы выделяет антибиотики, оплетает своими гифами мицелий патогенов и уничтожает его, а также повышает фунгицидную активность клеточного сока растений. Это эффективное оружие против болезней, вызванных грибами и оомицетами – корневых и плодовых гнилей, черной ножки, белой и серой гнили, макроспориоза, фузариоза, фитофтороза, антракноза и вилта.
Фитоспорин основан на живой споровой бактериальной культуре Bacillus subtilis, которая подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение вредных бактерий и грибов. Перечень огородных недугов, с которыми справляется эта бактерия такой длинный, что препарат можно сравнить с оружием массового поражения против болезнетворных организмов растений. Кроме того, Bacillus subtilis имеет антистрессовый, ростоускоряющий и иммуностимулирующий эффекты. Так что приручить эту бактерию полезно: она создаст буфер безопасности в лето с не задавшейся погодой или в случае, если вы переусердствовали с химическими удобрениями/ пестицидами.

Если вашим зеленым питомцам регулярно досаждают членистоногие, стоит вооружиться Битоксибациллином/Лепидоцидом. Бактерия Bacillus thuringiensis var. thuringiensis в их основе действуют только на насекомых и паукообразных – при попадании в их пищеварительный тракт устраивает там «заворот кишок». Эти препараты сильно не понравятся растительноядным клещам, гусеницам и личинкам колорадского жука. Сходным, но чуть менее продолжительным действием обладает Фитоверм – препарат на основе веществ, выделеных из актиномицетов (грибоподобных бактерий). Им опрыскивают растения, поражаемые тлей, белокрылкой, гусеницами и личинками жуков.

– Весной защитными средствами нужно опрыскивать деревья и кустарники. В начале сезона я использую медьсодержащие препараты (например, Абига-Пик), 5-процентный раствор мочевины (500 г/10 л воды), препараты 30 Плюс или Профилактин (они уничтожают зимующие стадии вредителей – щитовок, ложнощитовок, тлей, белокрылки, клещей в период покоя и вегетации). Высокой антимикробной активностью в отношении различных грибов, вирусов и бактерий) обладает Фармайод 10%. Плодовые культуры обрабатываю препаратом Хорус: он действует при низких температурах и хорошо работает против мониллиоза на вишне и других косточковых. Теплицу хорошо бы обработать серной шашкой – эта мера снижает вероятность повторного появления болезней, которые портили урожай в прошлом году. Если зима была аномально холодной или с оттепелями, лучше провести опрыскивание препаратами от стресса с аминокислотами. Их можно совместить с обработкой инсектицидами. Полезное дело для улучшения качества почвы – весенний посев сидератов (горчицы, например), в том числе и в теплице.

Елена Бурьян
профессиональный садовник
Памятка в магазин:
Эпин, Циркон, НВ-101, Рибав Экстра, Агат 25К
Регуляторы роста, антистрессовые препараты
Цитовит, Силиплант, Аминофол
Препараты, содержащие аминокислоты и микроэлементы
Силиплант, Липосам, Зеленое мыло
Прилипатели
Хелат, Здравень турбо
Хелатные удобрения с микроэлементами
Бальзам для зеленой шевелюры
И на сладкое – ноухау от Елены Бурьян для тех, кто предпочел разнообразию сельхоз культур зеленую поверхность газона. По этому пути, кстати, часто идут неудавшиеся огородники, считая, что газон обеспечит им наслаждение своим ухоженным видом без всяких хлопот. «Вот уж наивное заблуждение!» – скажут те, кто уже выстрадал истину о трудозатратах на красивый газон. Идеальный газон требует к себе столько же внимания, сколько и идеальная прическа (и даже часть процедур чем-то напоминает работу парикмахера).

Уход за ним укладывается в следующие шаги:

1. Вычесывание (скарификация) при помощи веерных или скарификационных граблей (или аппаратная скарификация): расстаемся с мхами, опавшими листьями и высохшей травой.

2. Вертикальная подрезка для лучшего кущения (вертикуттер): прореживаем поверхностный слой почвы, убираем прошлогодний слежавшийся опад.

3. Аэрация вилами или аэратором: обеспечиваем доступ воздуха к корням газонных растений.

4. Подсыпка доломитовой муки, мела, извести: уменьшаем кислотность почвы;

5. Подкормка азотными удобрениями;

6. Выравнивание или мульчирование (землевание) с подсевом в случае повреждения газона мышами или кротами.

аппаратная аэрация газона
Список мер по уходу за газоном впечатляет. Поэтому вместо дисциплинированности идеального газона можно выбрать непринужденность луговины, населенной типичными обитателями местных лугов и не нуждающейся в большинстве этих манипуляций. Весной ей может понадобиться, разве что, частичная аэрация и подсев клевера и полевицы на границах с другими элементами ландшафта вашего участка.

Так выглядит ухоженная луговина.
Весенние дачные советы от профессионалов помогут нам с пользой скоротать самоизолированные выходные и заодно сбросить килограмм-другой. Все-таки приятно засучить рукава и в кои-то веки надеть перчатки не в целях эпидемиологической безопасности.
Автор: Маргарита Некратова,
май 2020 г.
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