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19 марта,
2020
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Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад
Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

В последнее время появилось ощущение цикличности моды среди телефонов. Вновь стали выходить необычные и запоминающиеся смартфоны вместо стандартного брусочка со стеклом спереди и стеклом сзади.


Сегодня в сервисный центр «Аксеум» принесли починить смартфон Samsung Galaxy A80 с выдвижным и поворотным блоком камер и сканером отпечатков под безрамочным дисплеем. Последний и подлежит замене. 




Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Подавляющее большинство ремонтов – это «асфальтовая» болезнь. Иначе говоря, устройства, так или иначе встретившие твердую поверхность. Не стал исключением и этот красавец – по матрице дисплея пошла еле заметная трещина, которая и стала причиной полной пропажи «картинки».


Менять дисплей будем на оригинальный. Он уже в рамке, со всеми навесными компонентами. Нужно будет лишь перенести все внутренности и крышку на новое место.


Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Задняя крышка из стекла и демонтировать я её буду стандартным (для меня) способом. Аккуратно вставляю лезвие бритвы или скальпель в стык на нижней стороне аппарата, подливаю на лезвие небольшое количество изопропилового спирта и создаю небольшой зазор. В образовавшийся зазор завожу обычную пленку, оставшуюся от какого-то тачскрина. Если нет такой, подойдет тонкая ламинированная карта или визитка.


И вот уже пленочкой, смачиваемой спиртом, провожу по всем краям до полного отклеивания крышки. Слишком сильно заводить внутрь не нужно, сантиметра от края хватит, кроме верхнего места.


Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Крышка не сразу, но сдалась. Обращаем внимание на обведенное место – здесь придется туго. Пленку придется заводить глубже, а спирта добавлять чуть больше.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

На задней крышке, в месте соприкосновения с подвижным блоком камер, видны тонкие полоски желтого скотча, похожего на термостойкий. Чистота этого места должна быть максимальной, иначе ход механизма будет затруднен.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Для проверки нового дисплея нам нужно два разъема: аккумуляторной батарейки и дисплея. Батарея подключается к основной плате, откручиваем три помеченных винта и без фанатизма тянем на себя блок камер до упора. С легким жужжанием он сдвинется и откроет три винта, выкручиваем.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Теперь можно убрать пластиковую накладку. Она совмещает в себе антенны для NFC и беспроводной зарядки.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Находим разъем батарейки и отключаем ее.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске
Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске
Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

А вот разъем дисплейного модуля спрятан под нижней пластиковой панелью-динамиком.


Выкручиваем все винты и приподнимаем. Коннектор дисплея помечен, отключаем его и подключаем сюда новый, возвращаем на место батарейку и запускаем аппарат.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Если все сделано верно, то покажется характерная заставка и система загрузится. Выставляем яркость на максимум, осматриваем картинку, чтобы убедиться, что все «ровно» и дефектов нет.


Работу тачскрина обязательно проверяем. Легче всего сделать это перетаскиванием иконки приложения по рабочим столам, пролистыванием длинных списков и набором текста в клавиатуре.


Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Запчасть прошла все тесты, продолжим разбирать это чудо. Впереди все самое интересное, но сперва уберем межплатный шлейф. Перепутать его концами не дадут надписи, «MAIN» — главная плата, «SUB» — нижняя субплата.


ВНИМАНИЕ: при дальнейшем разборе строго соблюдайте расположение винтов, ни в коем случае не путайте их местами. Самый простой способ запомнить – фотографировать во время каждого этапа разбора.


Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Начинаем извлекать основную плату и механизм привода камер. Откручиваем помеченные винты.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

С краев отклеиваем маленькие пластиковые заглушки и выкручиваем по два винта под ними.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске
Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске
Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

После того, как винты откручены, нужно будет убрать металлические скобы с механизмов. Не путайте их местами.


Снова оттягиваем блок камер наверх, но не сильно, тянем до тех пор, пока не увидим материнскую плату целиком, этого будет достаточно.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

В верхней части осталось всего три винта: 2 на маленьком приводе и последний в углу основной платы. После их удаления, камеры вместе с платой можно снять.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Лучше всего будет сразу же перенести все компоненты со старой рамки на новую, пока знания в голове свежие. Самое важное при сборке – сохранить подвижность и работоспособность выдвижного механизма.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Перед переносом убираем все защитные и транспортировочные пленки с новой рамки.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Снимаем и переносим маленький антенны блок.


Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Пора перенести нижнюю субплату. Отключаем шлейф на сканер отпечатков и антенные кабели, выкручиваем винт. При прокладке кабелей в каналы на новой рамке располагаем синий под белым. Чтобы извлечь плату, вытаскиваем SIM-лоток.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Остался только сканер отпечатков. Два винта и никакого клея. «Перекручиваем» его на новое место.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Последняя в очереди на перенос – аккумуляторная батарейка. Увы, никаких ярлыков для извлечения нет, а приклеена она очень крепко. Самый простой способ – залить спирт в боковые и нижнюю грани. Спустя пару минут клейкость скотча снизится и батарейку можно будет извлечь.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

На новое место аккумулятор приклеим на двухсторонний скотч. Я выбрал 5-миллиметровый скотч, он широкий и с минимальной толщиной, несколько полосочек хватит.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

Мой метод отклеивания крышки пленкой и спиртом дает свои очевидные плюсы – заводской скотч практически не пострадал, клеить крышку я буду на него же. Слегка только «освежаю» его салфеткой, смоченной тем же спиртом.

Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

А вот в верхней части, где скотч повредился, я заменю его на клей B-7000. По такому же контуру, как и скотч, наносим клей и даем просохнуть на 5-10 минут. После чего можно лепить крышку и оставлять на просыхание.

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