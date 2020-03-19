Стекло заменим: как ремонтируют телефоны в сервисных центрах в Томске

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В последнее время появилось ощущение цикличности моды среди телефонов. Вновь стали выходить необычные и запоминающиеся смартфоны вместо стандартного брусочка со стеклом спереди и стеклом сзади.

Сегодня в сервисный центр «Аксеум» принесли починить смартфон Samsung Galaxy A80 с выдвижным и поворотным блоком камер и сканером отпечатков под безрамочным дисплеем. Последний и подлежит замене.







Подавляющее большинство ремонтов – это «асфальтовая» болезнь. Иначе говоря, устройства, так или иначе встретившие твердую поверхность. Не стал исключением и этот красавец – по матрице дисплея пошла еле заметная трещина, которая и стала причиной полной пропажи «картинки».

Менять дисплей будем на оригинальный. Он уже в рамке, со всеми навесными компонентами. Нужно будет лишь перенести все внутренности и крышку на новое место.



Задняя крышка из стекла и демонтировать я её буду стандартным (для меня) способом. Аккуратно вставляю лезвие бритвы или скальпель в стык на нижней стороне аппарата, подливаю на лезвие небольшое количество изопропилового спирта и создаю небольшой зазор. В образовавшийся зазор завожу обычную пленку, оставшуюся от какого-то тачскрина. Если нет такой, подойдет тонкая ламинированная карта или визитка.

И вот уже пленочкой, смачиваемой спиртом, провожу по всем краям до полного отклеивания крышки. Слишком сильно заводить внутрь не нужно, сантиметра от края хватит, кроме верхнего места.



Крышка не сразу, но сдалась. Обращаем внимание на обведенное место – здесь придется туго. Пленку придется заводить глубже, а спирта добавлять чуть больше.

На задней крышке, в месте соприкосновения с подвижным блоком камер, видны тонкие полоски желтого скотча, похожего на термостойкий. Чистота этого места должна быть максимальной, иначе ход механизма будет затруднен.

Для проверки нового дисплея нам нужно два разъема: аккумуляторной батарейки и дисплея. Батарея подключается к основной плате, откручиваем три помеченных винта и без фанатизма тянем на себя блок камер до упора. С легким жужжанием он сдвинется и откроет три винта, выкручиваем.

Теперь можно убрать пластиковую накладку. Она совмещает в себе антенны для NFC и беспроводной зарядки.

Находим разъем батарейки и отключаем ее.

А вот разъем дисплейного модуля спрятан под нижней пластиковой панелью-динамиком.

Выкручиваем все винты и приподнимаем. Коннектор дисплея помечен, отключаем его и подключаем сюда новый, возвращаем на место батарейку и запускаем аппарат.

Если все сделано верно, то покажется характерная заставка и система загрузится. Выставляем яркость на максимум, осматриваем картинку, чтобы убедиться, что все «ровно» и дефектов нет.

Работу тачскрина обязательно проверяем. Легче всего сделать это перетаскиванием иконки приложения по рабочим столам, пролистыванием длинных списков и набором текста в клавиатуре.



Запчасть прошла все тесты, продолжим разбирать это чудо. Впереди все самое интересное, но сперва уберем межплатный шлейф. Перепутать его концами не дадут надписи, «MAIN» — главная плата, «SUB» — нижняя субплата.

ВНИМАНИЕ: при дальнейшем разборе строго соблюдайте расположение винтов, ни в коем случае не путайте их местами. Самый простой способ запомнить – фотографировать во время каждого этапа разбора.



Начинаем извлекать основную плату и механизм привода камер. Откручиваем помеченные винты.

С краев отклеиваем маленькие пластиковые заглушки и выкручиваем по два винта под ними.

После того, как винты откручены, нужно будет убрать металлические скобы с механизмов. Не путайте их местами.

Снова оттягиваем блок камер наверх, но не сильно, тянем до тех пор, пока не увидим материнскую плату целиком, этого будет достаточно.

В верхней части осталось всего три винта: 2 на маленьком приводе и последний в углу основной платы. После их удаления, камеры вместе с платой можно снять.

Лучше всего будет сразу же перенести все компоненты со старой рамки на новую, пока знания в голове свежие. Самое важное при сборке – сохранить подвижность и работоспособность выдвижного механизма.

Перед переносом убираем все защитные и транспортировочные пленки с новой рамки.

Снимаем и переносим маленький антенны блок.



Пора перенести нижнюю субплату. Отключаем шлейф на сканер отпечатков и антенные кабели, выкручиваем винт. При прокладке кабелей в каналы на новой рамке располагаем синий под белым. Чтобы извлечь плату, вытаскиваем SIM-лоток.

Остался только сканер отпечатков. Два винта и никакого клея. «Перекручиваем» его на новое место.

Последняя в очереди на перенос – аккумуляторная батарейка. Увы, никаких ярлыков для извлечения нет, а приклеена она очень крепко. Самый простой способ – залить спирт в боковые и нижнюю грани. Спустя пару минут клейкость скотча снизится и батарейку можно будет извлечь.

На новое место аккумулятор приклеим на двухсторонний скотч. Я выбрал 5-миллиметровый скотч, он широкий и с минимальной толщиной, несколько полосочек хватит.

Мой метод отклеивания крышки пленкой и спиртом дает свои очевидные плюсы – заводской скотч практически не пострадал, клеить крышку я буду на него же. Слегка только «освежаю» его салфеткой, смоченной тем же спиртом.