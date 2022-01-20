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Социальная газификация. Что это за программа и как в нее попасть

ТВ2 Валентина Анкудинова

На сегодняшний день от жителей Томской области поступило около семи тысяч заявок на догазификацию. Это в четыре раза больше, чем в предыдущие годы, сообщает пресс-служба обладминистрации. С апреля 2021-го заключено более 1700 договоров, газ доведен до 1420 участков.

Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее расположен дом. Ответственность по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме уже лежит на собственниках.

Рассчитывается, что программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года, а в отдельных случаях, и за пределами 2022 года.

Росреестр выпустил разъяснения о том, что нужно учесть россиянам, чтобы воспользоваться программой и подвести газ бесплатно.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Кто может рассчитывать на догазификацию?

Для бесплатного подведения газа к участку определены критерии, которым должны соответствовать сам населенный пункт и дом.

Во-первых, в населенном пункте должен быть проведен и сдан распределительный газопровод. Во-вторых, участок должен находиться на расстоянии не более 200 м от существующих газопроводов, а объем потребления на участке не превышать 7 куб. м в час.

При этом, бесплатно газифицироваться смогут только те участки, дома на которых стоят на кадастровом учете. Если документов, подтверждающих право собственности, нет, то для участия в программе сначала надо будет его оформить.

Для постановки на кадастровый учет нужно заявление с приложением документов о собственности, межевого плана участка и технического плана дома. Два последних документа готовят кадастровые инженеры — собственникам надо связаться с ними самостоятельно. Специалиста можно выбрать в Государственном реестре кадастровых инженеров и заключить с ним договор подряда на проведение работ. Когда все документы собраны, их подают лично (в территориальных отделах Росреестра или в офисах МФЦ) либо онлайн (в личном кабинете на сайте Росреестра). Можно поручить это кадастровому инженеру — тогда нужно оформить на него доверенность как на представителя собственника.

Срок государственной регистрации составляет семь рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав или девять рабочих дней с даты приема документов в МФЦ. После рассмотрения документов Росреестр внесет изменения в ЕГРН и выдаст собственнику выписку, подтверждающую оформление прав.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Как попасть в программу?

Когда права на земельный участок и дом оформлены, можно подавать заявку на газификацию. Сделать это можно через электронный портал единого оператора газификации РФ, а также в клиентских центрах газораспределительных организаций, офисах многофункционального центра «Мои документы» и на портале госуслуг.

Вместе с заявкой подаются:

♦правоустанавливающие документы на земельный участок и дом;
♦ситуационный план;
♦паспорт;
♦СНИЛС;
♦ИНН.

После одобрения заявки начнутся работы по подведению газопровода к границам участка. Сроки зависят от удаленности домовладений от газораспределительной инфраструктуры.

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