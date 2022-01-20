Социальная газификация. Что это за программа и как в нее попасть

На сегодняшний день от жителей Томской области поступило около семи тысяч заявок на догазификацию. Это в четыре раза больше, чем в предыдущие годы, сообщает пресс-служба обладминистрации. С апреля 2021-го заключено более 1700 договоров, газ доведен до 1420 участков.

Программа социальной газификации предполагает, что если в населенном пункте есть газовая труба, то до границы участка ее проведут бесплатно, независимо от того, как далеко от нее расположен дом. Ответственность по проведению газа в пределах участка и его подключению непосредственно в доме уже лежит на собственниках.

Рассчитывается, что программа социальной газификации будет действовать до 31 декабря 2022 года, а в отдельных случаях, и за пределами 2022 года.

Росреестр выпустил разъяснения о том, что нужно учесть россиянам, чтобы воспользоваться программой и подвести газ бесплатно.