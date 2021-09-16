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Смотри что в голову придет: 4 онлайн-кинотеатра бесплатно в Билайн ТВ

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В рамках новой акции «Смотри что в голову придет»* до 31 октября 2021 года абоненты Билайн в Томской области смогут активировать подписку «4в1» и в течение месяца бесплатно просматривать более 90 тысяч единиц контента сразу от четырех популярных онлайн-кинотеатров — ViP Play, «IVI Лайт», more.tv и «Билайн ТВ».

Погрузиться в мир кино и сериалов можно в парке или на пикнике, по дороге на работу или учебу, а также — устроить вечерний сеанс кинопросмотра дома. Сервис Билайн ТВ доступен со смартфонов, планшетов, компьютеров или телевизоров Smart TV. А к одной учётной записи можно одновременно подключить до пяти различных устройств — больше не придётся спорить, что смотреть.

С безлимитным интернетом в составе многих тарифов Билайн можно смотреть любимые фильмы, сериалы и мультфильмы столько, сколько захочется — интернет не закончится, а серия не оборвётся на самом интересном месте.

Акция «Смотри что в голову придет» приобретает большую актуальность как раз сейчас – с окончанием календарного лета. Согласно данным «Билайн.Аналитики», пользователи Билайн ТВ активнее покупают фильмы именно осенью и зимой. Так, с августа 2020 года по февраль 2021 года количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев – вплоть до середины августа – снова снизилось на 55% в сравнении с пиковыми показателями этого года.

Еще немного любопытной статистики: осенью пользователи Билайн ТВ смотрят в основном приключенческие фильмы (20,2%), развеять зимнюю меланхолию зрителям помогают боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%), весной обычно предпочтительнее боевики (16,6%) и комедии (11,6%), а вот тихие летние вечера наши абоненты предпочитают проводить за просмотром драм (14,5%).

Кстати, как ни удивительно, боевики чаще всего покупают и на 8 Марта (23,4%), и на День всех влюбленных (21,8%). К просмотру в День защитника Отечества тоже в основном выбирают боевики (25%), но в этом ничего странного уже нет.

Режиссерский топ Билайн ТВ по итогам первой половины 2021 года возглавил постановщик «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» Дэвид Йетс, болливудский режиссер Радж Канвар – на второй строчке, третью позицию занимает режиссер, сценарист и продюсер анимационных фильмов студии Pixar Пит Доктер. Картины этих режиссеров наши абоненты смотрели в этом году чаще остальных.

Среди актеров пальма первенства у всенародного любимца Дэниэла Рэдклифа, второе место – у индийского актера Аджая Девгана. Озвучивший главного персонажа анимационного фильма «Душа» Джейми Фокс – на третьем месте, на четвертой строчке – многогранный талант Николаса Кейджа, а на пятой – Мэттью Макконахи.

На первом месте топа предоставленных Билайн ТВ кинофильмов — трогательная «Душа», на втором зрелищный блокбастер Кристофера Нолана «Довод», третья строчка у супергероини «Чудо-женщины 1984».

Настало время обновить эту статистику — десятки картин теперь доступны к бесплатному просмотру на Билайн ТВ в рамках акции «Смотри что в голову придет».

* С 30.08.21 по 31.10.21 абонентам — физ. лицам ряда тарифов предоставляется доступ к подписке «4в1» в «Билайн ТВ» (12+) на 1 или 3 мес., далее — 399 руб/мес. Недоступно абонентам с активированной подпиской "4в1". Кол-во контента ограничено. Организатор и правила акции — на beeline.ru. Акция «Смотри что в голову придет» проводится на территории Российской Федерации. Бесплатный доступ к подписке «4в1» доступен абонентам в регионах, где предоставляются услуги мобильной связи «Билайн».

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