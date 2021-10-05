Система экстренного оповещения: отвечаем на ваши вопросы

Завтра, 6 октября, в Томске пройдет проверка систем экстренного оповещения. С 10.40 до 10.45 по всему городу будут запущены электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем». Совместно с Главным управлением МЧС России по Томской области мы отвечаем на ваши самые популярные вопросы по этой теме.

О каких экстренных ситуациях могут оповещать эти системы? Звук один на все случаи?

Предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем» подается, чтобы привлечь внимание населения об угрозе или возникновении аварии, катастрофы, стихийном бедствии, нападении противника. То есть любой ситуации, которая несет угрозу здоровью человека или его жизни. Во всех ситуациях звук сирены одинаковый.

Что делать, если я услышал сигнал экстренного оповещения?

Если вы услышали электросирену и знаете, что это не проверка, включите телевизор или радио. В Томской области — это каналы и радиоволны первого мультиплекса. Прослушайте сообщение, которое будет там звучать: вам сообщат о происходящем и дадут инструкцию, что делать. Всю полученную информацию по максимуму передайте своим близким и соседям, а затем следуйте инструкции.

Какие именно каналы и какие радиостанции включать?

Телеканалы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр». Радиостанции: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ».

А если у меня нет телевизора и радио?

Тогда информацию оперативно можно будет уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Томской области, администраций населенных пунктов, через смс-рассылку или в средствах массовой информации.

Можно пример, что я услышу на радио или в телевизоре?

Все зависит от конкретной чрезвычайной ситуации. Например, на заводе, расположенном в вашем районе, произошел выброс опасных химических веществ. Тогда, в случае необходимости, вас попросят покинуть опасную территорию, предварительно закрыв окна квартиры. Укажут пути эвакуации, проинформируют о пункте сбора населения, расскажут, что необходимо взять с собой и так далее. Или, например, произошел резкий подъем воды. Вас так же попросят выключить электроэнергию, затушить печи, взять документы и прийти в определенное место сбора граждан.

Системы экстренного оповещения есть по всему городу? А если я не услышу их во время ЧС?

В Томской области установлено более 200 электросирен. Из них во всех районах Томска — более 90. Если вы не услышите электросирену, тогда, вероятнее всего, узнаете о случившемся от своих знакомых, родных близких или же из смс-рассылки.

Я слышу звук сирены, информации про то, что это проверка, не было, а в телевизоре — все обычно. Что делать?

Значит, произошел технический сбой или проводится проверка систем оповещения населения. В данном случае никаких действий предпринимать не стоит.

В Томске эти сирены уже применялись по прямому назначению?