Добрые новости
01 мая,
2021
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Майские праздники с «Детским парком» на Южной: игровая зона, сладости и большой выбор велосипедов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Семейный торговый центр «Детский парк на Южной» приглашает маленьких томичей и их родителей провести увлекательный день.

«У нас ваш ребенок может порезвиться на детской площадке «7 Мартышек», пройти там уникальную полосу препятствий с сухим бассейном. А для самых маленьких есть мягкая игровая зона с горками и качельками», — говорят администраторы парка.

Майские праздники с «Детским парком» на Южной: игровая зона, сладости и большой выбор велосипедов

Они подчеркивают, что в торговом центре демократичные цены, которые смогут приятно удивить родителей.


«Вкусно и сытно подкрепиться можно на этом же этаже в кафе «Сибирское бистро». Популярные чебуречки, вкусные бургеры и разнообразные десерты не оставят равнодушными как взрослых, так и детей. Уютная атмосфера, мягкие диваны и панорамный вид – то, что нужно для хорошего отдыха», — говорят они.

Майские праздники с «Детским парком» на Южной: игровая зона, сладости и большой выбор велосипедов
Майские праздники с «Детским парком» на Южной: игровая зона, сладости и большой выбор велосипедов

Также в «Детском парке» можете приобрести все: от одежды и обуви до велосипедов, колясок и кроваток. В преддверии летнего сезона представлено более 150 моделей летних колясок, велосипедов и самокатов российских и зарубежных брендов со скидками до 30%.

Майские праздники с «Детским парком» на Южной: игровая зона, сладости и большой выбор велосипедов
Майские праздники с «Детским парком» на Южной: игровая зона, сладости и большой выбор велосипедов
Майские праздники с «Детским парком» на Южной: игровая зона, сладости и большой выбор велосипедов

Все тот же классный дружный Детский парк на Южной!

Детский парк:


Ул. Нахимова 15


8 (3822) 412-419


Узнать подробности можно на сайте или в соцсетях: в Инстаграме, в ВКонтакте и в Одноклассниках.






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