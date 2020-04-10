Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Томской области. Ответы на частые вопросы

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Жителей Томской области стали штрафовать за нарушение режима самоизоляции, который действует в регионе до 15 апреля. Накануне сотрудники полиции массово останавливали водителей, проверяли у них документы, спрашивали про справки с работы. Житель села Мельников Шегарского района был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что шел по улице, пил пиво. и не смог объяснить причины нахождения в общественном месте.

Рассказываем, на каком основании стали штрафовать жители, при каких случаях вас точно не оштрафуют, а также отвечаем на популярные вопросы.

Почему стали штрафовать? Это законно?

Штрафы составляются по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Она звучит как «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС...».

Статья вступила в силу 1 апреля 2020 года.

Каков размер штрафов?

Согласно документу, в таком случае штраф для граждан может составить от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В случае причинения вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо рецидив обернутся штрафом для граждан от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Я могу поехать в поликлиннику?

В распоряжении губернатора о введении режима самоизоляции есть пункт, что можно обращаться за медицинской помощью в случае угрозы жизни и здоровью. Так, что поехать в поликлинику вы можете.

Однако, если вы чувствуете симптомы простуды, гриппа, ОРВИ, то лучше всего вызвать скорую помощь.

А если вы уже до этого вызывали скорую помощь или обращались к врачу и сейчас идете на повторный прием или по направлению, то лучше всего иметь эти документы с собой.

Какие я могу посещать магазины? Только возле дома?

Согласно распоряжению, вы имеете право беспрепятственно посещать ближайший магазин или аптеку.

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, однако публично губернатор это никак не прокомментировал. Хотя ранее Сергей Жвачкин подписал распоряжение о расширении товаров первой необходимости. В обновленный перечень вошли средства индивидуальной защиты и медицинские изделия, топливо, электрооборудование, строительные и отделочные материалы, сантехника, компьютерное оборудование и бытовые приборы, садово-огородный инвентарь, спички, свечи, бытовая химия, постельное белье, зоотовары, одежда и обувь.​

Скоро лето, и я начал бегать. Это законно?

От пробежек и занятий физической культурой на свежем воздухе пока лучше воздержаться. В распоряжении этих пунктов нет, поэтому вас могут оштрафовать за нарушение режима.

А во двор выйти могу?

В своем обращении от 6 апреля губернатор области Сергей Жвачкин говорил, что прогулки во дворе разрешены.

«В Сибирь пришла настоящая весна, и пусть еще не везде растаял снег, но солнце светит почти как в мае, уже пошла Обь и вот-вот пойдет Томь. Конечно, в такую погоду мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома. Но не собираясь вместе с подругами, а исключительно с семьей», — говорил губернатор.

Однако в распоряжении об этих прогулках ничего не говорится. Поэтому целесообразность прогулок рассматривайте сами.

На дачу поехать могу? Сезон скоро...

Да, вы можете поехать на дачу, только обязательно возьмите с собой документы, которые подтверждаете, что вы владете этим участком.

Если участок не ваш, а, скажем, родителей, а вы им помогаете, то все равно сделайте копию этих документов и их паспортов. Если не можете сделать копию, то хотя бы сфотографируйте документы, особенно страницу в паспорте, где графа «дети», там может быть вписано ваше имя. Пусть будут в телефоне. Еще вариант — попросить родителей написать обстоятельную бумагу, что вы их сын или дочь, помогаете им на приусадебном участке.

Как быть, если я работаю?

Обязательно берите с собой служебное удостоверение. И попросите вашего руководителям выдать вам справку, что ваше предприятие не прекратило работу. Справка выдается в произвольной форме, главное, чтобы стояла печать и были указаны ваши инициалы.

Если вы индивидуальный предприниматель, то не стесняйтесь и тоже оформите такой документ. Ничего страшного в этом нет.

Мне нужно заплатить коммуналку, ипотеку или оформить кредит. Я могу это сделать?

Большинство ресурсоснабжающих организаций принимают платежи онлайн. Для регистрации на их сайтах, нужно всего лишь иметь под рукой номер квитанции или штрих-код.

Так на сайте Томского расчетного центра жители города могут заплатить за вывоз мусора и холодную воду. На сайте Единого личного кабинета — за электричество, горячую воду и отопление.

Старшему поколению помочь с оплатой ЖКУ могут волонтеры. Для этого надо позвонить по номеру 8-800-200-34-11 и описать проблему.

С банками вопрос несколько сложнее. Решить ряд вопросов и получить ряд услуг сейчас можно также онлайн. Однако некоторые услуги доступны только в отделении банка. В распоряжении губернатора эти случаи никак не прописаны, но если вы решили поехать в банк, то прежде уточните, работает отделение или нет. Так как из-за коронавируса ряд отделений банков либо закрылся, либо поменял режим работы.

У меня пожилые родственники. Как мне отвезти им продукты?