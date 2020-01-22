Школьные правила: какие права есть у родителей, дети которых получают среднее образование

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С 27 января стартует приемная кампания по зачислению детей в первые классы общеобразовательных учреждений Томска. По этому поводу редакция ТВ2 решила напомнить, какими правами обладают родители, дети которых обучаются в школах.

Первый раз в первый класс

Родители вправе решать, в какое образовательное учреждение пойдет малыш (ст. 44 закона «Об образовании»). Школа не обязательно должна быть по месту жительства, но ребенка могут не принять, если нет мест. В первую очередь зачислят детей по прописке и льготников. Так, до 30 июня будет производиться прием документов от жителей территорий, закрепленных за школами. С 1 июля до начала учебного года можно обратиться с заявлением о приеме в любое муниципальное общеобразовательное учреждение при наличии в нем свободных мест.



Заявление о поступлении в школу можно подать лично, обратившись в общеобразовательное учреждение, или через Единый портал государственных услуг. Прием заявлений в учреждении и на портале госуслуг начнется одновременно, поэтому заявления на портале госуслуг, зарегистрированные раньше начала приема в учреждении, не будут учтены.



С информацией о порядке организации приема заявлений и наличии свободных мест можно ознакомиться на информационных стендах, официальных сайтах школ и на странице департамента образования в разделе «Общее образование» .

Семейное обучение?

Такая форма обучения утверждена законом (ст. 17 закона «Об образовании») и подразумевает самостоятельное освоение основной образовательной программы. Но ответственность за качество обучения лежит на родителях.

Если решили перейти на семейное обучение, сообщите об этом школе. Вам дадут бланки заявлений, помогут составить план аттестации и консультаций с учителями. Оцените свои возможности: учиться дома — это не значит не учиться совсем. Семейное обучение требует даже больше организации, дисциплины и сил, чем обычное школьное. Но это ваше право, а еще возможность сэкономить деньги на форме, учебниках и нуждах класса.

«На прививку...»

По ст. 44 закона «Об образовании» родители вправе получать информацию обо всех видах планируемых обследований: психологических, психолого-педагогических, давать согласие на их проведение или участие в них.

Вы также можете присутствовать при обследовании малыша психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждать результаты обследования и рекомендации, высказывать свое мнение об условиях организации обучения и воспитания детей.

Что носить и за что платить?

Сдавать деньги на дополнительные услуги можно только добровольно. Правила оказания платных образовательных услуг относят к платным услугам, например, преподавание спецкурсов, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, подготовка к поступлению, кружки, студии, секции и другое. Платные занятия в школе законны, но вы не обязаны отдавать на них ребенка и платить (ст. 34 закона «Об образовании»). Если требуют деньги и грозят школьнику дискриминацией, жалуйтесь директору, в местное управление образования или в Рособрнадзор.

Охрана помещений, проведение ремонтных работ, приобретение предметов интерьера и хозяйственного инвентаря могут оплачиваться (в том числе) за счет добровольных пожертвований родителей и иных лиц. Никто не вправе принуждать родителей к таким взносам.

Чтобы влиять на суммы сборов в классе и школе, участвуйте в родительских собраниях, войдите в состав родительского комитета, проверьте информацию о платных услугах на сайте школы.

Если школа требует деньги за учебные пособия, проверьте, входят ли они в учебный план. Если не входят, придется покупать: одноразовые рабочие тетради не всегда выдаются бесплатно.

В ст. 38 закона «Об образовании» указано, что школа может требовать определенный цвет, фасон формы, вводить правила ношения. При этом школа не имеет права обязать родителей покупать что-либо в конкретном месте у конкретного поставщика. Это касается не только формы, но и других вещей, необходимых для школы.

При этом по закону школа имеет право проводить централизованные закупки. Но это должно быть совместным решением родителей, после чего школа объявляет торги или закупает форму другим способом, который предусмотрен законом. Но не наоборот: нельзя сначала объявить торги, закупить форму, а потом заставить родителей выкупить ее.

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