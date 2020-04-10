Сергей Жвачкин будет распределять бюджет региона без санкции облдумы

До конца 2020 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин будет распоряжаться бюджетом региона самостоятельно, без поправок в закон, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое решение связано с необходимостью быстро распределять деньги в условиях пандемии коронавируса.

О своем решении Сергей Жвачкин объявил на внеочередном собрании законодательно думы региона. По словам губернатора, из-за эпидемии и режима изоляции экономика Томской области пострадала и необходимо выделить деньги на поддержку социально незащищенных граждан и бизнеса.





Жвачкин напомнил, что на прошлом заседании облдумы депутаты решили поддержать учреждения здравоохранения и приобрести аппараты искусственной вентиляции легких. Но ситуация такова, что решения по расходам нужно принимать максимально быстро.