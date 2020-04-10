Сергей Жвачкин будет распределять бюджет региона без санкции облдумы

До конца 2020 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин будет распоряжаться бюджетом региона самостоятельно, без поправок в закон, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое решение связано с необходимостью быстро распределять деньги в условиях пандемии коронавируса.
О своем решении Сергей Жвачкин объявил на внеочередном собрании законодательно думы региона. По словам губернатора, из-за эпидемии и режима изоляции экономика Томской области пострадала и необходимо выделить деньги на поддержку социально незащищенных граждан и бизнеса.
Жвачкин напомнил, что на прошлом заседании облдумы депутаты решили поддержать учреждения здравоохранения и приобрести аппараты искусственной вентиляции легких. Но ситуация такова, что решения по расходам нужно принимать максимально быстро.
Но ни вы, ни я не сможем организовать собрания думы в ежедневном режиме. Однако именно это сегодня требуется от власти, – заявил депутатам губернатор. – Чтобы обеспечить оперативность решения задач по борьбе с коронавирусом и поддержке экономики, 1 апреля вступил в силу федеральный закон, который предусматривает беспрецедентные бюджетные полномочия исполнительной власти всех уровней. Перераспределять бюджетные ассигнования в этом году нам придется без внесения изменений в закон о бюджете, по сводной бюджетной росписи. И это не вопрос доверия к законодательной власти – это вопрос времени. Экстренная ситуация требует экстренных мер. И я беру эту ответственность на себя.
Сергей Жвачкин добавил, что увеличить бюджетные расходы не получится, поэтому придется останавливать некоторые региональные программы. Уже решено о распределении около миллиарда рублей на создание сортировочного госпиталя на базе медсанчасти «Строитель» и перепрофилирование второй медсанчасти в инфекционный госпиталь, работу обсерватора для пациентов с подозрением на коронавирус и создание запаса лекарств и средств защиты.
О всех решениях по распределению бюджета губератор пообещал немедленно информировать жителей Томской области и депутатский корпус.
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