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20 февраля,
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Семейное владение в Синем Утесе – новая философия загородной жизни

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Да недавнего времени существовало два подхода к городской жизни: либо квартира, либо загородный дом. Причем у каждого из вариантов имеются свои сторонники. 

Семейное владение в Синем Утесе – новая философия загородной жизни

Пункты «за» квартиру в городе:


— близко к саду или школе;

— хорошая транспортная доступность, можно быстро добраться до любого городского объекта на общественном транспорте;

— почти все заботы по содержанию дома возлагаются на управляющую компанию;

— квартира дешевле дома.


Последний пункт, кстати, недавно перестал быть фактом: квартиры в новостройках стоят не меньше, а иногда даже дороже частного дома, сравнимого по площади.


Пункты «за» загородный дом:


— чистый воздух (чаще всего частные дома все-таки расположены за пределами городской черты);

— свое собственное пространство, которое не нужно делить с соседями;

— нет проблем с парковкой;

— возможность пожарить шашлыки и устроить пикник у себя на территории;

— возможность организовать свой сад и огород;

— возможность построить свою баню.

Семейное владение в Синем Утесе – новая философия загородной жизни

Основные опасения, которые останавливают многих от переезда в свой дом:


— логистика детей (дом-школа-кружки-дом);

— время и силы на содержание и обслуживание дома;

— транспортная доступность (необходимость двух машин в семье);

— высокая цена;

— психологический фактор: люди не готовы полностью отказаться от квартиры, заменить жизнь в квартире на жизнь в доме.


Группа компаний «ТИСК» совместно со специалистами рынка недвижимости Томска предлагают новый подход к вечному спору — семейное владение: когда у вас есть загородный дом, но вы продолжаете жить в квартире.

Что такое семейное владение?

Семейное владение – это форма объединения всей семьи. Люди, достигшие определенного возраста и достатка, покупают дом для создания обособленной среды со своими правилами, степенью свободы и уникальной атмосферой.


Там могут жить ваши родители, а вы будете приезжать в любое удобное время: привозить внуков, помогать по хозяйству, — в общем, проводить всё свободное время в кругу большой семьи. Это будет второй дом, где всегда уютно. И это сразу снимает все опасения перечисленные выше. 

Семейное владение в «Заповедном» на Синем Утесе

Всё перечисленное выше – философия нового микрорайона «Заповедный» на Синем Утесе. Возводит его компанией «ТИСК». По плану за пять лет на участке 100 га будет возведено более 500 домов.


1.Месторасположение:

  • Микрорайон расположен в загородном направлении в районе села Коларово, вблизи заповедной, особо охраняемой природной зоны

  • Более теплый климат, чистейший воздух благодаря уникальному климатическому феномену и розе ветров


2.Доступность:

Финансовая

  • Конкурентная цена на дома на рынке загородного жилья

  • Уникальная цена на двухэтажную квартиру в дуплексе – дешевле/равно цене 3х-комнатной квартиры в новостройке

  • Возможность оформить ипотеку на сельское жилье под сниженный процент

  • Отработанная схема помощи при оформлении ипотеки с банками-партнерами

Транспортная

  • 15 минут от площади Южная по хорошей дороге

  • Городской маршрутный автобус ходит каждые 15 минут почти до самого микрорайона (15 минут пешком от остановки), в перспективе – до микрорайона

Семейное владение в Синем Утесе – новая философия загородной жизни

3.Инфраструктура и архитектура

  • Дома из кирпича в едином архитектурном стиле

  • Сдача домов/квартир в предчистовой отделке со всеми подключенными коммуникациями (свет, вода, канализация, газ) + газовый котел

  • Развитая внутренняя инфраструктура микрорайона: парки отдыха, велодорожки, искусственные озера, культурно-досуговый комплекс, детский сад.

  • В пятиминутном удалении: горнолыжный комплекс «Эдельвейс», бассейн и санаторий на Синем утесе, песчаный пляж.


4.Безопасность

Для покупателей

  • Поддержка Администрации Томского района

  • Расчет и оформление купли-продажи после введения объекта в эксплуатацию

  • Не более 4х месяцев от заключения договора до введения объекта в эксплуатацию

Для жителей

  • Собственная управляющая компания, оперативно помогающая с любыми коммунальными проблемами

  • Транспортная доступность (не более 15-20 минут) для любых экстренных служб

  • Единый класс жителей (средний и выше); отсутствие антисоциальных элементов.


Подробнее о семейном владении в «Заповедном» можно узнать на сайте семейноевладение.рф.



Партнерский материал.

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