Семейное владение в Синем Утесе – новая философия загородной жизни

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Да недавнего времени существовало два подхода к городской жизни: либо квартира, либо загородный дом. Причем у каждого из вариантов имеются свои сторонники.

Пункты «за» квартиру в городе:

— близко к саду или школе; — хорошая транспортная доступность, можно быстро добраться до любого городского объекта на общественном транспорте; — почти все заботы по содержанию дома возлагаются на управляющую компанию; — квартира дешевле дома.

Последний пункт, кстати, недавно перестал быть фактом: квартиры в новостройках стоят не меньше, а иногда даже дороже частного дома, сравнимого по площади.



Пункты «за» загородный дом:

— чистый воздух (чаще всего частные дома все-таки расположены за пределами городской черты); — свое собственное пространство, которое не нужно делить с соседями; — нет проблем с парковкой; — возможность пожарить шашлыки и устроить пикник у себя на территории; — возможность организовать свой сад и огород; — возможность построить свою баню.

Основные опасения, которые останавливают многих от переезда в свой дом:

— логистика детей (дом-школа-кружки-дом); — время и силы на содержание и обслуживание дома; — транспортная доступность (необходимость двух машин в семье); — высокая цена; — психологический фактор: люди не готовы полностью отказаться от квартиры, заменить жизнь в квартире на жизнь в доме.

Группа компаний « ТИСК » совместно со специалистами рынка недвижимости Томска предлагают новый подход к вечному спору — семейное владение: когда у вас есть загородный дом, но вы продолжаете жить в квартире.

Что такое семейное владение?

Семейное владение – это форма объединения всей семьи. Люди, достигшие определенного возраста и достатка, покупают дом для создания обособленной среды со своими правилами, степенью свободы и уникальной атмосферой.

Там могут жить ваши родители, а вы будете приезжать в любое удобное время: привозить внуков, помогать по хозяйству, — в общем, проводить всё свободное время в кругу большой семьи. Это будет второй дом, где всегда уютно. И это сразу снимает все опасения перечисленные выше.

Семейное владение в «Заповедном» на Синем Утесе

Всё перечисленное выше – философия нового микрорайона «Заповедный» на Синем Утесе. Возводит его компанией « ТИСК » . По плану за пять лет на участке 100 га будет возведено более 500 домов.

1. Месторасположение: Микрорайон расположен в загородном направлении в районе села Коларово, вблизи заповедной, особо охраняемой природной зоны

Более теплый климат, чистейший воздух благодаря уникальному климатическому феномену и розе ветров

2. Доступность: Финансовая Конкурентная цена на дома на рынке загородного жилья

Уникальная цена на двухэтажную квартиру в дуплексе – дешевле/равно цене 3х-комнатной квартиры в новостройке

Возможность оформить ипотеку на сельское жилье под сниженный процент

Отработанная схема помощи при оформлении ипотеки с банками-партнерами Транспортная 15 минут от площади Южная по хорошей дороге

Городской маршрутный автобус ходит каждые 15 минут почти до самого микрорайона (15 минут пешком от остановки), в перспективе – до микрорайона