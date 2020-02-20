Семейное владение в Синем Утесе – новая философия загородной жизни
Да недавнего времени существовало два подхода к городской жизни: либо квартира, либо загородный дом. Причем у каждого из вариантов имеются свои сторонники.
Пункты «за» квартиру в городе:
— близко к саду или школе;
— хорошая транспортная доступность, можно быстро добраться до любого городского объекта на общественном транспорте;
— почти все заботы по содержанию дома возлагаются на управляющую компанию;
— квартира дешевле дома.
Последний пункт, кстати, недавно перестал быть фактом: квартиры в новостройках стоят не меньше, а иногда даже дороже частного дома, сравнимого по площади.
Пункты «за» загородный дом:
— чистый воздух (чаще всего частные дома все-таки расположены за пределами городской черты);
— свое собственное пространство, которое не нужно делить с соседями;
— нет проблем с парковкой;
— возможность пожарить шашлыки и устроить пикник у себя на территории;
— возможность организовать свой сад и огород;
— возможность построить свою баню.
Основные опасения, которые останавливают многих от переезда в свой дом:
— логистика детей (дом-школа-кружки-дом);
— время и силы на содержание и обслуживание дома;
— транспортная доступность (необходимость двух машин в семье);
— высокая цена;
— психологический фактор: люди не готовы полностью отказаться от квартиры, заменить жизнь в квартире на жизнь в доме.
Группа компаний «ТИСК» совместно со специалистами рынка недвижимости Томска предлагают новый подход к вечному спору — семейное владение: когда у вас есть загородный дом, но вы продолжаете жить в квартире.
Что такое семейное владение?
Семейное владение – это форма объединения всей семьи. Люди, достигшие определенного возраста и достатка, покупают дом для создания обособленной среды со своими правилами, степенью свободы и уникальной атмосферой.
Там могут жить ваши родители, а вы будете приезжать в любое удобное время: привозить внуков, помогать по хозяйству, — в общем, проводить всё свободное время в кругу большой семьи. Это будет второй дом, где всегда уютно. И это сразу снимает все опасения перечисленные выше.
Семейное владение в «Заповедном» на Синем Утесе
Всё перечисленное выше – философия нового микрорайона «Заповедный» на Синем Утесе. Возводит его компанией «ТИСК». По плану за пять лет на участке 100 га будет возведено более 500 домов.
1.Месторасположение:
Микрорайон расположен в загородном направлении в районе села Коларово, вблизи заповедной, особо охраняемой природной зоны
Более теплый климат, чистейший воздух благодаря уникальному климатическому феномену и розе ветров
2.Доступность:
Финансовая
Конкурентная цена на дома на рынке загородного жилья
Уникальная цена на двухэтажную квартиру в дуплексе – дешевле/равно цене 3х-комнатной квартиры в новостройке
Возможность оформить ипотеку на сельское жилье под сниженный процент
Отработанная схема помощи при оформлении ипотеки с банками-партнерами
Транспортная
15 минут от площади Южная по хорошей дороге
Городской маршрутный автобус ходит каждые 15 минут почти до самого микрорайона (15 минут пешком от остановки), в перспективе – до микрорайона
3.Инфраструктура и архитектура
Дома из кирпича в едином архитектурном стиле
Сдача домов/квартир в предчистовой отделке со всеми подключенными коммуникациями (свет, вода, канализация, газ) + газовый котел
Развитая внутренняя инфраструктура микрорайона: парки отдыха, велодорожки, искусственные озера, культурно-досуговый комплекс, детский сад.
В пятиминутном удалении: горнолыжный комплекс «Эдельвейс», бассейн и санаторий на Синем утесе, песчаный пляж.
4.Безопасность
Для покупателей
Поддержка Администрации Томского района
Расчет и оформление купли-продажи после введения объекта в эксплуатацию
Не более 4х месяцев от заключения договора до введения объекта в эксплуатацию
Для жителей
Собственная управляющая компания, оперативно помогающая с любыми коммунальными проблемами
Транспортная доступность (не более 15-20 минут) для любых экстренных служб
Единый класс жителей (средний и выше); отсутствие антисоциальных элементов.
Подробнее о семейном владении в «Заповедном» можно узнать на сайте семейноевладение.рф.
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