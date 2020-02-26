«Сегодня пары не лечат бесплодие по 10 лет, эти проблемы решаются в течение года»

Причин, по которым люди не могут стать родителями естественным путем, много, но когда к вам обращаются чаще всего?

Когда пара не может забеременеть больше года, они идут к нам. И правильно делают, если идут к репродуктологам. Потому что если идти в женскую консультацию, к гинекологу, можно потерять время. Я всегда говорю своим пациентам: хотим хлеба — идем в хлебный, хотим ребенка — идем к репродуктологу. Репродуктология — более узкое направление, врачи-репродуктологи занимаются именно планированием беременности и лечением бесплодия. Бесплодие чаще всего бывает сочетанное: и мужское, и женское. Среди женского наиболее распространен трубный фактор, когда невозможно забеременеть из-за непроходимости труб, тогда мы пытаемся восстановить проходимость, провести пластику, если это невозможно, переходим к ЭКО.



Если проблема мужская, деликатная: субфертильная сперма мужа (снижено количество сперматозоидов в единице объема — олигоспермия, снижена скорость движения сперматозоидов — астеноспермия); цервикальный фактор бесплодия (когда сперматозоиды не способны проникнуть в полость матки сквозь цервикальную — шеечную — слизь) или есть нарушения в сексуальной сфере пары (эректильная дисфункция, отсутствие эякуляции, гипоспадия, ретроградная эякуляция), делающие невозможным естественное зачатие, можно провести внутриматочную инсеминацию. Сперму активируют и вливают в полость матки, эта технология более приближена к естественному зачатию и увеличивает шанс наступления беременности на 20%.

Если у женщины выявляются патологии матки, например эндометриоз, миома, то сначала решаем проблему, а потом приходим к программе ЭКО или инсеминации.



Мы используем уникальную запатентованную технологию лазерного лечения эндометрия фотодинамической терапией (ФДТ): при полипах и гиперплазии, а также при гипоплазии, если эндометрий тонкий. Лазерная терапия и последующая обработка полости матки макрофагальной средой позволяют восстановить эндометрий и планировать беременность — либо самостоятельно, либо с помощью ЭКО, если есть проблема с маточными трубами.



Отличительная черта нашей работы — максимально индивидуализированный подход к пациентам. Мы пользуемся уникальной авторской методикой Натальи Пасман, важнейшая часть которой — подготовка к ЭКО. Мы сначала рассматриваем проблему, которая не позволяет наступить беременности, пробуем устранить ее, и многие пациентки еще на этапе устранения проблемы беременеют без ЭКО; и только потом, если потребуется, приступаем к ЭКО.



Огромных результатов мы добились в работе над бесплодием неясного генеза. В большинстве случаев это иммунологический фактор. Пара сдает кровь, делаем анализ на совместимость партнеров — СКЛ — в институте клинической иммунологии, с которым мы много лет сотрудничаем. Если причина бесплодия иммунологическая, назначаем лечение методом аллоиммунизации лимфоцитами партнера — АИЛ. Подкожно вводим лимфоциты, взятые из крови мужа, чтобы организм перестал отторгать клетки эмбриона.