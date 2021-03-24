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24 марта,
2021
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СберМаркет начал доставлять товары из «Быстронома» всего за 2 часа

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров. Теперь томичи смогут заказывать товары первой необходимости из сети супермаркетов «Быстроном» с доставкой прямо до двери.


Для заказа из супермаркета «Быстроном» пользователям СберМаркета будут доступны тысячи наименований товаров, среди которых не только продукты питания, но и бытовая химия, косметика, товары для дома и многое другое. 

СберМаркет начал доставлять товары из «Быстронома» всего за 2 часа

Напомним, ранее томичи могли заказывать товары из торговых сетей METRO и ЛЕНТА.


Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса. После этого ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и отобрать все необходимые товары из каталога. Затем останется только выбрать время, когда будет удобно встретить курьера. Наконец, одна из доступных опций — это бесконтактная доставка. Курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдёт картой онлайн.



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