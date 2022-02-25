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Самые популярные сорта роз в 2022 году

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В мире насчитывается более 30 тысяч разновидностей роз. Наибольшей популярностью пользуются сорта с крупными бутонами красивого цвета, с приятным ароматом, на длинных ножках. Если они неприхотливы, устойчивы к заморозкам и цветут долгое время, это дополнительные преимущества.

Black Baccara

Этот чайно-гибридный сорт вывели французские селекционеры в 2004 году. У розы красивый бархатный темно-бордовый цвет, который со временем темнеет. Бутоны крупные и объемные — в диаметре достигают 10 сантиметров, количество лепестков — 40-50 в каждом.

Роза на длинной ножке практически без шипов. Аромат приятный, едва уловимый. Бутоны плохо переносят жару — оптимальная температура для них 20-22 градуса. Выращивают сорт «Блэк Баккара» в открытом грунте. Он неприхотлив, устойчив к заморозкам.

«Леонардо да Винчи»

Этот сорт вывели селекционеры питомника Мейян (Франция) в 1993 году, скрестив чайно-гибридный и полиантовый сорта. Выведенный гибрид унаследовал характеристики обоих сортов. Он устойчив к температурным изменениям, не осыпается под воздействием солнца и заморозков.

У роз «Леонардо да Винчи» крупные бутоны до 10 сантиметров, в каждом до 80 лепестков. Они нежно-розового цвета, с приятным стойким ароматом. Высота стебля — около метра. Недостаток один, но существенный. Розы этого сорта тяжело вырастить, так как им нужен особый уход.

«Альянс»

Роза японской селекции на ножке высотой до 120 см. Бутон небольшой, в каждом по 35-40 лепестков. Они изящные, но плотные, гранатового и белого цвета. Аромат цветов легкий, почти неуловимый.

Розы хорошо переносят заморозки и жару, быстро растут, не требуют особого ухода. Садоводы любят этот сорт за роскошный внешний вид и быстрое разрастание весной и летом.

Queen of Sweden

Цветы этого сорта ценят за светло-розовый оттенок, густые лепестки круглой формы. Лепестки смотрят вверх и не опускаются, даже во время дождя или при сильном солнце. У розы нежный и стойкий аромат.

Сорт «Королева Швеции» кустовой. Шведские селекционеры вывели его еще в 17 столетии. Англичане усовершенствовали селекции в 2014 году. Бутоны среднего размера, диаметр редко превышает 8 см. Они раскрываются глубоко, за счет чего кажутся объемнее. Кусты разрастаются до метра в ширину, обильно цветут при регулярном поливе.

«Принцесса Маргарита»

Еще один кустовой сорт с крупными ароматными цветами. Кусты вырастают до 150 см в высоту и до 100 см в ширину. Бутоны крупные, до 15 сантиметров в диаметре. Цветы густомахровые, красивого оранжевого цвета. Упругие лепестки не осыпаются при перепадах температур, цветут обильно и долго.

У «Принцессы Маргариты» приятный стойкий запах. Ухаживать за розовыми кустами не сложно — достаточно регулярно их подрезать и поливать. Сорт подходит для декора приусадебных участков и для срезки цветов.

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