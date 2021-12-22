Любимая рыба:
Как Легко и красиво сервировать стол
и сберечь силы для праздника
Как Легко и красиво сервировать стол
и сберечь силы для праздника
Советы по сервировке стола
от сети магазинов «Рыбная тема»
от сети магазинов «Рыбная тема»
Читай, кликай на советы, узнавай подробнее
все будет свежее и вкусное,
прямо с завода
прямо с завода
покупайте в магазинах
«РЫБНАЯ ТЕМА»
«РЫБНАЯ ТЕМА»
следуйте правилам
хорошей икры
хорошей икры
выбирайте проверенное
и качественное
и качественное
берегите силы
для новогодней ночи
для новогодней ночи
Используйте готовые
продукты и полуфабрикаты
продукты и полуфабрикаты
внесите дополнительную
изюминку в ваш праздник
изюминку в ваш праздник
пробуйте новое
и интересное
и интересное
это разжигает аппетит и усиливает
удовольствие от еды
удовольствие от еды
Сочетайте яркие,
контрастные продукты
контрастные продукты
так стол будет выглядеть
богаче и оригинальнее
богаче и оригинальнее
Придавайте продуктам
разные формы
разные формы
все будет свежее и вкусное,
прямо с завода
прямо с завода
покупайте в магазинах «РЫБНАЯ ТЕМА»
следуйте правилам
хорошей икры
хорошей икры
выбирайте проверенное
и качественное
и качественное
берегите силы
для новогодней ночи
для новогодней ночи
Используйте готовые
продукты и полуфабрикаты
продукты и полуфабрикаты
внесите дополнительную
изюминку в ваш праздник
изюминку в ваш праздник
пробуйте новое
и интересное
и интересное
это разжигает аппетит и усиливает
удовольствие от еды
удовольствие от еды
Сочетайте яркие,
контрастные продукты
контрастные продукты
так стол будет выглядеть
богаче и оригинальнее
богаче и оригинальнее
Придавайте продуктам
разные формы
разные формы
Читай, кликай на советы, узнавай подробнее
Советы по сервировке стола
от сети магазинов «РЫБНАЯ ТЕМА»
от сети магазинов «РЫБНАЯ ТЕМА»
Сочетание разных геометрических форм –
эффектный кулинарный прием
эффектный кулинарный прием
Нарежьте овалы из французского багета для бутербродов с икрой, треугольники из черного бородинского – для канапе с красной рыбкой.
Соленым ломтикам лосося можно придать форму розы или скрутить их в мини-рулеты и начинить творожным сыром с грецким орехом и зеленью.
Красную рыбу (семгу, форель, кету, горбушу, нерку) в магазинах «Рыбной темы» можно купить в виде целого филе или уже порезанным на удобные бутербродные ломтики в небольших упаковках по 200 г.
Крупные креветки и мидии просто созданы для канапе на шпажках. Сочетайте их с кусочками сыра, помидорками-черри, оливками, маслинами и крупными виноградинами. Мы продаем морепродукты не только в замороженном виде, но и готовыми, в ароматном масле.
Из густого паштета со скумбрией и сыром сформируйте конусы-елочки. Имитируйте хвою рубленым укропом, а яркие гирлянды — зернами граната. Паштет из кеты используйте как начинку для вертикальных роллов из лаваша и зеленого салата. Или заполните им тарталетки и украсьте парусом из свежего огурца. Закуски из паштетов - это быстро и удобно!
Соленым ломтикам лосося можно придать форму розы или скрутить их в мини-рулеты и начинить творожным сыром с грецким орехом и зеленью.
Красную рыбу (семгу, форель, кету, горбушу, нерку) в магазинах «Рыбной темы» можно купить в виде целого филе или уже порезанным на удобные бутербродные ломтики в небольших упаковках по 200 г.
Крупные креветки и мидии просто созданы для канапе на шпажках. Сочетайте их с кусочками сыра, помидорками-черри, оливками, маслинами и крупными виноградинами. Мы продаем морепродукты не только в замороженном виде, но и готовыми, в ароматном масле.
Из густого паштета со скумбрией и сыром сформируйте конусы-елочки. Имитируйте хвою рубленым укропом, а яркие гирлянды — зернами граната. Паштет из кеты используйте как начинку для вертикальных роллов из лаваша и зеленого салата. Или заполните им тарталетки и украсьте парусом из свежего огурца. Закуски из паштетов - это быстро и удобно!
Яркие ЦВЕТНЫЕ сочетания делают сервировку интереснее
Выложите двумя веерами ароматное филе холодного копчения: белое – тающей во рту, нежной масляной рыбы, красно-оранжевое – деликатесной нерки. Разделите их бутонами из розового филе кеты, семги или форели. Балык золотистой копченой скумбрии и серебристую пряную сельдь уложите рядом, двумя «косичками». В магазинах «Рыбной темы» большой ассортимент деликатесной рыбы холодного копчения, ведь мы знаем, что без нее не обходится ни один праздничный стол!
Из готового кальмара в ароматном масле сделайте легкий салат-коктейль в прозрачной креманке: поместите на дно зеленый лист салата, чередуйте нежное мясо кальмара с половинками ярких черри, перепелиных яиц, зернами граната и свежей рукколой.
Ну а ярко-оранжевые бутерброды с красной икрой – мастхэв новогоднего застолья! У нас вы всегда сможете купить качественную икру кеты и горбуши от проверенных производителей Дальнего Востока.
Из готового кальмара в ароматном масле сделайте легкий салат-коктейль в прозрачной креманке: поместите на дно зеленый лист салата, чередуйте нежное мясо кальмара с половинками ярких черри, перепелиных яиц, зернами граната и свежей рукколой.
Ну а ярко-оранжевые бутерброды с красной икрой – мастхэв новогоднего застолья! У нас вы всегда сможете купить качественную икру кеты и горбуши от проверенных производителей Дальнего Востока.
НЕОБЫЧНЫЕ БЛЮДА — замечательное УКРАШеНИЕ СТОЛА И отличная ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА!
Попробуйте готовые рулеты из кеты горячего копчения. Это настоящее украшение праздничного стола: золотистые, ароматные, с яркими хлопьями паприки и зеленью. Их можно есть холодными как закуску или подать горячими как основное порционное блюдо, добавив свежие или запеченные овощи.
Вся красная рыба на заводе «Рыбная тема» коптится исключительно на яблочной щепе, чтобы подчеркнуть красивый цвет и аромат деликатесного филе. Кстати, это отличный подарок, с которым можно пойти в гости!
Яркими, сочными «хе» из рыбки и овощей в легком маринаде можно наполнить стеклянные бокалы на высокой ножке и украсить розочками из соленой сельди. Старайтесь придать массе воздушность: для выкладки лучше использовать кухонные щипцы. Мы продаем «хе» в небольших удобных вакуумных упаковках: их можно положить в холодильник «про запас» и использовать для быстрой сервировки стола, когда к вам неожиданно нагрянут друзья.
Вся красная рыба на заводе «Рыбная тема» коптится исключительно на яблочной щепе, чтобы подчеркнуть красивый цвет и аромат деликатесного филе. Кстати, это отличный подарок, с которым можно пойти в гости!
Яркими, сочными «хе» из рыбки и овощей в легком маринаде можно наполнить стеклянные бокалы на высокой ножке и украсить розочками из соленой сельди. Старайтесь придать массе воздушность: для выкладки лучше использовать кухонные щипцы. Мы продаем «хе» в небольших удобных вакуумных упаковках: их можно положить в холодильник «про запас» и использовать для быстрой сервировки стола, когда к вам неожиданно нагрянут друзья.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ — ХОРОШИЙ ТОН: ТАК ГОТОВЯТ В РЕСТОРАНАХ
Откроем вам чудесный секрет: полуфабрикаты бывают банкетного уровня. Например, наша фирменная фаршированная щука. Румяная, с пылу с жару – это блюдо всегда заходит на ура и удивляет всех, кто его пробует! Фаршированная щука продается в «Рыбной теме» замороженной, с начинкой из домашнего фарша со сливками, лучком и белым хлебом. Вам останется разморозить ее и поставить в духовку перед приходом гостей.
Альтернатива щуке – сочная, нежная и ароматная рыба для запекания (рыба-гриль). Это тоже очень удобный, замороженный полуфабрикат. После размораживания такая рыба готовится за 15-25 минут.
Вот что есть в продаже в «Рыбной теме»:
- терпуг в легком маринаде с ароматной смесью перцев и укропа
- горбуша в сочном маринаде с красной паприкой и зернами горчицы
- скумбрия в нежном маринаде с перчиком и легкой лимонной ноткой.
Альтернатива щуке – сочная, нежная и ароматная рыба для запекания (рыба-гриль). Это тоже очень удобный, замороженный полуфабрикат. После размораживания такая рыба готовится за 15-25 минут.
Вот что есть в продаже в «Рыбной теме»:
- терпуг в легком маринаде с ароматной смесью перцев и укропа
- горбуша в сочном маринаде с красной паприкой и зернами горчицы
- скумбрия в нежном маринаде с перчиком и легкой лимонной ноткой.
У ХОРОШЕЙ КРАСНОЙ ИКРЫ
ЕСТЬ ПРАВИЛА
ЕСТЬ ПРАВИЛА
Покупать красную икру лучше у проверенных продавцов. Перед новогодними праздниками всегда есть риск купить фальсификат или перемороженный продукт. Помните, дешевой икры не бывает: цена всегда высокая, но зато она честная.
Внешность имеет значение: икра должна быть круглой, одного цвета, одного размера, с зародышевым пятнышком. Икра должна лопаться на языке, а не в банке: быть рассыпчатой, цельной, без пленок и трещинок. Количество лопанца в банке должно быть малозаметным.
Компания «Рыбная тема» закупает готовую соленую красную икру на рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока. В продаже – самые популярные виды: свежая икра кеты и икра горбуши отменного качества. Мы продаем ее на вес!
Внешность имеет значение: икра должна быть круглой, одного цвета, одного размера, с зародышевым пятнышком. Икра должна лопаться на языке, а не в банке: быть рассыпчатой, цельной, без пленок и трещинок. Количество лопанца в банке должно быть малозаметным.
Компания «Рыбная тема» закупает готовую соленую красную икру на рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока. В продаже – самые популярные виды: свежая икра кеты и икра горбуши отменного качества. Мы продаем ее на вес!
РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА
НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА
Для всех блюд на фотографиях использовалась продукция завода «Рыбная тема».
Ежедневно мы производим для вас рыбу соленую, холодного и горячего копчения, вяленую, большой ассортимент полуфабрикатов (пельмешки, котлеты, рыбу для запекания), салаты с морской капустой и рыбоовощные «хе», колбаски, рыбное масло, морепродукты в ароматных заливках.
Все это вы можете купить в наших фирменных магазинах в г. Томске по следующим адресам:
Ежедневно мы производим для вас рыбу соленую, холодного и горячего копчения, вяленую, большой ассортимент полуфабрикатов (пельмешки, котлеты, рыбу для запекания), салаты с морской капустой и рыбоовощные «хе», колбаски, рыбное масло, морепродукты в ароматных заливках.
Все это вы можете купить в наших фирменных магазинах в г. Томске по следующим адресам:
Ул. Красноармейская, 143а
Ул. Лебедева, 37а
Ул. Елизаровых, 19/1
Ул. Большая Подгорная, 90
Иркутский тракт, 32
Ул. Говорова, 46
Богашевский тракт, 26а
Ул. Междугородная, 28
Ул. Дзержинского, 31/1
Ул. Интернационалистов, 17
желаем вам вкусного и красивого нового года!
желаем вам
вкусного и красивого
нового года!
вкусного и красивого
нового года!
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