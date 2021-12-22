Нарежьте овалы из французского багета для бутербродов с икрой, треугольники из черного бородинского – для канапе с красной рыбкой.

Соленым ломтикам лосося можно придать форму розы или скрутить их в мини-рулеты и начинить творожным сыром с грецким орехом и зеленью.

Красную рыбу (семгу, форель, кету, горбушу, нерку) в магазинах «Рыбной темы» можно купить в виде целого филе или уже порезанным на удобные бутербродные ломтики в небольших упаковках по 200 г.

Крупные креветки и мидии просто созданы для канапе на шпажках. Сочетайте их с кусочками сыра, помидорками-черри, оливками, маслинами и крупными виноградинами. Мы продаем морепродукты не только в замороженном виде, но и готовыми, в ароматном масле.

Из густого паштета со скумбрией и сыром сформируйте конусы-елочки. Имитируйте хвою рубленым укропом, а яркие гирлянды — зернами граната. Паштет из кеты используйте как начинку для вертикальных роллов из лаваша и зеленого салата. Или заполните им тарталетки и украсьте парусом из свежего огурца. Закуски из паштетов - это быстро и удобно!