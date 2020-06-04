Россельхознадзор рассказал, может ли животное заболеть COVID-19 и заразить человека

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Ученые научных институтов Россельхознадзора ответили на самые распространенные вопросы о заражении животных COVID-19. По словам специалистов «Федерального центра охраны здоровья животных» и «Всероссийского государственного Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» сейчас в России изучают воздействие вируса на представителей фауны. К этому моменту удалось разработать несколько методик и тест-систем для животных.

Животные болеют?

Как объясняют ученые, коронавирусы – это большое семейство вирусов и все они часто встречаются у животных. Всего есть четыре рода в семействе коронавирусов: альфа, бета, гамма и дельта - коронавирусы. Каждый может вызывать заболевания у разных видов животных, чаще теплокровных.

Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию OVID-19, относится к бета-коронавирусам. При этом, тяжелый острый респираторный синдром ( SARS ) и ближневосточный респираторный синдром ( MERS ) являются примерами болезней, вызванных коронавирусами, которые произошли от животных и распространились в популяции человека.

«По мере своего распространения возбудитель COVID-19 пытается адаптироваться к новым видам животных, что подтверждается фактами выявления РНК (рибонуклеиновая кислота) этого вируса в пробах от собак, кошек (домашних и диких) и норок в восьми странах мира», — говорят ученые.

Роспотребнадзор сообщает, что случаи естественного заражения собак, кошек и норок (а в условиях зоопарка – тигров и львов) регистрировались в России, Гонконге, Бельгии, США, Нидерландах, Франции, Германии и Испании.

«Лабораторные исследования в Китайской Народной Республике свидетельствовали, что SARS-CoV-2 репродуцируется у собак, свиней, кур и уток в незначительных количествах, но эффективно – у хорьков и кошек. В лабораторных условиях также выявлена внутривидовая передача вируса у кошек и хорьков. То есть одно животное могло заразить другое того же вида, которое находилось с ним в контакте. Лабораторные исследования в США также свидетельствовали о внутривидовой передаче вируса среди кошек воздушно-капельным путем: 3 искусственно зараженные кошки инфицировали трех кошек, находившихся в контакте», — уточняют в результатах исследования.

При этом ученые считают, что список животных может пополняться и инфекцию могут выявлять у новых видов из-за массовости заболевания среди людей и неизбежного контакта с животными. Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ВОЗ животных считают, что распространение заболевания происходит преимущественно из-за прямой передачи вируса от человека к человеку.

Как понять, что животное заболело. Какие симптомы?

Россельхознадзор ссылается на информацию ВОЗ животных, которая говорит, что у домашних и диких кошек и норок после заражения отмечаются симптомы острой респираторной инфекции. У животных фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, выделения из носа. У некоторых наблюдались признаки острой кишечной инфекции, с рвотой и диареей. У исследованных собак заболевание проходило без симптомов.

Животное заразит человека?

Фото: сельхозпортал.рф

По официальной позиции ВОЗ и МЭБ, к этому дню нет доказательств возможности инфицирования человека COVID-19 от животных- компаньонов: собак, кошек. Недавние исследование на фермах, где разводили норок, показали, что при некоторых условиях есть потенциальный риск заражения человека после контакта с инфицированной норкой.

Россельхознадзор советует обращаться к ветеринару при любом изменении клинического состояния животного, но тестировать всех животных на COVID-19 не нужно.

«Основанием для проведения исследований может стать в первую очередь тесный контакт животного с человеком, инфицированным COVID-19. Кроме того, тестирование рекомендовано для животных, проявляющих клинические признаки респираторного заболевания, вызванного COVID-19. Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцем животного после консультации с ветеринарным врачом», — приводит данные Россельхознадзор.

Где в России тестируют животных на COVID-19 и как лечат?