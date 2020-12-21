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21 декабря,
2020
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации, на что обращать внимание при выборе новогодней гирлянды.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Лучше всего пользоваться гирляндами с адаптером. Перед покупкой нужно изучить документ, который подтверждает качество и безопасность устройства. Там должна быть указана ссылка на пожарный сертификат. При выборе новогоднего украшения, необходимо проверить места соединения различных частей гирлянды.


Не все гирлянды предназначены для украшения новогодней елки. На дерево можно вешать лампы мощностью не более 50 Ватт, эта цифра обычно указана на ярлыке.


«Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратного миллиметра, а сам провод должен иметь толстую изоляцию (...) Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метра», — говорится в публикации. Кроме того, в упаковке должны находиться запасные лампочки.


Электрическую иллюминацию нельзя включать сразу после того, как ее принесли в тепло с улицы. Ни в коем случае нельзя оставлять работающую гирлянду без присмотра. Отсутствие повреждений на местах крепления элементов гирлянды, а также все режимы ее работы необходимо проверить в магазине. 

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
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