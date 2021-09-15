Родить после 40: почему болезнь или отсутствие любимого человека — не преграда счастливому материнству и отцовству

Иногда у женщины или мужчины не складывается личная жизнь, порой препятствием к рождению детей становится серьезная болезнь, требующая немедленного лечения. На помощь таким пациентам приходят вспомогательные репродуктивные технологии и программы отсроченного материнства и отцовства. О помощи людям, оказавшимся в, казалось бы, безнадежных ситуациях, рассказала профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог с 42-летним стажем, основатель «Клиники Пасман» Наталья Пасман .

С каждым годом женщины во всём мире все позже рожают первого ребенка. Россия не исключение. В первую очередь женщины думают о профессиональной, творческой реализации, решают карьерные и материальные вопросы, а рождение детей откладывается значительно «на потом». Сегодня акушеры-гинекологи не удивляются пациенткам, обратившимся по поводу первой беременности в 40, 45, 47 и даже более лет. Но не всегда это личный выбор женщины.

— Для кого работает «Клиника Пасман» и кому она призвана помочь?

— Мы работаем для того, чтобы мужчины и женщины смогли испытать счастье отцовства и материнства. Я убеждена, если пара — и он, и она — хотят стать родителями, у них все получится, какая бы тяжелая ситуация ни была.

— А если ситуация безнадежная?

— А что считать безнадежной ситуацией? Если есть свои яйцеклетки, сперматозоиды — хотя бы единичные нормальные по морфологии формы (1–3%) — и проходимые трубы, мы пытаемся сделать всё, чтобы беременность наступила с минимальной помощью при инсеминации спермой мужа.

Но если у мужчины единичные сперматозоиды или у женщины один ооцит в яичнике при УЗИ, низкий овариальный резерв, мы предлагаем вариант ЭКО-ИКСИ. Наша прекрасная команда гинекологов, репродуктологов, эмбриологов добивается блестящих результатов.

Бывает, у пары — и у него, и у нее — проблемы, и мы планируем и ЭКО, и ИКСИ. Потому что очень низкие показатели спермограммы, генетика с большими проблемами — высокий показатель фрагментации ДНК (дефект содержащегося в ядре мужской половой клетки генетического материала — серьезная и сложно корректируемая патология, так как при большом количестве таких сперматозоидов мужская сперма теряет способность к оплодотворению. — Прим. ред.), концентрация нормальных форм сперматозоидов — 1%. Но после лечения у мужчины показатели спермы нормализуются, а у женщины восстанавливается овуляция, и беременность наступает даже без ЭКО, самостоятельно после лечения.

Или ситуации, когда у пациенток длительно нет менструаций. Например, больше года после замершей не состоявшейся беременности, нескольких выскабливаний полости матки. В таких случаях мы ничего не обещаем. Делаем гистероскопию, разъединяем спайки в матке, проводим фотодинамическую терапию, обработку матки макрофагальной средой, озонотерапию, лазерную терапию, для улучшения кровоснабжения матки — гирудотерапию. В итоге у пациенток восстанавливается менструация и через несколько месяцев наступает долгожданная беременность.

Какая бы сложная ситуация ни была, мы совместно с лабораторией клеточных технологий Института клинической иммунологии (НИИФКИ) используем все возможности, существующие в мировой практике, и наши авторские патентованные методики лечения хронического эндометрита, а также технологии преодоления иммунологического бесплодия, ранее считавшегося необъяснимым. Даже в ситуации, когда у мужчины есть один-единственный сперматозоид в яичке и у нас нет права на ошибку, мы проводим мужчине разные виды вмешательства под наркозом, получаем этот сперматозоид, оплодотворяем хирургическим путем яйцеклетку (ИКСИ) и достигаем результата. Супружеское бесплодие — одна из ключевых задач, которые мы решаем в нашем отделении лечения бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.

— А если нет супруга, супруги и даже кандидата в спутники жизни, а время идет? Или человек не может стать родителем, потому что надо решать проблемы со здоровьем, а рожать потом может быть поздно?

— Наша клиника вошла в число разработчиков программы «отсроченное материнство». Сегодня это направление активно развивается во всем мире. Например, женщина достигает 35-летнего возраста, беременеть не от кого, она может криоконсервировать свои ооциты — они лежат и ждут своего часа, когда женщина вернется с супругом. Мы можем получить ооциты и половину оплодотворить спермой донора (у нас есть банк спермы, работают донорские программы), а вторая половина будет ждать своего генетического отца: может, женщина его еще встретит. Если не встретила, прошло пять лет, ей уже 40 — пора беременеть, тогда мы переносим эмбрионы.

Если женщина не может родить сейчас, потому что у нее серьезное заболевание, требующее лечения, но у нее низкий овариальный резерв или мы боимся, что он исчезнет после лечения, мы также заготавливаем ооциты — проводим их криоконсервацию, а женщину лечим. Идеально, если мы оплодотворим ооциты сперматозоидами, получим и заморозим эмбрионы, а когда мама восстановит здоровье, сделаем криоперенос эмбриона. Уровень работы наших эмбриологов — это высший пилотаж, потому что заморозить — это одно, а правильно разморозить — это высшее мастерство. Наши эмбриологи, выпускники НГУ, где я работаю заведующей кафедрой акушерства и гинекологии, делают это на высочайшем уровне.