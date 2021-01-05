Ритуальные услуги. Что входит в стандарт и где получить в Москве

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В столице работают десятки похоронных служб. Но все ли они отвечают актуальным критериям? Развитие ритуальной сферы привело к созданию единых центров услуг в интернете, где можно проще всего получить достойное обслуживание. Ритуальная служба Москвы — это образцовый сервис, открывающий своим клиентам самые широкие возможности. Здесь всегда можно получить квалифицированную поддержку в самый трудный час.

Главная информация

Похоронная компания работает на территории Москвы больше двадцати пяти лет. За это время сервису удалось поработать с тысячами заказчиков со всего города. Большинство бывших клиентов отзываются о службе только в положительном тоне. На сайте https://ritual.ru/ можно ознакомиться с отзывами заказчиков поближе.

Сервис предоставляет оптимальные цены и качество. Для того, чтобы сделать обслуживание доступным для всех социальных слоев, было принято решение разделить все услуги на несколько отдельных пакетов (базовый, расширенный, особый, престиж, премиум).

На сайте описан целый спектр актуальных услуг: предварительная консультация;

работа похоронного агента;

организация погребения на кладбище;

Груз-200;

VIP-похороны;

Таким образом, ритуальная служба Москвы способна отвечать запросам самого широкого числа клиентов, организуя как социальные, так и более статусные VIP-похороны.

Работа компании

В похоронном агентстве работает целый штат грамотных менеджеров, юридических специалистов, которые могут помочь с консультацией по главным нюансам. Сотрудники компании помогут установить точный перечень доступных льгот в соответствии с российским законодательством.

Сервис старается взять все обязанности, связанные с погребением усопшего, на себя, чтобы максимально облегчить участь его родственников. В самом начале работы между компанией и клиентом заключается юридический договор, который устанавливает права и обязанности обеих сторон. Семье покойного остается лишь доверить всю остальную работу в руки опытных специалистов из ритуальной службы.

Помимо предоставления профессиональных услуг, в сервисе также можно заказать изготовление похоронной продукции. Компания обеспечивает собственное производство с гарантией высокого качества. Также здесь можно оформить прижизненный договор, в котором оговариваются все детали будущих похорон. Заключение документа проходит в присутствии авторитетных юристов и позволяет обезопасить сбережения человека в случае непредвиденных обстоятельств.