Рейтинг популярных онлайн-книг от МегаФона

Портрет онлайн-читателя Томской области составили в МегаФоне, проанализировав обезличенные данные абонентов – пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Специалисты выяснили, что типичные «цифровые» книгочеи региона активно интересуются вопросами психологии и личного развития, а читать предпочитают по пятницам.

В регионе женщины и мужчины в равной степени интересуются литературой. Также поровну в Томской области любителей электронных книг и произведений в аудиоформате. Наслаждаться чтением томичи предпочитают пятничными вечерами. Чаще всего электронными библиотеками пользуются абоненты в возрасте 32-35 лет. И только 8% онлайн читателей старше 70 лет зафиксировано в области.



Среди жанровых предпочтений томичей – работы по психологии, современная русская и зарубежная литература, космическая фантастика. По данным сервиса «МегаФон Книги», самые читаемые в Томской области на сегодняшний день – исследование безграничных ресурсов человеческого мозга «Подсознание может всё» Джона Кехо, а также популярная психотерапевтическая книга Андрея Курпатова «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза».



У женской аудитории в первом квартале 2021 года большую популярность также завоевали современные романы «Зависимые» Элен Гома, «Неправильная любовь» Лины Мур, а также известный роман шведского писателя Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве». В топе книг сильной половины томичей – еще одно произведение Джона Кехо «Деньги, успех и вы», а также труд популярного американского психолога и педагога Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить».



В четвертке любимых современных писателей региона – Борис Акунин, Мира Славная, Матильда Старр, Эмилия Грин.









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