«Реактор»: как прийти в профессиональный спорт

Выбирая секцию для своего ребенка, родитель, в первую очередь, хочет найти такое занятие, которое поможет чаду выплеснуть скопившуюся энергию и научиться чему-то новому и интересному. Доказано, дети, занимающиеся спортом, отличаются от сверстников упорством, гармоничным физическим развитием и крепким иммунитетом.
Спортивная гимнастика для детей — универсальный вид спорта, развивающий все группы мышц. Даже если ребенок не собирается профессионально заниматься гимнастикой, ему будет полезно попробовать себя в этом виде спорта.
Школа гимнастики «Реактор» приглашает томичей и их детей на тренировки по спортивной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте и паркуру. Прием происходит круглый год в зависимости от наличия мест в группах. Даже летом, по выходным и в праздничные дни.
Большой спорт для самых маленьких
Школа гимнастики "Реактор" является членом томских Федерации спортивной гимнастики и Федерации по прыжкам на батуте. А воспитанники школы — выступают на соревнованиях разного уровня и имеют официально присвоенные разряды.
Особенность «Реактора» среди других спортцентров Томска заключается в том, что на спортивную гимнастику принимаются дети от полутора лет. Но до трех — они будут заниматься в сопровождении одного из родителей. Дальше — сами, но при желании родители могут наблюдать за процессом.
Все тренировки проводятся в группах до 16 человек, разделенных по возрасту:
— от полутора до трех;
— от трех до четырех;
— от четырех до пяти;
— от пяти до шести;
— от семи до десяти;
— от десяти лет;
— группа для взрослых.
Детские группы распределяются еще и по месяцу рождения. Например, малыш, рожденный в феврале, не сможет попасть в одну группу с августовским ребенком. Так как, по мнению тренеров, эти полгода — большая разница, которая будет видна во время занятия.
Высшее качество для высоких результатов
У школы гимнастики «Реактор» два филиала в Томске — улица 79 Гвардейской Дивизии, 15 и Иркутский тракт, 15. Современные гимнастические залы, оборудованные качественным инвентарем — тумбл траки, мини-трампы и батуты, мягкие фигуры, гимнастические канаты, кольца, перекладины, брусья, бревна, кони, шведские стенки и акробатические дорожки. А яркий дизайн залов привлечет даже самых маленьких спортсменов и сделает занятия приятнее.
Тренерский состав «Реактора» — профессиональные спортсмены по спортивной гимнастике и акробатике, мастера спорта международного класса, СССР и России, призеры и победители соревнований разного уровня. Поэтому занятия будут не только продуктивными, но еще и безопасными.
Тренировки по спортивной гимнастике укрепляют тело, развивают гибкость и растяжку, координацию и ловкость — и это все под руководством профессионального тренера. Даже если ваш ребенок не собирается становиться олимпийским чемпионом, гимнастика позволит ему стать сильнее, выносливее и здоровее.
Узнать больше о расписании и ценах на занятия спортивной гимнастикой!
Узнать больше о расписании и ценах на занятия в секции по прыжкам на батуте!
улица 79 Гвардейской Дивизии, 15
телефон филиала: +7 (3822) 200-746
Иркутский тракт, 15
телефон филиала: +7 (3822) 25-91-30
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