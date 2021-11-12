«Реактор»: как прийти в профессиональный спорт

Выбирая секцию для своего ребенка, родитель, в первую очередь, хочет найти такое занятие, которое поможет чаду выплеснуть скопившуюся энергию и научиться чему-то новому и интересному. Доказано, дети, занимающиеся спортом, отличаются от сверстников упорством, гармоничным физическим развитием и крепким иммунитетом. Спортивная гимнастика для детей — универсальный вид спорта, развивающий все группы мышц. Даже если ребенок не собирается профессионально заниматься гимнастикой, ему будет полезно попробовать себя в этом виде спорта.

Школа гимнастики «Реактор» приглашает томичей и их детей на тренировки по спортивной гимнастике, акробатике, прыжкам на батуте и паркуру. Прием происходит круглый год в зависимости от наличия мест в группах. Даже летом, по выходным и в праздничные дни.

Большой спорт для самых маленьких

Школа гимнастики "Реактор" является членом томских Федерации спортивной гимнастики и Федерации по прыжкам на батуте. А воспитанники школы — выступают на соревнованиях разного уровня и имеют официально присвоенные разряды. Особенность «Реактора» среди других спортцентров Томска заключается в том, что на спортивную гимнастику принимаются дети от полутора лет. Но до трех — они будут заниматься в сопровождении одного из родителей. Дальше — сами, но при желании родители могут наблюдать за процессом.

Все тренировки проводятся в группах до 16 человек, разделенных по возрасту:

— от полутора до трех;

— от трех до четырех;

— от четырех до пяти;

— от пяти до шести;

— от семи до десяти;

— от десяти лет;

— группа для взрослых. Детские группы распределяются еще и по месяцу рождения. Например, малыш, рожденный в феврале, не сможет попасть в одну группу с августовским ребенком. Так как, по мнению тренеров, эти полгода — большая разница, которая будет видна во время занятия.

Высшее качество для высоких результатов

У школы гимнастики «Реактор» два филиала в Томске — улица 79 Гвардейской Дивизии, 15 и Иркутский тракт, 15. Современные гимнастические залы, оборудованные качественным инвентарем — тумбл траки, мини-трампы и батуты, мягкие фигуры, гимнастические канаты, кольца, перекладины, брусья, бревна, кони, шведские стенки и акробатические дорожки. А яркий дизайн залов привлечет даже самых маленьких спортсменов и сделает занятия приятнее. Тренерский состав «Реактора» — профессиональные спортсмены по спортивной гимнастике и акробатике, мастера спорта международного класса, СССР и России, призеры и победители соревнований разного уровня. Поэтому занятия будут не только продуктивными, но еще и безопасными.

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Тренировки по спортивной гимнастике укрепляют тело, развивают гибкость и растяжку, координацию и ловкость — и это все под руководством профессионального тренера. Даже если ваш ребенок не собирается становиться олимпийским чемпионом, гимнастика позволит ему стать сильнее, выносливее и здоровее.