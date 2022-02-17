Развод, раздел имущества и общие дети: отвечает адвокат

По официальной статистике, представленной недавно Росстатом, количество браков в России в последние годы снижается, а число разводов — остается примерно одинаковым. В 2021 году распались 644 207 семей. Завершать отношения и рушить привычный расклад жизни тяжело, но зачастую — это начало новой жизни, более счастливой для обоих супругов. Но как развестись, поделить имущество и решить, с кем будут жить дети? Отвечает адвокат Ирина Бруцер.
Как развестись?
— Разводы на территории России и за ее пределами регулируются статьей 160 Семейного кодекса. Если супруги проживают и прописаны в нашей стране, процесс упрощается. Если нет совместных детей и оба согласны на развод, необходимо прийти в центр госуслуг «Мои документы» или отделы ЗАГС, подать заявление. Во всех остальных случаях — необходимо написать заявление в мировой суд по месту жительства супруги. Процесс развода обычно длится от двух месяцев до полугода. После того, как вы получите решение суда, его нужно будет зарегистрировать и получить свидетельство о расторжении брака.
Россиянин, который проживает за пределами страны, вправе расторгнуть брак с проживающим не в России супругом независимо от его гражданства в российском суде по российскому законодательству. Однако если это невозможно, развод могут оформить в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской Федерации. Перечень необходимых для этого документов может меняться в зависимости от правил того государства, где брак расторгается.
Какие документы нужны для развода в России?
— Если вы разводитесь по взаимному согласию и у вас нет детей, нужны паспорта супругов, совместное заявление на развод, свидетельство о заключении брака (если у вас нет оригинала, но брак был зарегистрирован в России, получать повторное свидетельство не нужно), а также квитанция об уплате государственной пошлины.
Если заявление подает один из супругов, при условии что второй пропал без вести, признан недееспособным или осужден более чем на три года, необходимы все те же документы и копия решения суда о признании супруга или супруги пропавшим без вести, недееспособным или осужденным более чем на три года.
Что делать с совместно нажитым имуществом?
— Имущество в браке может делиться двумя способами: по закону и по договору. По закону — имущество, приобретенное супругами во время брака, является их совместной собственностью. В этом случае практически все совместно нажитое будет делиться поровну. Речь идет о недвижимости и транспортных средствах, любом другом движимом и недвижимом имуществе, зарплатах, пенсиях, пособиях, доходах от предпринимательской деятельности, паях, вкладах, ценных бумагах.
Собственностью каждого из супругов остается имущество, принадлежащее им до вступления в брак, а также то, что получено в браке в дар или в наследство. Одежда и личные вещи считаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
Но если до брака или в браке вы заключили брачный договор или же в браке или после развода заключили соглашение о разделе имущества, то деление произойдет согласно этим документам.
Как быть, если есть общий ребенок?
— Если вы смогли мирно достигнуть соглашения со своим супругом или супругой о том, с кем будет жить ребенок после развода, это будет наиболее реалистичный и работающий вариант. Но не забывайте — семейное право закрепляет в обязательном порядке, что место жительства ребенка определяется исключительно из его интересов, а также с обязательным учетом его мнения, если ему уже исполнилось 10 лет. Уточню, под местом жительства подразумевается место, где ребенок проживает большую часть времени, зарегистрирован, ходит в школу и на прочие дополнительные занятия.
Согласно статье 163 СК РФ, если родители и дети проживают в разных государствах, то их права и обязанности определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок. Если же у ребенка двойное гражданство и два документа о рождении, то юридический статус ребенка будет трудно определить в судебном порядке. Может получиться как в деле Ирины Беленькой и Жана-Мишеля Андре: французский суд постановил, что девочка должна жить с отцом, российский суд определил место жительства ребенка с матерью.
А если супруги не смогли договориться, с кем будет жить ребенок?
— Супруги, которые не смогли договориться об определении места жительства детей как правило тайно похищают ребенка и увозят к себе. Например, в другую страну. В данном случае будет применяться Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах похищения детей в международном масштабе. Ее цель — способствовать немедленному возвращению незаконно перемещенных или похищенных детей.
Перемещение или удержание ребенка считается незаконным, если это нарушает право попечения, которым наделено соответствующее лицо в соответствии с законодательством государства, в котором ребенок постоянно проживает. Уточню, в случае раздельного проживания родителей может быть установлена как единоличная, так и совместная опека. Определить порядок общения ребенка с родителями, как хотят многие родители — половину времени с супругом, половину с супругой — при наличии спора невозможно. Суд определяет, с кем из супругов проживает ребенок, и каков порядок общения с ним второго родителя. Если есть возможность достичь соглашения, лучше прописать подробно: с кем живет ребенок, в какие периоды, в какой стране и с кем из родителей.
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