Развод, раздел имущества и общие дети: отвечает адвокат

По официальной статистике, представленной недавно Росстатом, количество браков в России в последние годы снижается, а число разводов — остается примерно одинаковым. В 2021 году распались 644 207 семей. Завершать отношения и рушить привычный расклад жизни тяжело, но зачастую — это начало новой жизни, более счастливой для обоих супругов. Но как развестись, поделить имущество и решить, с кем будут жить дети? Отвечает адвокат Ирина Бруцер .

Как развестись?

— Разводы на территории России и за ее пределами регулируются статьей 160 Семейного кодекса. Если супруги проживают и прописаны в нашей стране, процесс упрощается. Если нет совместных детей и оба согласны на развод, необходимо прийти в центр госуслуг «Мои документы» или отделы ЗАГС, подать заявление. Во всех остальных случаях — необходимо написать заявление в мировой суд по месту жительства супруги. Процесс развода обычно длится от двух месяцев до полугода. После того, как вы получите решение суда, его нужно будет зарегистрировать и получить свидетельство о расторжении брака.

Россиянин, который проживает за пределами страны, вправе расторгнуть брак с проживающим не в России супругом независимо от его гражданства в российском суде по российскому законодательству. Однако если это невозможно, развод могут оформить в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях Российской Федерации. Перечень необходимых для этого документов может меняться в зависимости от правил того государства, где брак расторгается.

Какие документы нужны для развода в России?

— Если вы разводитесь по взаимному согласию и у вас нет детей, нужны паспорта супругов, совместное заявление на развод, свидетельство о заключении брака (если у вас нет оригинала, но брак был зарегистрирован в России, получать повторное свидетельство не нужно), а также квитанция об уплате государственной пошлины.

Если заявление подает один из супругов, при условии что второй пропал без вести, признан недееспособным или осужден более чем на три года, необходимы все те же документы и копия решения суда о признании супруга или супруги пропавшим без вести, недееспособным или осужденным более чем на три года.

Что делать с совместно нажитым имуществом?

— Имущество в браке может делиться двумя способами: по закону и по договору. По закону — имущество, приобретенное супругами во время брака, является их совместной собственностью. В этом случае практически все совместно нажитое будет делиться поровну. Речь идет о недвижимости и транспортных средствах, любом другом движимом и недвижимом имуществе, зарплатах, пенсиях, пособиях, доходах от предпринимательской деятельности, паях, вкладах, ценных бумагах.

Собственностью каждого из супругов остается имущество, принадлежащее им до вступления в брак, а также то, что получено в браке в дар или в наследство. Одежда и личные вещи считаются собственностью того супруга, который ими пользовался.