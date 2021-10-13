Рак почки, простаты, мочевого пузыря, импотенция — все эти проблемы преодолимы

— Восстановление эрекции после операции на простате или в результате других причин (даже спустя много лет): можно поставить протез, член становится ригидным, получает возможность совершать половой акт и испытывать прежние ощущения — мужчина может вернуться к полноценной сексуальной жизни. Об этом важно говорить, потому что многие не знают, что это возможно.

— Воссоздание полового члена при травмах, ампутациях, например, вследствие онкологии: можно восстановить его визуально и восстановить чувствительность.

— Перечисленные операции довольно редкие, технически сложные (связанные с восстановлением сосудов, нервов и т. д.), но выполнимые, и об этом очень важно говорить. Мужчины должны знать, что многие заболевания, которые звучат, как приговор, таковыми не являются, успешно лечатся и после них можно вернуться к полноценной жизни, — говорит Павел Гаврилов.

Все сопутствующие анализы, виды диагностики, необходимые для решения проблемы, а также операции и восстановительное лечение после них могут быть выполнены в стенах одной клиники.

Записаться на очную или дистанционную консультацию к Павлу Гаврилову можно по телефону 8 (383) 284–30–53.