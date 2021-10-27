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Рак мочевого пузыря и его последствия преодолимы: врач о шансах на нормальную жизнь

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Рак мочевого пузыря – пожалуй, один из самых агрессивных, тяжелых в течении, лечении и восстановлении видов онкологических заболеваний. Но, несмотря на все ужасы болезни, шансы на выздоровление и возвращение к полноценной жизни есть. Это важно знать и тем, кому поставили страшный диагноз, и близким, помогающим бороться за жизнь родного человека.

Павел Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог "Клиники Пасман"

Это очень актуальная проблема и среди мужчин, и среди женщин. Из 600 онкоурологических операций, которые я проводил в последнее время, 350 – рак мочевого пузыря, — рассказывает уролог-андролог, хирург, онколог "Клиники Пасман" Павел Гаврилов. — Количество пациентов с таким заболеванием растет в геометрической прогрессии. Причем все чаще оно встречается среди молодых людей. Еще лет пять назад я бы ответил, что это проблема людей возрастных, но за последние годы  я оперировал несколько десятков пациентов от 30 до 40 лет с раком мочевого пузыря.

– Что важно понимать об этом заболевании?

–  Во-первых, о том, что болезнь долго практически никак себя не проявляет и часто обнаруживается на поздних стадиях – тогда приходится удалять мочевой пузырь. Специалисты «Клиники Пасман» делают все, чтобы сохранить орган, но, к сожалению, не всегда это возможно.

Во-вторых, что это заболевание часто рецидивирующее – в среднем в ходе лечения одному пациенту проводится три-пять сложных операций. А восстановление очень тяжелое и болезненное, оно занимает полгода.

Но несмотря на все сложности, нужно помнить, ради чего это все – это шанс на нормальную жизнь. И главное – понимать, что смерть от рака гораздо более мучительная, чем последствия даже самой тяжелой операции.

Мы проводим малоинвазивные эндоскопические операции – без разрезов. Чтобы снизить количество рецидивов и хирургических вмешательств (не более трех-четырех), используем в лечении фотодинамическую терапию. И самое главное, даже удаление мочевого пузыря – не повод для отчаяния: можно выполнить операцию Штудера – удалить орган и заменить его на искусственный мочевой пузырь, выполненный из тонкого кишечника пациента, который подшивается к уретре и функционирует как обычный. В результате люди ходят в туалет сами, никаких трубок и мешков-мочеприемников, после восстановления человек живет практически как прежде.

Такие операции мы также выполняем лапароскопически, без разрезов. Они довольно редкие, технически сложные, но выполнимые, и об этом очень важно говорить. Люди должны знать, что заболевание, которое звучит как приговор, таковым не является, успешно лечится и после него можно вернуться к активной жизни.

– А если человек уже живет с дренажами и мочеприемниками?

– Мы можем провести реконструктивную операцию, создать мочевой пузырь и вернуть пациента к полноценной жизни.

– От чего зависит количество рецидивов?

– Рецидивы зависят от того, какая стадия заболевания у пациента и как была выполнена операция.

Многие выполняют ее нерадикально: до последнего не идут на удаление мочевого пузыря, не удаляют лимфоузлы, не до конца отделяют опухоль от соседних органов – как правило, опухоль очень активно прорастает в кишку, кости, поэтому не все за такие операции берутся.

Главное, что должны понимать пациенты: время – главный ресурс, – утверждает доктор. Если есть такой диагноз, не стоит откладывать, нужно действовать. И если врач говорит, что необходимо удаление мочевого пузыря – значит, это так. Оттягивание времени операции бывает фатально. Мы не раз брали на операцию пациентов после нескольких рецидивов, которым были сделаны нерадикальные операции, открываем – а там уже ничего не поможет.

К цистэктомии (удалению мочевого пузыря) есть четкие показания, и мышечная инвазия (прорастание опухоли в мышечный слой мочевого пузыря) – один из них. Это общепризнанно и европейской ассоциацией урологов, и российской. Тем не менее многие урологи, не имеющие такого опыта, вместо того чтобы направить пациента к специалисту, который справится с проблемой, начинают резать эту опухоль до тех пор, пока она не распространится на всю толщу стенки мочевого пузыря и соседние органы. Если вовремя не сделать все правильно, пациент может погибнуть. 

Радикальная цистэктомия – это самая сложная операция, какая есть в онкоурологии, особенно сочетанная с восстановительной операцией Штудера, и технически (на всю страну не более 30 врачей ее выполняют), и физически – это восемь-девять часов работы. Но мы имеем колоссальный опыт и выполняем ее блестяще.

Записаться на консультацию к урологу-онкологу Павлу Гаврилову можно по телефону: +7 (383) 284-30-53.

Специально для иногородних пациентов есть предварительные дистанционные консультации по WhatsApp или Skype. Вся информация по телефону 8 (383) 284–30–53.

«Клиника Пасман»
г. Новосибирск, ул. Карамзина, 92
тел. +7 (383) 284–30–53
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