Рак мочевого пузыря и его последствия преодолимы: врач о шансах на нормальную жизнь

Рак мочевого пузыря – пожалуй, один из самых агрессивных, тяжелых в течении, лечении и восстановлении видов онкологических заболеваний. Но, несмотря на все ужасы болезни, шансы на выздоровление и возвращение к полноценной жизни есть. Это важно знать и тем, кому поставили страшный диагноз, и близким, помогающим бороться за жизнь родного человека.

Это очень актуальная проблема и среди мужчин, и среди женщин. Из 600 онкоурологических операций, которые я проводил в последнее время, 350 – рак мочевого пузыря, — рассказывает уролог-андролог, хирург, онколог "Клиники Пасман" Павел Гаврилов . — Количество пациентов с таким заболеванием растет в геометрической прогрессии. Причем все чаще оно встречается среди молодых людей. Еще лет пять назад я бы ответил, что это проблема людей возрастных, но за последние годы я оперировал несколько десятков пациентов от 30 до 40 лет с раком мочевого пузыря.

– Что важно понимать об этом заболевании?

– Во-первых, о том, что болезнь долго практически никак себя не проявляет и часто обнаруживается на поздних стадиях – тогда приходится удалять мочевой пузырь. Специалисты «Клиники Пасман» делают все, чтобы сохранить орган, но, к сожалению, не всегда это возможно.

Во-вторых, что это заболевание часто рецидивирующее – в среднем в ходе лечения одному пациенту проводится три-пять сложных операций. А восстановление очень тяжелое и болезненное, оно занимает полгода.

Но несмотря на все сложности, нужно помнить, ради чего это все – это шанс на нормальную жизнь. И главное – понимать, что смерть от рака гораздо более мучительная, чем последствия даже самой тяжелой операции.

Мы проводим малоинвазивные эндоскопические операции – без разрезов. Чтобы снизить количество рецидивов и хирургических вмешательств (не более трех-четырех), используем в лечении фотодинамическую терапию. И самое главное, даже удаление мочевого пузыря – не повод для отчаяния: можно выполнить операцию Штудера – удалить орган и заменить его на искусственный мочевой пузырь, выполненный из тонкого кишечника пациента, который подшивается к уретре и функционирует как обычный. В результате люди ходят в туалет сами, никаких трубок и мешков-мочеприемников, после восстановления человек живет практически как прежде.

Такие операции мы также выполняем лапароскопически, без разрезов. Они довольно редкие, технически сложные, но выполнимые, и об этом очень важно говорить. Люди должны знать, что заболевание, которое звучит как приговор, таковым не является, успешно лечится и после него можно вернуться к активной жизни.

– А если человек уже живет с дренажами и мочеприемниками?

– Мы можем провести реконструктивную операцию, создать мочевой пузырь и вернуть пациента к полноценной жизни.