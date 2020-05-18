Работа со смыслом: как программа «Учитель для России» помогает региональным школам

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Программа «Учитель для России» продолжает набор учителей до 24 мая и приглашает специалистов из разных сфер на два года переехать в Новосибирскую область, чтобы преподавать в местной школе любимый предмет. После прохождения всех этапов отбора начинающие учителя выйдут на работу в школы уже 1 сентября 2020 года.

Суть программы «Учитель для России»

«Учитель для России» — программа благотворительного фонда «Новый учитель», цель которой – дать всем школьникам равные образовательные возможности вне зависимости от места проживания и благополучия семьи. Программа существует с 2015 года и нацелена на создание сообщества талантливых специалистов, которые способны дать импульс для обновления и развития российской системы образования. ​

«Если вы хотите найти работу со смыслом, делиться с детьми своими знаниями и опытом, хотите быть частью сообщества единомышленников — подавайте заявку в программу и станьте частью изменений в школьном образовании», — говорит сооснователь программы Алена Маркович.

Кто может стать учителем

Профессионалы с законченным высшим образованием любой специальности или со средним профессиональным педагогическим образованием. Возраст и опыт работы в школе значения не имеют. Главное — чтобы потенциальный учитель любил и глубоко знал предмет, который он собирается преподавать.

Мы ищем прежде всего тех, кто чувствует в себе большое желание работать с детьми, — подчеркивает Алена Маркович. — Это гораздо важнее, чем уже имеющиеся у претендента корочки педагога. Педагогическому мастерству мы обучаем в рамках программы. А любовь к детям и желание нести знания — они или есть, или нет.

Помимо стандартных школьных предметов, в «Учителе для России» открыты вакансии педагога-организатора, психолога, тьютора и учителя начальных классов.

Образовательная программа

Чтобы стать участником, кандидаты проходят несколько ступеней отбора и пятинедельный образовательный интенсив. Одновременно с работой в школе участники программы проходят обучение по программе в НИУ ВШЭ, а это значит, что через два года выпускник программы будет иметь и опыт работы, и диплом о профпереподготовке. Все тренинги и консультации будущие учителя получают бесплатно. Более того, на второй год программы участник разрабатывает собственный социальный проект и может получить грант на его развитие. Также программа предполагает стипендию в размере 20 тысяч рублей, которая прибавляется к зарплате молодого учителя, и 15 тысяч на аренду жилья в случае переезда.

Где будут работать выпускники

Первым регионом Сибири, где реализуется проект, стала Новосибирская область. 1 сентября 2020 года в школы города Искитим, Исктимского и Черепановского районов Новосибирской области выйдут 30 учителей – участников программы «Учитель для России».

Образование сегодня — это актив, который либо дает человеку возможность выбирать и создавать желаемую жизнь, либо, наоборот, эту свободу выбора забирает, – считает Алена Маркович. — Мы видим своей задачей сделать так, чтобы путь в жизни каждого ребенка не был ограничен тем, где ему повезло родиться.

Для справки: Программу «Учитель для России» реализует благотворительный фонд «Новый учитель» в стратегическом партнерстве с ПАО «Сбербанк России», благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. В 2019/2020 году программа работает в 78 школах и шести регионах, в которых учителя проекта обучают более 34 тысяч детей.