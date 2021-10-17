QR-коды в Томской области. Ответы на частые вопросы

Ковидные ограничения ужесточились в Томской области. В частности, вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий людей, а также с 8 ноября в регионе заработает система QR-кодов. Теперь в кафе, рестораны, а с 15 ноября в театры, кинотеатры, фитнес-центры и салоны красоты будут пускать только при наличии сертификатов вакцинации или свежих ПЦР-тестов. Отвечаем на частые вопросы, которые касаются изменений.

Кто обязан поставить прививки?

Прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты. «К сожалению, низкие темпы прививочной кампании и у нас в области, и в целом по стране привели к ухудшению эпидситуации. Мы стоим на пороге четвертой волны пандемии, которая осложняется осенней эпидемией гриппа. Этот инфекционный микс крайне опасен. И нам с вами нужно вместе эту опасность преодолеть», — прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин свое решение.

Автор: администрация Томской области

А с QR-кодом что?

С 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Это официальное распоряжение?

Да. Губернатор внес изменения в распоряжение № 156 от 18 марта 2020 года. Этим распоряжением в Томской области вводится режим ограничений, который действует до сих пор. В пункте 14 и 15 как раз и говорится о новых правилах.

А губернатор вообще может диктовать подобные изменения?

Указом президента от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019» высшие должностные лица субъектов Российской Федерации могут реализовывать комплекс ограничительных и иных мероприятий, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Поэтому, да — постановление губернатора законно.

Окей. Где взять QR-код?

Получить сертификат вакцинированного можно на сайте Госуслуг. На главной странице портала нажмите на свою фамилию справа вверху, перейдите на вкладку «Госпочта». После перейдите по ссылке «Вакцинация от COVID-19» и нажмите «Перейти в дневник». Откроется вкладка с QR-кодом.

В приложении «Госуслуги СТОП коронавирус» нажмите кнопку «Сертификат о прививке». После этого появится ваш QR-код. В приложении «Госуслуги» проще всего найти QR-код поиском по слову «вакцинация» и перейти по ссылке «Вакцинация от COVID-19». Если вы привиты, а сертификата нет, нажмите «Пожаловаться на отсутствие сертификата» и опишите проблему или обратитесь в учреждение, где была сделана прививка.

Какие еще документы можно предъявить?

Также можно будет показать: ♦сертификат переболевшего коронавирусной инфекцией, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Этот документ тоже доступен в личном кабинете на портале Госуслуг. ♦бумажную справку о прививке, выданную в больнице, с печатью медицинского учреждения. Эта информация также может быть занесена в сертификат профилактических прививок, где указаны дата постановки вакцины и введенный препарат; ♦справку из медучреждения о перенесенном заболевании, которая выдается пациенту после выздоровления; ♦отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения места.

Я переболел коронавирусом, но на Госуслугах информации об этом нет. Что делать?

Если переболели COVID-19 и у вас есть официальный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но на госуслугах нет таких данных, можно оставить обращение в службу поддержки. Если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни. Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, QR код можно получить после сдачи ПЦР-теста.

Автор: пресс-служба обладминистрации

А если есть медотвод от прививки?

Все просто. Посетить кафе или ресторан человек с медотводом не сможет. «Если врач посчитал, что здоровье пациента подвергается высокому риску даже от постановки вакцины, и выдал соответствующую справку, значит, такой человек рискует еще больше, посещая общественные заведения и подвергая себя еще большему риску тяжелых осложнений при заражении новой коронавирусной инфекцией», — отметила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

Что все-таки происходит с вакцинацией в Томской области?

С 4 по 15 октября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 9 313 человек, всего с начала вакцинации - 312 101 человек. «Сегодня 75 процентов случаев ковида регистрируется в Томске. Три четверти заболевающих — люди в самом расцвете сил, от 30 лет. Люди 65+ — главная группа риска. При этом 98 процентов, попадающих в больницы — не вакцинированы», — отмечал губернатор.

Где поставить прививку?

Для организации вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Томске, Северске и других муниципальных образованиях региона развернуты 163 пункта. Прививочные кабинеты работают в каждой районной больнице, в отдаленных поселках открыты 65 пунктов в ФАПах и общеврачебных практиках. В Томске работают 34 пункта вакцинации, включая мобильные. Так, прививку можно поставить в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14), ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, строение 13), в двух отделах МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и на улице Пушкина, 63/5. По телефону 8 (3822) 90-80-00 можно записаться на вакцинацию в лечебно-диагностический центр МИБС (ул. Мичурина, 105). Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний. Записаться на прививку можно через региональный сайт covidtomsk.ru, или портал госуслуг, или по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), или по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616, или через регистратуру поликлиники. Без предварительной записи в порядке живой очереди прививку можно сделать в мобильных и временных пунктах вакцинации Томска.

QR-коды — вообще действенная мера?

Сложный вопрос. С одной стороны поток посетителей в кафе, ресторанах, спортзалах станет значительно меньше. Однако это уже негативно скажется на состояние бизнес-отрасли.



Приведем пример. Первой qr-коды ввела Москва. По словам владельцев кафе, поток клиентов в среднем снизился на 30-50%. Так, в первый день в Московском ресторане «Китайские новости» посещаемость зала упала ровно в 10 раз, а в Barbosco и «Ребро Адама» посещаемость в залах снизилась на 90%, писал vc.ru. В целом, ряд экспертов отмечают, что уровень вакцинации, скорее показывает, уровень доверия к власти. И подобные меры, если и стимулируют темпы вакцинации, то незначительно.

Это же все когда-нибудь закончится?

Да. Как только заболеваемость пойдет на спад, такие меры с большой долей вероятности отменят. Однако в скором времени ждать этого не приходится. Статистика по заболевшим и умершим повышается, рекорды смертности обновляются практически каждый день. Так, по данным на 16 октября, в России за прошедшие сутки зарегистрировано 33 208 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, за прошедшие сутки от ковида умерли 1002 человека. Количество заболевших и умерших стало максимальным за все время с начала пандемии. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 7 958 384 случая заболевания. Умерли от коронавируса, по данным оперативного штаба, 222 315 человек.