Проверь себя сам: в «Инвитро» появились системы самостоятельного взятия мазка на COVID- 19
Теперь мазок для теста ПЦР на COVID-19 томичи могут взять сами. Не нужно ждать записи и выбирать время. В медицинских офисах ИНВИТРО появился набор для самостоятельного взятия мазка из носо/ ротоглотки. Биоматериал примут на анализ в тот же день, а исследование при этом обойдется дешевле – 1990 рублей.
Несмотря на то, что в регионе постепенно ослабляют карантинные ограничения, для сибиряков, отправившихся в отпуск за границу, сформированы новые правила. Согласно изменениям, в постановлении №22 от 27.07.2020 граждане, прибывающие в Россию из-за рубежа в течение трех календарных дней обязаны пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на Едином портале государственных услуг.
Сдать ПЦР-тест можно посетив медицинский офис или воспользовавшись вариантом бесконтактного анализа на коронавирус. Результат приходит на почту в течение 2-х рабочих дней (не считая дня взятия биоматериала) в виде справки, подтверждающей наличие или отсутствие в организме коронавирусной инфекции.
Как все происходит?
Шаг 1. Посетите медицинский офис «Инвитро» и оформите заказ у администратора. Вы получите комплект расходных материалов для самостоятельного взятия биоматериала с инструкцией по процедуре взятия мазка, упаковке биоматериала и утилизации использованных материалов. Приобрести комплект можно как для себя, так и для членов семьи.
Шаг 2. Проведите самостоятельное взятие мазка и упаковку биоматериала строго по инструкции. После процедуры доставьте биоматериал, в медицинский офис «Инвитро».
Шаг 3. Получите результаты теста удобным для вас способом.
Исследование доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, установленный законодательством). Подробную информацию можно получить на сайте invitro.ru и по телефону горячей линии 8-800-234-40-50.
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