Прощайте, варикоз и риск тромбоза: как избавиться от них бесплатно с помощью лазера по ОМС

Варикозная болезнь — проблема не только эстетическая. Тяжесть, зуд, отеки и дискомфорт в ногах по вечерам — тоже ерунда в сравнении с возможными осложнениями в виде тромбоза, тромбоэмболии и инфаркта легкого, которые в лучшем случае заканчиваются инвалидностью.





Пациенты с варикозной болезнью из любого региона могут получить оперативное лечение лазером – без разрезов, наркоза и боли в «Клинике Пасман» (г. Новосибирск) совершенно бесплатно по полису ОМС.





Это ультрасовременная малоинвазивная операция «одного дня»: в тот же день пациент может вернуться домой, а на следующий — выйти на работу и вести привычный образ жизни.





Ведет пациента — консультирует, направляет на обследование и оперирует — опытный доктор сердечно-сосудистый хирург Зарема Ибрагимова.