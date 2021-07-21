«Прибыль гарантируем»: какими схемами пользуются финансовые мошенники

Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии, свидетельствуют данные Генпрокуратуры. Эксперты, анализируя данные, говорят о том, что из-за падения уровня доходов люди стали искать новые способы их увеличить. В этих поисках они доверяют кровные сбережения не банкам, которые предлагают относительно низкий процент по вкладам, а сомнительным финансовым организациям, утверждающим, что разбогатеть с ними можно быстро. При этом, по закону оказывать услуги на финансовом рынке в России (то есть, привлекать деньги, выдавать кредиты и займы) могут только компании, у которых либо есть лицензия Центробанка (банки, брокеры, форекс-дилеры), либо они внесены в его реестры (МФО, КПК). Если такие условия не соблюдаются – действуют мошенники. Проверить, есть ли у организации соответствующая лицензия, можно на сайте Центробанка по ссылке (http://cbr.ru/fmp_check/). Какими же схемами пользуются финансовые мошенники? Как раскусить их? И что советуют эксперты Центробанка? Разбираемся.

Схема 1. Баннеры и ссылки в соцсетях

С каждым годом гаджетами и интернетом пользуется все больше людей. Неудивительно, что поставщики псевдофинансовых услуг все чаще размещают рекламу именно там. Человека заманивают баннером с броским слоганом — «Хочешь быстро разбогатеть? Приходи к нам!», «Зарабатывай с нами!», «Оставь координаты, получи бесплатно консультацию» и так далее. Клиент кликает на него и попадает в определенный аккаунт в соцсети или телеграм-канал, где и начинается дальнейшая обработка.

«Социальные сети создают эфемерную картинку, будто вас окружают исключительно успешные люди, и среди таких картинок предложение быстро разбогатеть выглядит еще более заманчивым, — говорит директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. — Там продают истории успеха, чужого успеха. И говорится, что вы тоже так можете – не вложив никакого труда, но отдав деньги – исполнить мечту и стать богатым. Увы, отдав деньги, вы сделаете богатым кого-то, но не себя».

Лях отмечает, что все общение происходит в мессенджерах. Там же клиенту предлагают перевести деньги — чаще всего по номеру телефону или на карточку. Какой-то договор он не получает, переписка потом затирается. Следовательно, доказать обман практически невозможно.

Довольно часто мошенники используют вредоносные ссылки или программы. Часто для рекламы таких псевдофинансовых услуг используют узнаваемые образы, известных людей – артистов, популярных блогеров. Но они не несут ответственности за рекламу нелегальных услуг. Кроме того, иногда они даже не знают, что рекламируют где-то сайт, предлагающий миллионы. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — подчеркивает Валерий Лях. — Связываясь с мошенниками, вы рискуете потерять все деньги. Кроме того, существует риск утери персональных данных, потому что потом эта информация продается, передается, и ее используют для своих баз другие мошенники. Если ты устанавливаешь на смартфон программное обеспечение, которое тебе предлагают нелегалы, то возникает риск несанкционированного доступа к гаджету».

Схема 2. Быть в тренде

Мошенники всегда в курсе новостной повестки. Именно поэтому они оперируют популярными терминами и понятиями, создавая ощущение серьезности своих ресурсов. Простой пример: тема криптовалют популярна последние несколько лет. По статистике, более 15% финансовых пирамид, действующих в интернете, заточены именно на криптовалюты. При этом, единственным законным средством платежа в России является рубль. «Людям продается либо несуществующая или настолько экзотическая криптовалюта, что она ничего не стоит и нигде не торгуется, либо просто флешка, на которой вообще ничего нет. Это именно мошенничество, которое никакого отношения к реальному финансовому рынку не имеет, — говорит директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях. Также мошенники часто предлагают вложиться в якобы инвестиционные проекты.

«Это может быть что угодно – струнные технологии, генная инженерия, ферма по выращиванию устриц и т.д. Могут приводиться якобы какие-то обоснования и расчеты доходности таких проектов, ссылки на мировой опыт. Как правило, расчет на то, что человек не станет или не сможет проверить обоснованность таких расчетов, реальность существования проекта (ферма или завод будут находиться где-то на краю света)», — объясняет Лях.

Как не дать себя обмануть? Ответ прост — нужно все тщательно проверить. Если вам предлагают инвестировать, то посмотрите, существует ли на самом деле компания, какие о ней отзывы, как давно создан сайт компании, есть ли она в ЕГРЮЛ и какая деятельность там заявлена. «Проверьте, кто именно вам предлагает инвестировать. Изучите, как и кому вы будут переводить деньги за участие в проекте. Если это цепочка посредников со счетами физических лиц, да еще и за рубежом – вероятнее всего перед вами мошенники», — говорит Валерий Лях. Эксперт добавляет, что инвестирование даже в реальные стартапы сопряжено с рисками, и заработать чаще всего получается у инвесторов с опытом и очень редко у новичков.

Схема 3. Сложная

В последнее время стала популярной еще одна схема мошенничества. Так, для заработка на рынке Forex людям предлагают некий коробочный продукт. Они становятся якобы «форекс-дилерами» — покупают веб-страницу, на которой написано название компании и номер телефона, а дальше уже сам покупатель по сути занимается мошенничеством. Один из способов обмана – людей уверяют, что это известный форекс-дилер, работающий на зарубежном рынке. Однако даже если такая компания действительно зарегистрирована за рубежом, то она не имеет права оказывать услуги в России без лицензии Центробанка. А это очень легко проверить на сайте регулятора. При этом, если впоследствии у вас возникнут проблемы с такой компанией (а это обычно неизбежно), решать их надо будет тоже в суде иностранной юрисдикции. А за участие в незаконных схемах, может наступить ответственность, даже если организатором были не вы.

Сейчас Банк России стал публиковать компании (https://www.cbr.ru/inside/warning-list/) с признаками нелегальной деятельности. В список уже включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

«Противодействие нелегальным компаниям направлено на защиту прав граждан, потребителей финансовых услуг и, конечно, поддержание справедливой конкуренции на рынке. Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей», — заявил первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.