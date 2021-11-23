Основная же тема обсуждений на протяжении нескольких дней — каким должен быть педагог и какие компетенции должен иметь. Ведь в современной школе учитель — больше, чем просто предметник, говорит Татьяна Ведрова:



— Представьте, вы — классный руководитель, и у вас в классе есть девочка, которая подвергается буллингу со сторону всего класса. Как решить эту проблему, какими средствами? Учитель в данном случае и социальный педагог, и личный психолог для детей и родителей... Но одна из главных тем этой смены — образ педагога, его имидж.



— А что не так с имиджем педагога?



— В последнее время у родителей стало формироваться отношение к педагогу как к обслуживающему персоналу. А если нет уважения в семье, то не будет его и у ребенка в школе. Вот сейчас и идет обсуждение — как можно улучшить имидж учителя.Что делать, если сам педагог подвергается буллингу. Разбираем ситуации, когда травля начинается в соцсетях — из-за фотографий в купальнике, например.



— Готовых рецептов нет?



— Увы. Но решения рождаются в ходе подобных обсуждений на тему. Мне кажется, давно должно уйти в прошлое представление, что учитель — это строгая женщина в сером костюме, которая не знает, что такое есть, спать и улыбаться. Учитель — тоже человек. Он может быть с пирсингом, татуировками, цветными волосами, с особенностями фигуры, с инвалидностью — главное это знания, которые он дает детям.

