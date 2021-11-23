Познать себя и жить
без конфликтов
Томским школьникам предлагают проводить каникулы с пользой. Пройти профессиональные пробы, научиться искусству медиации и многому другому можно в центре «Солнечный»
Чем занят ваш школьник, когда он не в школе? Сидит часами в своих «интернетах» или тусит на улице с друзьями (и не факт, что с пользой для ума и здоровья)? Есть способы организовать его досуг интересно и с практическим смыслом. Например, дать ему возможность попробовать себя в разных амплуа. Познакомить с профессиями, а заодно подтянуть знания по школьным предметам и замотивировать на внешкольную активность. Именно этим занимается Центр «Планирование карьеры» и его структурное подразделение Центр «Солнечный». Хотите узнать, как это работает? Велкам!
Пробы в лесу
Сосновый лес в 30 км от города. Вкусный воздух, белый снег. Сказочный вид из окон двухэтажных домиков. И никакого мобильного интернета. Детям во время смены в лагере Солнечный и офлайн есть чем заняться. Например, утром у них по расписанию — профпробы. Небольшие группы мальчишек и девчонок от 16 и младше в разных аудиториях знакомятся со спецификой разных профессий. Шестиклассники 40-й школы, например, сортируют вытащенные из мешка предметы по классам опасности.
— К какому классу отнесем удлинитель?
— К третьему!
— Верно. Он состоит из пластика и алюминия. Пластик очень долго разлагается и наносит вред природе. Но в нем нет ничего трансформаторного — иначе мы бы отнесли его к первому классу...
— Верно. Он состоит из пластика и алюминия. Пластик очень долго разлагается и наносит вред природе. Но в нем нет ничего трансформаторного — иначе мы бы отнесли его к первому классу...
— А куда отнесем кусочек коралла?
— К пятому, это природный материал.
— Верно, он сам постепенно разлагается в природе.
— Верно, он сам постепенно разлагается в природе.
— А куда пойдет бумага?
— Тоже в пятый класс!
— Верно, но здесь нюанс. У нас три вида бумаги — салфетка, бумага для принтера и рекламный буклет. Быстрее всех будет разлагаться салфетка — она расползется, как только вы ее водой зальете. Офисная будет перерабатываться дольше — она плотная, лощеная. Но без краски. А вот рекламные проспекты, которые пачками раздают и массово выбрасывают, выпускают на лощеной бумаге с цветной печатью. Такие будут разлагаться очень долго. До 24 месяцев.
— Верно, но здесь нюанс. У нас три вида бумаги — салфетка, бумага для принтера и рекламный буклет. Быстрее всех будет разлагаться салфетка — она расползется, как только вы ее водой зальете. Офисная будет перерабатываться дольше — она плотная, лощеная. Но без краски. А вот рекламные проспекты, которые пачками раздают и массово выбрасывают, выпускают на лощеной бумаге с цветной печатью. Такие будут разлагаться очень долго. До 24 месяцев.
Педагог допобразования Екатерина Мирицкая знакомит школьников с профессией «эколог» — чем занимается, где на него можно выучиться. В соседней аудитории пятиклассникам рассказывают, как в программе Scratch 2.0 анимировать лисичку. Здесь идет профессиональная проба профессии «программист». Большинство ребят до приезда в лагерь с кодами и алгоритмами знакомы не были, так что премудрости, заставляющие зверюшку двигаться по экрану и гонять футбольный мяч, для них в новинку. Но педагоги уверяют, что уже завтра каждый закончит свой мини-мультик.
«Полезная вещь, может в жизни пригодиться, — говорит пятиклассник Егор. — Вдруг захочешь программистом стать».
«Я люблю все связанное с компьютерами, часто играю с подругой в игры, — говорит пятиклассница Люся. — Коды писать, конечно, сложнее, чем просто играть, но нам помогают. Завтра будем сами игру создавать. Это перспективно, не жалко время на это тратить. Но пока я бы хотела стать художником и устроится на питерскую студию Феникс. Мне нравится их контент, красивые комиксы — «13 карт», «Земля королей»...»
«Наша образовательная программа построена на теории психолога-профессиоведа Евгения Климова, — говорит специалист ЦПК Татьяна Ведрова. — Он в свое время разделил профессии на пять типов, в зависимости от объектов труда: человек, природа, техника, знак, художественный образ. Эколог, к примеру, относится к типу «человек-природа», программист — «человек-знак». Параллельно будут идти профпробы на робототехника — это «человек-техника» и звукооператора — «человек-человек». По итогам каждой пробы ребята должны будут представить и защитить свой авторский мини-проект».
Смена длится неделю. Одновременно профпробами на свежем воздухе занимаются 130 школьников — с 5 по 11 классы. Вообще лагерь рассчитан на 200 человек, но из-за ковидных ограничений пока действует режим 75%-й загрузки корпусов.
За каждым отрядом бдят воспитатели и вожатые. Первые имеют высшее педагогическое образование, вторые — только учатся. А еще есть инструкторы. Это — старшеклассники, которые очень хотят стать вожатыми. У отряда инструкторов — отдельная программа во время смены. Они постигают науку функционирования лагеря — оргпериоды, режимные моменты, игры и прочее.
«Я учусь в 11 классе, и хочу стать вожатой, — говорит Настя Панова, инструктор 2-го года обучения. — Мне очень нравится работать с детьми. От них получаешь огромную отдачу. Это повышает эмоциональный фон».
Одиннадцатиклассница Таня Захарова — ветеран. Она приехала в центр «Солнечный» в 10-й раз: «Отдыхаю здесь от учебы и практикуюсь как инструктор». Центр круглогодичный, поэтому практиковаться можно по несколько раз в год. Таня тоже хочет работать учителем. Хотя признает, что большинство ее сверстников мечтают о другом будущем — стать айтишниками, врачами-стоматологами и дизайнерами.
В это же время в лаборатории фото и медиа секреты удачной композиции, света и цвета изучают ребята с нарушением слуха. Идет профпроба по фотографии у подопечных некоммерческой организации Созвучие. Разновозрастный отряд Созвучия в Солнечный приезжает третий год подряд. Не только за профориентацией, но и за коммуникацией — ребята из других отрядов всегда прибегают знакомиться, общаются через сурдопереводчика, сами учатся понимать язык жестов.
Педагог-фотограф Алена Несветайло через переводчицу Милу делится лайфхаками хорошей портретной съемки. В качестве модели — девятиклассник Артем Фирсов. Нынешняя смена под названием «Все ты можешь» — для Артема восьмая.
«Мне интересно сюда приезжать, — объясняет жестами Артем Фирсов. — Разная тематика. Гуляем. Выступаем. Сейчас пробуем себя в роли фотографа — как правильно расположить кадр, как обрезать. Для меня это полезно — я сам увлекаюсь фотографией, ходил даже на курсы. Возможно, это станет моей профессией. Мне очень нравится снимать природу. Как говорит педагог, у меня получаются красивые по композиции, свету и цвету пейзажи».
Фотоаппараты, вспышки, петлички, штативы для тренировки детям предоставляет центр. Солнечный вообще укомплектован техникой по полной программе. Есть лаборатории VR (виртуальной реальности); электротехники — с паяльниками, проводками, вытяжкой; 3D-графики с компьютерами и специальным ПО — так что за пару недель смены, ребята, к примеру, вполне могут освоить азы фотошопа. Есть даже лаборатория беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров. Когда погода позволяет, на улице устанавливают специальную сетку и учат детей их программировать и запускать. Ну и, конечно, здесь есть весь необходимый инвентарь для занятий робототехникой, включая наборы Lego Education.
«Я собираю робота, — говорит шестиклассник Андрей. — Пока не знаю, как он будет выглядеть, но знаю, что он будет ездить. Робототехника — это интересно. Хотя пока что я хотел бы стать ютубером».
«На профпробе ребятам рассказывают, какие бывают типы роботов, какие для них есть программы, — говорит Татьяна Ведрова. — Например, работа с mBot-ом, роботом с умным зрением, это уже синтез двух профессий — робототехника и программиста. Он может проехать по любой заданной траектории благодаря глазкам-камерам. Ему можно давать команды: увидел препятствие — остановился, махнули перед ним рукой — сдал назад, махнули слева или справа — начал крутиться. Могут проходить трассу на скорость — реагировать на сигнал светофора, вписываться в повороты и так далее. С mBot-ами работают уже более «продвинутые» ребята, те, кто в ЦПК несколько лет занимаются. Их преподаватели — Сергей Иванов, Дмитрий Репин и Андрей Черных трижды побеждали в международном чемпионате Роботраффик в Хайфе».
От жеста до имиджа
По отдельной программе в Солнечном занимается открытый педагогический класс. Школьники 9-11 классов, которые решили, что будут поступать в ТГПУ. В отряде пожелавших пройти педагогическую профориентацию — 24 человека. Немало. Многие говорят, что хотели бы вернуться в школу педагогами из-за того, что у них самих учителя хорошие были. И с клише, что педвузы — для неудачников, они категорически несогласны.
«Я долго присматривалась к профессии педагога и убеждаюсь, что это — возможный вариант развития моей карьеры, — говорит 10-классница Полина Иванова. — Я согласна, что есть более престижные специальности. Но сейчас — эра образования. Люди открывают и узнают что-то новое каждый день. Так что быть учителем будет еще престижнее».
Накануне с будущими педагогами тренеры разбирали особенности невербальной коммуникации. Говорили о жестикуляции, и как ее понимать. К примеру, жесты ладонями вверх в пространстве от груди до пупка — открытые. Значит, говорящий вполне заслуживает доверия. Скрещенные руки и ноги означают блок защиты — мол, я выслушаю вас, но вряд ли прислушаюсь…
Основная же тема обсуждений на протяжении нескольких дней — каким должен быть педагог и какие компетенции должен иметь. Ведь в современной школе учитель — больше, чем просто предметник, говорит Татьяна Ведрова:
— Представьте, вы — классный руководитель, и у вас в классе есть девочка, которая подвергается буллингу со сторону всего класса. Как решить эту проблему, какими средствами? Учитель в данном случае и социальный педагог, и личный психолог для детей и родителей... Но одна из главных тем этой смены — образ педагога, его имидж.
— А что не так с имиджем педагога?
— В последнее время у родителей стало формироваться отношение к педагогу как к обслуживающему персоналу. А если нет уважения в семье, то не будет его и у ребенка в школе. Вот сейчас и идет обсуждение — как можно улучшить имидж учителя.Что делать, если сам педагог подвергается буллингу. Разбираем ситуации, когда травля начинается в соцсетях — из-за фотографий в купальнике, например.
— Готовых рецептов нет?
— Увы. Но решения рождаются в ходе подобных обсуждений на тему. Мне кажется, давно должно уйти в прошлое представление, что учитель — это строгая женщина в сером костюме, которая не знает, что такое есть, спать и улыбаться. Учитель — тоже человек. Он может быть с пирсингом, татуировками, цветными волосами, с особенностями фигуры, с инвалидностью — главное это знания, которые он дает детям.
— Представьте, вы — классный руководитель, и у вас в классе есть девочка, которая подвергается буллингу со сторону всего класса. Как решить эту проблему, какими средствами? Учитель в данном случае и социальный педагог, и личный психолог для детей и родителей... Но одна из главных тем этой смены — образ педагога, его имидж.
— А что не так с имиджем педагога?
— В последнее время у родителей стало формироваться отношение к педагогу как к обслуживающему персоналу. А если нет уважения в семье, то не будет его и у ребенка в школе. Вот сейчас и идет обсуждение — как можно улучшить имидж учителя.Что делать, если сам педагог подвергается буллингу. Разбираем ситуации, когда травля начинается в соцсетях — из-за фотографий в купальнике, например.
— Готовых рецептов нет?
— Увы. Но решения рождаются в ходе подобных обсуждений на тему. Мне кажется, давно должно уйти в прошлое представление, что учитель — это строгая женщина в сером костюме, которая не знает, что такое есть, спать и улыбаться. Учитель — тоже человек. Он может быть с пирсингом, татуировками, цветными волосами, с особенностями фигуры, с инвалидностью — главное это знания, которые он дает детям.
Служба примирения
Еще пара десятков школьников заехала на осенние каникулы в Солнечный, чтобы прокачать свои скилы в медиации. То есть, в искусстве разрешения конфликтов. На повестке — буллинг, межрасовые конфликты, конфликты детей и педагогов. На тему последнего, например, разыгрывается сценка. Действующие лица: ученик, учитель, модератор. Ученик повел себя плохо, нагрубив учительнице и сломав ей ручку. Учительница поставила ученику двойку. За развитием ситуации следит Юлия Пучкина — руководитель городской Службы примирения.
Модератор:
Ирина Аркадьевна, это несправедливо и неправильно ставить оценку за поведение ребенку, у которого прекрасные знания по биологии… Вова, ты слышал, что Ирина Аркадьевна говорила, как она испытала злость и унижение. Тебе нелегко, но что ты чувствовал в тот момент, когда сломал ручку? И вообще, слова Ирины Аркадьевны — это правда? Тебя раздражало несправедливое отношение?
Вова:
Да, потому что каждый урок — монотонный. Одинаковый. Нам просто диктовали. Подойти, исправить оценку — например, по самостоятельной работе возможно только в конце четверти. И только через классного руководители.
Ирина Аркадьевна:
Я много раз это объясняла. Что вы — 10 класс. Что вы очень ответственные уже. Это ваша зона ответственности — учеба...
Юлия Пучкина:
Модераторы, вы — переводчики! Вы переводите с одного языка на другой, помогаете понять, что происходит. В данном случае — Вове. Потому что ему трудно сейчас, у учителя словарный запас богаче, аргументов больше. У учителя есть на все свой контраргумент. Нужно перефразировать и поддерживать…
Службы медиации нужны в школах, несмотря на наличие школьных психологов, считают старшеклассники, приехавшие на эту профпробу. Десятиклассник Ярослав Карпачев рассказывает, что его одноклассники взяли шефство над пятиклашками в своей школе — играют с ними на переменах, разговаривают, помогают разрешать конфликты.
— Из-за чего рождаются конфликты?
— Из-за недопонимания. От неправильных действий сверстников. Самое часто встречаемое — это буллинг: кто-то кого-то задел и весь класс ополчается на одного человека. Буллинг — это очень сложная ситуация, на ее разрешение может даже месяц уйти. Надо разговаривать со всем классом. Опрашивать каждого. Нужно дать понять, что мелкие проблемы не должны перерастать в нечто большее. Что надо ценить друг друга.
— Какая-то личная ситуация была, что решил заняться медиацией?
— Да, конечно. В моем классе есть один мальчик, которого буллят. Он не такой, как все. Всем показалось, что он слишком много и не по делу говорит, и его сочли белой вороной. Сначала смеялись, все больше и больше, а потом переросло в конфликт. Я пытаюсь встать на его сторону. Говорил с психологом, родителями… Сейчас уже этот мальчик более-менее социализирован.
— Почему тебе это важно?
— Просто это неправильно, когда человека гнобят.
— Из-за недопонимания. От неправильных действий сверстников. Самое часто встречаемое — это буллинг: кто-то кого-то задел и весь класс ополчается на одного человека. Буллинг — это очень сложная ситуация, на ее разрешение может даже месяц уйти. Надо разговаривать со всем классом. Опрашивать каждого. Нужно дать понять, что мелкие проблемы не должны перерастать в нечто большее. Что надо ценить друг друга.
— Какая-то личная ситуация была, что решил заняться медиацией?
— Да, конечно. В моем классе есть один мальчик, которого буллят. Он не такой, как все. Всем показалось, что он слишком много и не по делу говорит, и его сочли белой вороной. Сначала смеялись, все больше и больше, а потом переросло в конфликт. Я пытаюсь встать на его сторону. Говорил с психологом, родителями… Сейчас уже этот мальчик более-менее социализирован.
— Почему тебе это важно?
— Просто это неправильно, когда человека гнобят.
— Моя цель — научиться мирить собственных одноклассников, — говорит 8-классник Остап Касимов. — Потому что без конфликтов жить намного лучше. Мне посоветовали сюда приехать, и я доволен, потому что здесь я обучаюсь мирить одноклассников, даже когда они еще просто гневно друг на друга смотрят. Очень часто сверстники не понимают, что ссорятся по очень глупым поводам.
— Например?
— Допустим, игру мы проиграли по вине 2-3 человек, которые заклеймены лузерами. Их травят. Я пока — единственный, кто пытается разнимать драки. Обычно, когда эмоции выплеснулись, конфликт утихает.
— Почему тебе это важно? Казалось бы, тебя не касается — ну, травят там кого-то и травят...
— Я понимаю, что никто, кроме меня, не поможет этим людям, которых морально забивают. Я не хочу, чтобы мы все мерзко выглядели со стороны. Меня так родители воспитали — что важно иметь чистую совесть. Чувство несправедливости меня очень сильно задевает.
— Например?
— Допустим, игру мы проиграли по вине 2-3 человек, которые заклеймены лузерами. Их травят. Я пока — единственный, кто пытается разнимать драки. Обычно, когда эмоции выплеснулись, конфликт утихает.
— Почему тебе это важно? Казалось бы, тебя не касается — ну, травят там кого-то и травят...
— Я понимаю, что никто, кроме меня, не поможет этим людям, которых морально забивают. Я не хочу, чтобы мы все мерзко выглядели со стороны. Меня так родители воспитали — что важно иметь чистую совесть. Чувство несправедливости меня очень сильно задевает.
Найти себя
За год центр Солнечный принимает 9 смен — пять летом (профориентационная, лингвистическая, творческо-эстетическая, физико-математическая и техническая); одна — профильная — осенью; две зимой — «сказочная» для всех и отдельная для первоклашек в дополнительные февральские каникулы; и еще одна профильная — весной.
Однако попасть в лагерь непросто. Обычно, когда открывается запись для городских детей на путевки, в первые же минуты количество заявок начинает идти на сотни. В прошлую летнюю кампанию, например, в очереди оказалось более 700 записей от желающих отдыхать в Центре. Возможности Солнечного значительно скромнее. Однако в одном случае возможность поучиться и оздоровиться в сосновом лесу Калтая гарантирована практически всегда: если школьник — воспитанник центра «Планирование карьеры», чьим структурным подразделением является Солнечный. Подробнее о центре можно почитать здесь.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
НОЯБРЬ, 2021
НОЯБРЬ, 2021