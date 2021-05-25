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25 мая,
2021
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Постельное белье с 3D-эффектом. Почему стоит покупать?

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Инновационные технологии используются абсолютно во всех сферах промышленности и текстильное производство не является исключением из правил. Производители активно внедряют на рынок уникальные новинки и к одной из них стоит отнести комплекты постельного белья с эффектом 3D. В данном случае рисунок показан во всей своей красе и отличается реалистичностью и яркими красками.

Постельное белье с 3D-эффектом. Почему стоит покупать?

Что собой представляет постельное белье в формате 3D?

Наборы в 3D формате представляют собой инновационное белье, которое изготавливается из высококачественных материалов с хлопковыми нитями двойного плетения. Благодаря свойствам ткани, красочный принт держится на полотне в разы дольше. Также техника позволяет передавать более точное и «живое» изображение. При чем рисунки наносятся на ткань в фотопринте — по новой технологии, благодаря которой иллюстрации имеют максимально натуральный и даже объемный внешний вид.

Постельное белье с 3D-эффектом. Почему стоит покупать?

К особенностям постельных принадлежностей можно отнести:


  • использование инновационных технологий, за счет чего изображение получается максимально точным и ярким, при этом аксессуары обладают всеми преимуществами стандартных комплектов;

  • для создания продукции в 3D формате производители применяют высокотехнологичные и гигиеничные материалы. Они не вызывают аллергических реакций и могут использоваться даже маленькими детьми;

  • изделия отлично справляются с впитывание влаги и безупречно подходят для людей, которые страдают излишней потливостью во сне;

  • несмотря на яркий окрас, изделия отлично пропускают воздух и позволяют коже спокойно «дышать», обеспечивая полноценный и здоровый сон;

  • даже после большого количества стирок, наборы сохранят свой привлекательный внешний вид.   

Лучше изначально сделать выбор в пользу высококачественных товаров для дома, которые обеспечат здоровый сон и гармонично впишутся в дизайн спальни.


Источник: материалы сайта Закупка.

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