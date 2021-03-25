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25 марта,
2021
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Попасть в команду Марка Цукерберга: томские родители отдают детей в кибершколу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Компьютерное обучение сегодня стало одним из главных трендов в образовании ребенка. Создавать крутые сайты, мобильные приложения, игры, чат-боты и не только начинающих айти-гениев учат в KIBERone. Это — школа будущего, где дети знакомятся с web-дизайном, этичным блогингом и хакингом, SMM, кибербезопасностью, интернет-продвижением и основами мультипликации. 


Попасть в команду Марка Цукерберга: томские родители отдают детей в кибершколу

По мнению преподавателей школы, всё это поможет ребенку справиться с игроманией. Поэтому, если он увлечён YouTube, телефонными играми, нужно как можно быстрее преобразовать это в полезный опыт, дать возможность выйти на профессиональный уровень знаний, которые понадобятся в будущем. Ведь социологи утверждают: через пять лет половина профессий перестанет существовать. А программирование и знание компьютерных технологий будет таким же необходимым навыком, как писать и читать. Наступил век тотальной автоматизации.

Попасть в команду Марка Цукерберга: томские родители отдают детей в кибершколу

Уже сегодня лучших продажников заменяют автоворонки, интеллектуальные чат-боты, готовые ответить на любой вопрос. Процессы продаж автоматизируются, соцсети стали главным рекламным каналом, — говорят эксперты. — Поэтому уже сейчас дети должны заниматься цифровой грамотностью наряду со спортом и изучением иностранного языка.

Школа KIBERone является партнёром компании Microsoft и тщательно отбирает тьюторов для обучения детей, каждый из которых является сотрудником крупной IT-компании.

Попасть в команду Марка Цукерберга: томские родители отдают детей в кибершколу

Международная школа цифровых технологий KIBERone дает возможность посетить бесплатный пробный урок в Томске детям 6–14 лет по адресу: улица Красноармейская, 120 (развлекательный комплекс «Факел», правое крыло, 197 кабинет).


На занятии ребенок создаст свой мультфильм и сможет программировать героев игры Minecraft. Получить приглашение можно на сайте  или записаться на удобное время по телефону: 48-13-37.


Актуальные знания дают ребенку билет в счастливое будущее. Ведь, как говорит создатель Facebook Марк  Цукерберг, цифровые технологии — это то, что должен знать каждый современный человек. 


Добро пожаловать в будущее!



На правах рекламы.

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