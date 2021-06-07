Понедельник – день удачный! Как сделать начало недели приятным?

Во-первых, там есть ботанический сад. И хотя побывать на территории самих сибирских «тропиков», где растет кофе и цветут фаленопсисы, в понедельник не удастся (самостоятельные экскурсии по оранжерее возможны только по субботам или воскресеньям), получить максимум визуального удовольствия сможете в любом случае. По территории Университетской рощи рядом с оранжереей проходит сеть тропинок и неведомых дорожек из досок и древесных спилов, которые могут привести вас и к избушке на деревянных ножках, и к березке-скамейке. Белки, кстати, тут тоже водятся, так что можно понаблюдать за их жизнью с близкого расстояния. Они не будут против, особенно, если принести им в подарок горсточку кедровых орешков.