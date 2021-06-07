Добрые новости
07 июня,
2021
Понедельник – день удачный! Как сделать начало недели приятным?
Путеводитель по местам и событиям в Томске, которые помогут прожить этот понедельник с удовольствием
Не любите понедельники? Уже в субботу начинаете мечтать, как бы взять их и отменить? Зря! И первый день недели можно прожить с удовольствием – даже если для вас этот день рабочий, а для многих развлекательных заведений – выходной. Предлагаем 7 способов провести 7 июня 2021 года максимально приятно.
Добавьте воздуха
Дышать будет легче, если вы позволите себе провести часть дня на свежем воздухе. Выделите время в обеденный перерыв, до или после работы – чтобы прогуляться пешком. Идеально – если получится организовать променад в окрестностях ТГУ.
Во-первых, там есть ботанический сад. И хотя побывать на территории самих сибирских «тропиков», где растет кофе и цветут фаленопсисы, в понедельник не удастся (самостоятельные экскурсии по оранжерее возможны только по субботам или воскресеньям), получить максимум визуального удовольствия сможете в любом случае. По территории Университетской рощи рядом с оранжереей проходит сеть тропинок и неведомых дорожек из досок и древесных спилов, которые могут привести вас и к избушке на деревянных ножках, и к березке-скамейке. Белки, кстати, тут тоже водятся, так что можно понаблюдать за их жизнью с близкого расстояния. Они не будут против, особенно, если принести им в подарок горсточку кедровых орешков.
Второй повод заглянуть в Университетскую рощу – инсталляции, оставшиеся после недавнего арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства». Облагороженный мост через исчезнувшую речку Медичку будет ориентиром для поиска пространств, богатых на сюрпризы. Проволочный человек с загорающимся сердцем предложит задуматься над словами, которые обычно не пишут на заборе, – «так принято» и «можно иначе». Поразмыслив на тему самоопределения, можно будет пройтись к месту «упокоения тревог» (ищите огромный розовый памятник-сердце, «застрявший» среди деревьев). Или сделать селфи на фоне главного томского арт-хита последних дней – надписи на кампусе ТГУ: «Мы – буквы, с нами текст!».
Прогулка в тени деревьев и знакомство с «культурным наследием» фестиваля – отличный план на вечер понедельника. А если это навеет вам воспоминания о студенчестве, вы можете «тряхнуть стариной» и записаться на какие-нибудь очень нужные или ужасно увлекательные обучающие курсы. Например, подтянуть разговорный английский. Когда еще снова становиться студентом, если не в понедельник?
Кстати, именно в первый день недели мобильный оператор Tele2 дарит своим клиентам бесплатный доступ к разговорному клубу английского в онлайн-школе Skyeng на целый месяц. Активировать бонус можно в приложении оператора, перейдя на страничку акции «Понедельники Tele2». А вместе с этим получить еще два подарка на выбор, чтобы начало недели точно задалось. И так – три понедельника подряд, до 21 июня. Таким способом – даря подарки каждый первый день недели – мобильный оператор поддерживает своих клиентов и помогает им сделать начало рабочей недели легким, вопреки стереотипам.
Добавьте энергии
Если в первый день недели хочется больше активности – проложите вечерний маршрут через стадион Политехник. Там можно и побегать, и покататься на велосипеде, и встать на ролики или на взрослый самокат. Спортинвентарь иметь при себе необязательно – все, что нужно, можно взять напрокат.
Катаясь, не бойтесь прокладывать маршрут за пределами стадиона и не забывайте оглядываться по сторонам, ведь рядом с Политехником живописные окрестности с фантастическим видом на Томь. Особенно красиво здесь в закатные часы. На фоне переливающегося алыми красками неба любые будничные проблемы покажутся незначительными. Особенно, если смотреть на закат с кружкой любимого капучино. Запастись кофе можно в ближайшем Макдоналдс – примерно в километре от стадиона, прямо у транспортного кольца. А если вы клиент Tele2, кофе в понедельник вам достанется бесплатно. Еще и мороженое можно взять на десерт!
Добавьте эмоций
Если в первый рабочий день после насыщенных выходных хочется зарядиться эмоционально, в самый раз провести вечер с Томской филармонией. 7 июня в 19:00 там пройдет онлайн-концерт из серии «Орган Live» Дмитрия Ушакова. Органист поможет зрителям встретить в прекрасном настроении не только новую неделю, но и лето, и познакомит слушателей с летними образами в произведениях Вивальди, Пьяццолы и Баха. Гамма эмоций – от восторга до умиротворения – гарантирована.
Свою программу развлечений в первый день недели предлагает и Томский театр драмы. 7 июня в 19:00 там покажут спектакль «Любовь и голуби». Сценическую версию любимого многими кинофильма по пьесе Владимир Гуркина представят гастролирующие артисты театра «Огни Москвы». В главных ролях – Жанна Эппле и Владимир Бегма.
В кино же можно посмотреть только что вышедшую на экраны «Круэллу». Это – диснеевская история про детство, отрочество и юность злодейки Круэллы де Виль, которая грезила о пятнистой шубке в фильме «101 далматинец». Критики отмечают, что, возможно, взрослым эта история покажется более интересной, чем детям. Но если все-таки захотите устроить семейный просмотр, помните, что на фильм приглашается публика не младше 12 лет.
Кстати, киноновинки можно посмотреть и дома. Причем не только те, что идут в прокате. На онлайн-сервисах представлен большой выбор самых рейтинговых фильмов. А если вы клиент Tele2, получить доступ к закрытому каталогу онлайн-кинотеатра Wink вы сможете бесплатно. Чтобы воспользоваться бонусом «Понедельников Tele2», нужно выбрать его среди других подарков и активировать в приложении оператора.
Одним словом, выражение «понедельник – день приятный» вполне имеет право на существование, особенно, когда получаешь подарки в первый день недели просто так. Поменять свое отношение к началу недели и устроить себе маленькие радости с помощью «Понедельников Tele2» смогут все клиенты оператора 7, 14 и 21 июня. Каждый понедельник можно получить сразу три бонуса из целого ряда предложений, выбрав наиболее предпочтительные для себя. В том числе получить скидку на онлайн-шоппинг на популярных маркет-плейсах или пиццу «Пепперони» в подарок при заказе от 595 рублей в Dodo Pizza. Подробнее познакомиться с условиями «Понедельников» можно на сайте оператора. Начините менять свое отношение к понедельникам прямо сейчас!
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