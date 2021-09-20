Возьми котика домой или угости его. Акция помощи бездомным животным

Проект помощи бездомным животным продолжается. На новой виртуальной выставке мы собрали около 50-ти больших и маленьких кошек и котов, которые оказались на улице. Сейчас все они живут в частных приютах томских волонтеров-зоозащитников или на временной передержке. Возможно, среди них вы найдете верного пушистого друга. Все вопросы по поводу кошек можно задать волонтеру Ларисе Прохоровой по телефону: 89138616797. Если вдруг вы не можете взять питомца к себе домой, но хотите помочь бездомным животным, купите им пакетик корма. Пройдите по этой ссылке, выберите и оплатите любой товар в интернет-магазине «ZOOферма». Он будет передан волонтерам, на содержании которых находятся животные. Совместная акция ТВ2 и магазина «ZOOферма» продлится две недели. Обещаем предоставить подробный фотоотчет передачи гостинцев усатым-полосатым. За прошлую совместную акцию томичи собрали почти 20 тысяч рублей. На эти деньги было куплено 36 кг сухого корма, 11,8 кг влажных кормов, а также лакомства для кошек и другие предметы, необходимые для содержания животных.

Четырехмесячная кошечка. Ласковая и активная. Кушает все, к лотку приучена. Отдается только в квартиру.

Котику всего месяц. Он активно познает мир. Ест кошачий корм. Лоток знает. Ждет заботливых хозяев, которые живут в благоустроенной квартире.

Ласковая годовалая кошечка. От рождения глухая, но это ей не мешает хорошо ориентироваться. Ест все, лоток знает. Отдается только в квартиру. Стерилизация по скидке.

На носу – сердечко, на щечке – родинка. Этого котика с интересным окрасом зовут Тимоша. Ему 10 месяцев. Здоров, кастрирован.

Кошечке 2 месяца. Ласковая и умная. В еде неприхотлива. В данный момент приучается к лотку.

Активный и очень игривый мальчик. Котику примерно год. Кушает все. Очень ждет заботливых хозяев.

Темпераментный Патрик ищет своего человека для долгих дружеских отношений. Он молод и чертовски обаятелен. Кот с одинаковым удовольствием сходит с вами на сафари – побегает за игрушками – и разделит сиесту. Как говорит его временная хозяйка, у которой он на передержке, перед его чарами трудно устоять. А когда Патрик начинает мурчать, звук телевизора приходится делать громче.

Эта рыжая красотка сейчас на домашней передержке. Очень ждет, когда попадет в свой настоящий дом. Кошке около года. Она стерилизована, обработана от блох и глистов, привита. Кушает все, но предпочтение отдает влажному и сухому кормам. Ходит только в лоток. Привезена из деревни. Поначалу была дикой, но сейчас – самая ласковая кошечка.

Кошечка черепахового окраса, возраст 2 месяца. Ходит в лоток с древесным наполнителем. Кушает готовые корма для котят. Очень ласковая. Привита, обработана от блох и глистов.

Максу около двух лет. Упитанный и добрый котик, обладатель голубых глаз и бархатной шубки. В лоток ходит. Кастрирован, привит, от блох обработан. Кушает корм для кошек.

Ласковая и грациозная кошка по имени Луиза ищет дом. Ей два года, обработана от блох и глистов, стерилизована, привита. Ест кошачьи корма, ходит в лоток.

Котику около двух месяцев. В туалет ходит в лоток, от блох и паразитов обработан. Кушает корм для котят. Очень любит ласку, как любой малыш.

Кошка Ласка полностью оправдывает свое имя: любит, когда ее гладят, нежно ластится к хозяину. Ей два года. Стерилизованная, ходит в лоток. Любит покушать: ест и готовые корма, но с удовольствием полакомится колбасой или курочкой, если предложите.

Кот Батон – добрый малый, но если ему досаждать, то может показать характер. Ему 2 года. Кастрирован, привит, обработан от паразитов и блох. Знает лоток. Других животных не любит, пристраивается единственным питомцем в семью.

А это – Конфуций. Ему 2,5 года. Это, пожалуй, самый спокойный и дружелюбный кот среди многочисленных хвостатых подопечных в домашнем приюте. С другими кошками не конфликтует. Кастрирован, привит, блох и глистов нет.

Ласковая кошечка Маша ходит хвостиком за человеком, любит, когда ее гладят. Неконфликтная. Кошке полтора года. Стерилизована, обработана от паразитов. Ходит в лоток. Кушает влажный и сухой корм.

Этой кошечке 4 месяца. Очень ласковая, умная и сообразительная. В еде неприхотлива. Знает лоток. Аккуратная.

Котику 1,5 месяца. Один из его родителей был британской породы. Контактный, игривый и шустрый малыш. Кушает все, что дают. Приучен к лотку. Очень ждет своего хозяина.

Марусе около двух месяцев. Она очень тихая кошка, боится улицы и машин, поэтому отдается только в квартиру. У нее есть паспорт. Обработана от паразитов и глистов. Кошке поставлена первая прививка, вторую оплатит волонтер. Ходит в лоток, предпочитает сухой корм, но может есть и обычную еду. Для волонтера важно ненавязчивое отслеживание ее судьбы. В приданое – игрушка и когтеточка.

Тимофею примерно полгода. Ласковый и терпеливый, мурлычет от одного взгляда на него. Не был замечен в агрессии к детям, спокойно себя чувствует у них на руках. А вот к другим кошачьим не питает теплых эмоций. Хотя это, предполагают волонтеры, может пройти после кастрации. Любит гулять, поэтому возможно взять его в частный дом, но без самовыгула, или – в квартиру и прогуливаться с котом на поводке. Тимофей имеет свой паспорт, все прививки и обработан от паразитов. Есть запись на кастрацию в скором времени. Если что, волонтер готов оплатить процедуру. Ходит в лоток, ест кошачий корм, но может – и обычную еду. В подарок новому хозяину – игрушка и когтеточка. От вас – время от времени фотографии питомца волонтеру.

Котику 4 месяца. Ласковый, умный, кушает все. Аккуратный, ходит в лоток. Хозяин умер, а родственники выбросили малыша на улицу. Сейчас на временной передержке. Очень ждет, когда его заберут в новый дом.

Голубоглазый ручной котенок. Ему 2 месяца. Малыш очень ласковый, кушает корма для котят, ходит в лоток. Обработан от блох и глистов, привит.

Этим малышам около двух месяцев. Черный с белой грудкой - мальчик. Черная с белой мордочкой - девочка. Смешные и забавные. Кушают корма для котят. В лоток ходят с древесным наполнителем. От блох и глистов обработаны. Привиты.

Кот-красавец, но диковат. Пока шипит, когда к нему подходит человек. Но если попадет в добрые руки, уверены волонтеры, быстро «оттает».

Еще один красавчик из семейства кошачьих, который встретился с не очень добрыми людьми. Поэтому пока подходить к человеку сам побаивается. Но если погладить его – он не против. Очень любопытный малый. В еде непривередлив.

Этого котика волонтер подобрала на проспекте Комсомольском, пытался перебежать через широкую дорогу. Хозяин пока не откликнулся. Кот молодой, некастрированный, ласковый.

Кошечку-подростка нашли в подъезде. Ей всего 4 месяца, а она уже успела спасти свою мать, - громко мяукала и звала людей к вентиляционной шахте, где находилась мама-кошка. Очень умненькая, ходит только в лоток. В меру активная. Ласковая.

Кошка Машка. Ей полтора года, стерилизована. Контактная девочка, ходит хвостиком за человеком, любит гладиться об ноги и когда ей уделяют внимание. Неконфликтна.

А это – Мася. Ей 2 года. Кошка характерная. Не потерпит других животных рядом, будет ревновать к ним своего хозяина. Если вы хотите кошку, которая будет следовать за вами по пятам, – это она. Стерилизована.

Кошке Даше 2 года. Очень осторожна. Понадобится время, чтобы она привыкла к новой семье. Неагрессивна. С другими животными ладит хорошо. Стерильна.

Мегги. Кошке чуть больше года. Спасена с дочкой из подвала. Выкормила еще четырех приемных малышей. Очень умная и ласковая кошка. Всегда ходит в лоток. Стерилизована, привита.

Малыш Мик (Микаэл) словно герой восточной сказки: черный, как южная ночь, смелый и веселый, как Аладдин. Котик игривый, но воспитанный. Аппетит отличный, обожает вкусняшки. Лоток знает отлично. Малышу всего 4 месяца, а это значит у вас с ним впереди вся жизнь, полная любви и радости.

Лялечка ждет, когда сможет сделать счастливым своего человека. Малышка – воплощение грации, она энергична, ненавязчива, но знает себе цену. Ей 4 месяца, поэтому кошечка любит играть и веселиться. Здорова, приучена к лотку, аппетит отличный.

Если вы пришли домой уставшим, Яшма снимет с вас всю негативную энергию, которая была накоплена в течение дня, - пишут заботливые волонтеры, у которых кошка с необычным именем живет на передержке. Яшма будет для своего хозяина талисманом. Она очень спокойная и понимающая. Чувствует человека. Кошке примерно 9 месяцев, она стерилизована, привита. Знает лоток на 5+.

А это — кошка Морошка. Ей примерно три года. Она, как дама из высшего общества, знает на отлично правила хорошего тона, ведет себя достойно и ненавязчиво. Очень спокойная, не любит навязчивости. Морошка станет хорошей спутницей взрослому человеку, ведущему размеренный образ жизни. Стерилизована, привита.

Веселая котодевочка двух месяцев от роду. Эта кошечка подарит своему новому хозяину море позитива и кучу веселых моментов. Уже приучена к лотку, здорова, кушает с большим аппетитом. Активна, любопытна, любит поиграть и поохотиться. А после игр будет не против посидеть у вас на коленках.

Молодому котику около двух лет. Он нежный и ласковый. Готов доказать вам, что черные коты приносят счастье, а не наоборот. Питается сухим кормом. С другими кошачьими контактирует хорошо. Лоток знает. Кастрирован.

Котика зовут Сема. Ему примерно полтора месяца. Очень подвижный малыш, резво бегает, на аппетит не жалуется. К лотку приучен. Кушает кошачьи корма.

Активный и ласковый котенок. Ему два месяца. Кушает все, что дают. Самостоятельно ходит в лоток. Ждет заботливых хозяев и верит, что найдет свой дом.