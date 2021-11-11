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Почему осень – идеальное время для пластики груди, живота, лица, интимной зоны и тела

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Почему сейчас идеальное время для выполнения пластических операций и последующего восстановления? Уже нет летней жары, нет пыли, послеоперационные особенности и компресссионное белье (при ряде операций оно требуется) без проблем скроет осенняя одежда. Можно преобразиться и восстановиться к Новому году и, конечно, к следующему пляжному сезону. А еще — на пластические операции в широко известной новосибирской «Клинике Пасман» действуют супервыгодные цены.

Опытный онколог-маммолог, пластический хирург Екатерина Ногайцева выполняет все виды пластики груди, в том числе — реконструкции после рака молочной железы.

До 31 декабря топ-предложений «Клиники Пасман»:

- блефаропластика верхних и нижних век «все включено» за 85000-95 000 рублей (в зависимости от типа анестезии): операция позволит скорректировать признаки старения, нависшие веки, жировые грыжи, опущение уголков глаз, излишек кожи на веке, асимметрию глаз, мешки и круги под глазами, выраженные носослезные борозды. В предложение входит: безопасный наркоз, проведение операции на верхних и нижних веках, пребывание в комфортном дневном стационаре, послеоперационное наблюдение пластического хирурга и снятие швов;

- абдоминопластика «все включено» за 210 000 рублей: операция поможет восстановить контуры живота после беременности и родов, возрастных изменений, связанных со снижением тонуса мышц и кожи, послеоперационных грыж или похудения больше чем на 10 кг; устранит кожно-жировой фартук, провисание кожи, дряблость мышц живота, диастаз. В предложение входят: операция, наркоз, двое суток в стационаре под круглосуточным наблюдением медицинского персонала, питание, перевязки и послеоперационное наблюдение;

- увеличение груди «все включено» за 200 000 рублей: операция позволит обрести желаемую форму и размер груди, носить белье без пуш-апа, платья с глубоким декольте и открытой спиной, не волноваться о возрастных изменениях и потере формы груди, чувствовать себя привлекательной. В стоимость входят: операция по увеличению груди, наркоз, имплантаты круглой формы «Ментор» или «Силимед» с пожизненной гарантией, подобранные с учетом индивидуальных особенностей, сутки в комфортном стационаре под круглосуточным наблюдением медицинского персонала, послеоперационное наблюдение пластического хирурга и снятие швов;

Ирина Шмарина выполняет все виды маммопластики, операций по омоложению (в том числе блефаропластику верхних и нижних век, круговую подтяжку лица), абдоминопластики (в том числе с устранением расхождения прямых мышц живота, транспозицией пупка), пластики пупочного кольца (авторские методики), липосакции (все области) и липофилинга (аутотрансплантация собственной жировой ткани).

- липосакция и липофилинг от 45 000 рублей (стоимость определяется после консультации, зависит от зоны и категории сложности операции): это отличная возможность в ходе одной операции устранить излишки жира в проблемных местах (в области живота, боков, «галифе») и выполнить моделирование желаемой фигуры за счет перераспределения жировой ткани из проблемных зон в те участки, где ее недостаток (грудь, ягодицы, щеки, скулы);

- RF-терапия и омоложение интимной зоны на эксклюзивном (единственном в Сибири) аппарате EVA — 8 000 рублей: процедура способна помочь при растяжении, снижении тонуса, увеличении объема влагалища после родов; при снижении чувствительности во время интимной жизни; при сухости, жжении и зуде во влагалище; при боли во время полового акта; вульвовагинальных раздражениях, вагинитах и циститах; опущении задней стенки и снижении эластичности влагалища; при стрессовом недержании мочи легкой степени.

Операции выполняет команда опытных хирургов: маммолог-онколог, пластический хирург Екатерина Ногайцева, кандидат медицинских наук, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург Ирина Шмарина, акушер-гинеколог высшей категории, хирург «Клиники Пасман» Татьяна Веретельникова – специалисты, за решением проблем к которым едут пациенты со всей страны.

Татьяна Веретельникова помогает женщинам решать даже такие деликатные проблемы, как коррекция размера и формы половых губ, половой щели, увеличение клитора, восстановление девственной плевы; восстановление при опущении половых органов после родов, гинекологических операций и т.д., в том числе сочетающихся с недержанием мочи.

Пластическая хирургия в «Клинике Пасман»:

- максимальная безопасность: хирург подбирает максимально безопасный вариант операции, тщательно исследует особенности здоровья, не навязывает услуги, если они могут ухудшить качество жизни пациента;

- собственная операционная и стационар: консультации, обследования, операция и наблюдение проходят в одном месте. Пациент в безопасности, чувствует себя спокойно, потому что хирург, анестезиолог и узкие специалисты всегда рядом;

- консилиумы: если у пациента есть хронические заболевания, врачи собирают консилиум. Узкие специалисты изучают историю болезни, дают рекомендации по лечению и подготовке к операции, контролируют состояние во время восстановления;

- наблюдение за пациентом до окончания реабилитационного периода и после него: хирург готовит пациента к операции и наблюдает весь период восстановления, назначает обязательные контрольные УЗИ, консультирует, проводит ежегодный осмотр;

- индивидуальные программы реабилитации: залог потрясающего эстетического эффекта не только в блестяще проведенной операции, но и в грамотном послеоперационном восстановлении с помощью косметологических процедур, физио- и рефлексотерапии. Лечащий врач совместно с профильными специалистами подбирает программу восстановления каждому пациенту индивидуально, в зависимости от особенностей его организма, возраста, стиля жизни и показателей здоровья.

Чтобы воспользоваться предложением по максимально выгодной цене, звоните по телефону: 8-(383)-284-30-53. Специально для иногородних пациентов есть предварительные дистанционные консультации по WhatsApp или Skype. Вся информация по телефону: 8-383-284–30–53.

* Все предложения действуют с 1.11.2021 по 31.12.2021 и доступны в рассрочку от банка. Администратор «Клиники Пасман» поможет подобрать подходящий банковский продукт на выгодных условиях. Кредит предоставляют банки: АО «ОТП Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Кредит Европа Банк».

«Клиника Пасман»:
ул. Карамзина, 92
тел. +7 (383) 285–60–59
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