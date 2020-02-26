Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Первый день весны в 2020 году совпал с последним днем Масленицы. Значит, сжигать чучело зимы и встречать весну мы официально будем 1 марта. О том, где в Томске пройдут народные гулянья, кто будет угощать блинами и где построят самое большое чучело, можно узнать из нашего обзора.
Народные гулянья в Городском саду
Народные гулянья в главном парке Томска начнутся в 12:00. Широкая ярмарка, масленичные забавы, праздничные представления и много вкусного ждет томичей в первый день весны.
Детская Масленица пройдет на семейной площадке со стороны улицы Герцена. На главной площади – большой концерт, конкурс блиноедов, бои на бревнах и покорение масленичного столба. А в 17:00 на озере будут с ряжеными провожать зиму, сжигая чучело.
Фотографии - из группы Горсада ВКонтакте.
Когда: 1 марта с 12:00
Где: Городской сад
Масленица в музее славянской мифологии
Первый музей славянской мифологии впервые собирает гостей на Масленицу. Горожан всех профессий и возрастов обещают «пробудить» от зимней спячки. Томичи вспомнят традиции каждого из дней масленичной недели: от встречи родственников в понедельник до проводов Зимы в воскресенье.
В программе: изготовление и сожжение чучела Зимы, смотрины невест, тещины вечерки, масленичная карусель, прыжки через костер, «состязания мореходов», а также другие игры и обряды. Угощать будут блинами и сбитнями.
Специальный гость праздника – белорусский мастер-керамист Александр Новгородский. Он едет в Томск, чтобы посвистеть и познакомить нас с народными музыкальными инструментами собственного изготовления – окаринами.
Фотографии - из группы музея ВКонтакте.
Когда: 1 марта с 15:00 до 17:00
Где: музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)
Университетская масленица
Университетскому городу – университетскую Масленицу! Пройдет она в воскресенье на стадионе ТГУ. Гости смогут помериться силой и ловкостью, поучаствовать в поцелуйных играх, поесть блины и увидеть самое большое чучело Масленицы в Томске.
«Масленица будет пять метров в высоту, на ее создание уйдет 50 м проволоки, 100 кг соломы и 20 кв. м ситца, – рассказал сотрудник управления социальной и молодежной политики ТГУ Антон Пшеленский. – Делать чучело будут представители нашего управления и арт-проекта «Васильев вечер».
Маленькие гости смогут принять участие в снежном дартсе, эстафете на «плюшках», штурме снежной крепости. Культурная программа для детей включает в себя хоровод, конкурсы песен, частушек, загадок и стихов.
Будет что посмотреть и любителям спортивных состязаний. Студенты сойдутся в битве подушками, метании валенка, перетягивании каната, лыжной гонке, и не только.
Фотографии — из группы университета ВКонтакте.
Когда: 1 марта в 12:00
Где: стадион ТГУ (ул. Аркадия Иванова, 22)
Масленица на ипподроме
Встретить весну в окружении животных приглашает томичей конный клуб «Баланс». Кроме традиционных игр, забав и хороводов, в программе праздника – показательные выступления и катание на лошадях. Всем любознательным устроят экскурсию по ипподрому.
И, конечно, никуда без чая с блинами и сжигания чучела Масленицы.
Фотографии — из группы конного клуба ВКонтакте.
Когда: 1 марта в 12:00
Где: ипподром (пер. Нижний, 29)
Гулянья на Воскресенской горе
Проводить зиму можно будет и на Воскресенской горе. Там готовят праздник для всей семьи. В программе: поедание блинов на скорость, масленичные посиделки в русской избе за травяным чаем, изготовление традиционной куклы Масленички, мастер-класс по работе с деревом, а также игры, потехи и забавы, которые пошли от наших прабабушек и прадедушек.
Фото – из группы музея ВКонтакте.
Когда: 1 марта с 12:00 до 14:00
Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)
Музыкальная Масленица в БКЗ
Проводить зиму и встретить весну с музыкой приглашают маленьких томичей и их родителей в субботу, 29 февраля. Гостей ждут задорные детские песни и масленичные игры.
На сцене будут звучать балалайка, домра-альт, баян, барабаны, домра.
Концерт проходит в формате гостиной, зрители могут свободно перемещаться во время концерта и подыгрывать музыкантам на перкуссионных и шумящих инструментах. В зале работает фотограф.
Когда: 29 февраля в 12:00
Где: БКЗ, камерный зал (пл. Ленина, 12а)
Масленица в Светлом
Жители поселка Светлый проводить зиму смогут в местном доме культуры. В полдень там откроется выставка работ народных умельцев и конкурс на лучшие блины. В программе праздника: аттракционы для детей и взрослых, катание на санях, лошадях, пони и хаски.
В 13:00 – концерт творческих коллективов светленского дома культуры. С 14:00 – молодецкие игры, где самые сильные и ловкие получат призы. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы.
Фото – из группы поселка ВКонтакте.
Когда: 29 февраля в 12:00
Где: дом культуры поселка Светлый
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