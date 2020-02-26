Добрые новости
26 февраля,
2020
37
фото
Полезно

Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Первый день весны в 2020 году совпал с последним днем Масленицы. Значит, сжигать чучело зимы и встречать весну мы официально будем 1 марта. О том, где в Томске пройдут народные гулянья, кто будет угощать блинами и где построят самое большое чучело, можно узнать из нашего обзора.

Народные гулянья в Городском саду

Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело

Народные гулянья в главном парке Томска начнутся в 12:00. Широкая ярмарка, масленичные забавы, праздничные представления и много вкусного ждет томичей в первый день весны.


Детская Масленица пройдет на семейной площадке со стороны улицы Герцена. На главной площади – большой концерт, конкурс блиноедов, бои на бревнах и покорение  масленичного столба. А в 17:00 на озере будут с ряжеными провожать зиму, сжигая чучело.


Фотографии - из группы Горсада ВКонтакте. 


Когда: 1 марта с 12:00

Где: Городской сад

Масленица в музее славянской мифологии

Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело

Первый музей славянской мифологии впервые собирает гостей на Масленицу. Горожан всех профессий и возрастов обещают «пробудить» от зимней спячки. Томичи вспомнят традиции каждого из дней масленичной недели: от встречи родственников в понедельник до проводов Зимы в воскресенье.


В программе: изготовление и сожжение чучела Зимы, смотрины невест, тещины вечерки, масленичная карусель, прыжки через костер, «состязания мореходов», а также другие игры и обряды. Угощать будут блинами и сбитнями.

Специальный гость праздника – белорусский мастер-керамист Александр Новгородский. Он едет в Томск, чтобы посвистеть и познакомить нас с народными музыкальными инструментами собственного изготовления – окаринами.


Фотографии - из группы музея ВКонтакте.


Когда: 1 марта с 15:00 до 17:00

Где: музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Университетская масленица

Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело

Университетскому городу – университетскую Масленицу! Пройдет она в воскресенье на стадионе ТГУ. Гости смогут помериться силой и ловкостью, поучаствовать в поцелуйных играх, поесть блины и увидеть самое большое чучело Масленицы в Томске.


«Масленица будет пять метров в высоту, на ее создание уйдет 50 м проволоки, 100 кг соломы и 20 кв. м ситца, – рассказал сотрудник управления социальной и молодежной политики ТГУ Антон Пшеленский. – Делать чучело будут представители нашего управления и арт-проекта «Васильев вечер».


Маленькие гости смогут принять участие в снежном дартсе, эстафете на «плюшках», штурме снежной крепости. Культурная программа для детей включает в себя хоровод, конкурсы песен, частушек, загадок и стихов.


Будет что посмотреть и любителям спортивных состязаний. Студенты сойдутся в битве подушками, метании валенка, перетягивании каната, лыжной гонке, и не только.


Фотографии — из группы университета ВКонтакте.


Когда: 1 марта в 12:00

Где: стадион ТГУ (ул. Аркадия Иванова, 22)

Масленица на ипподроме

Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело

Встретить весну в окружении животных приглашает томичей конный клуб «Баланс». Кроме традиционных игр, забав и хороводов, в программе праздника – показательные выступления и катание на лошадях. Всем любознательным устроят экскурсию по ипподрому.

И, конечно, никуда без чая с блинами и сжигания чучела Масленицы.   


Фотографии — из группы конного клуба ВКонтакте.


Когда: 1 марта в 12:00

Где: ипподром (пер. Нижний, 29)

Гулянья на Воскресенской горе 

Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело

Проводить зиму можно будет и на Воскресенской горе. Там готовят праздник для всей семьи. В программе: поедание блинов на скорость, масленичные посиделки в русской избе за травяным чаем, изготовление традиционной куклы Масленички, мастер-класс по работе с деревом, а также игры, потехи и забавы, которые пошли от наших прабабушек и прадедушек.


Фото – из группы музея ВКонтакте.


Когда: 1 марта с 12:00 до 14:00

Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Музыкальная Масленица в БКЗ

Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Фото: с официальной страницы проекта "Family weekend" vkontakte

Проводить зиму и встретить весну с музыкой приглашают маленьких томичей и их родителей в субботу, 29 февраля. Гостей ждут задорные детские песни и масленичные игры.
На сцене будут звучать балалайка, домра-альт, баян, барабаны, домра.


Концерт проходит в формате гостиной, зрители могут свободно перемещаться во время концерта и подыгрывать музыкантам на перкуссионных и шумящих инструментах. В зале работает фотограф.

Когда: 29 февраля в 12:00

Где: БКЗ, камерный зал (пл. Ленина, 12а)

Масленица в Светлом

Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело
Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело

Жители поселка Светлый проводить зиму смогут в местном доме культуры. В полдень там откроется выставка работ народных умельцев и конкурс на лучшие блины. В программе праздника: аттракционы для детей и взрослых, катание на санях, лошадях, пони и хаски.


В 13:00 – концерт творческих коллективов светленского дома культуры. С 14:00 – молодецкие игры, где самые сильные и ловкие получат призы. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы.


Фото – из группы поселка ВКонтакте.


Когда: 29 февраля в 12:00

Где: дом культуры поселка Светлый 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.