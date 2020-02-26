Масленица: поцелуйные игры, конкурс блиноедов и пятиметровое чучело

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Первый день весны в 2020 году совпал с последним днем Масленицы. Значит, сжигать чучело зимы и встречать весну мы официально будем 1 марта. О том, где в Томске пройдут народные гулянья, кто будет угощать блинами и где построят самое большое чучело, можно узнать из нашего обзора.

Народные гулянья в Городском саду

Народные гулянья в главном парке Томска начнутся в 12:00. Широкая ярмарка, масленичные забавы, праздничные представления и много вкусного ждет томичей в первый день весны.

Детская Масленица пройдет на семейной площадке со стороны улицы Герцена. На главной площади – большой концерт, конкурс блиноедов, бои на бревнах и покорение масленичного столба. А в 17:00 на озере будут с ряжеными провожать зиму, сжигая чучело.

Фотографии - из группы Горсада ВКонтакте.

Когда: 1 марта с 12:00 Где: Городской сад

Масленица в музее славянской мифологии

Первый музей славянской мифологии впервые собирает гостей на Масленицу. Горожан всех профессий и возрастов обещают «пробудить» от зимней спячки. Томичи вспомнят традиции каждого из дней масленичной недели: от встречи родственников в понедельник до проводов Зимы в воскресенье.

В программе: изготовление и сожжение чучела Зимы, смотрины невест, тещины вечерки, масленичная карусель, прыжки через костер, «состязания мореходов», а также другие игры и обряды. Угощать будут блинами и сбитнями.



Специальный гость праздника – белорусский мастер-керамист Александр Новгородский. Он едет в Томск, чтобы посвистеть и познакомить нас с народными музыкальными инструментами собственного изготовления – окаринами.

Фотографии - из группы музея ВКонтакте.

Когда: 1 марта с 15:00 до 17:00 Где: музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Университетская масленица

Университетскому городу – университетскую Масленицу! Пройдет она в воскресенье на стадионе ТГУ. Гости смогут помериться силой и ловкостью, поучаствовать в поцелуйных играх, поесть блины и увидеть самое большое чучело Масленицы в Томске.

«Масленица будет пять метров в высоту, на ее создание уйдет 50 м проволоки, 100 кг соломы и 20 кв. м ситца, – рассказал сотрудник управления социальной и молодежной политики ТГУ Антон Пшеленский. – Делать чучело будут представители нашего управления и арт-проекта «Васильев вечер».

Маленькие гости смогут принять участие в снежном дартсе, эстафете на «плюшках», штурме снежной крепости. Культурная программа для детей включает в себя хоровод, конкурсы песен, частушек, загадок и стихов.

Будет что посмотреть и любителям спортивных состязаний. Студенты сойдутся в битве подушками, метании валенка, перетягивании каната, лыжной гонке, и не только.

Фотографии — из группы университета ВКонтакте.

Когда: 1 марта в 12:00 Где: стадион ТГУ (ул. Аркадия Иванова, 22)

Масленица на ипподроме

Встретить весну в окружении животных приглашает томичей конный клуб «Баланс». Кроме традиционных игр, забав и хороводов, в программе праздника – показательные выступления и катание на лошадях. Всем любознательным устроят экскурсию по ипподрому. И, конечно, никуда без чая с блинами и сжигания чучела Масленицы.

Фотографии — из группы конного клуба ВКонтакте.

Когда: 1 марта в 12:00 Где: ипподром (пер. Нижний, 29)

Гулянья на Воскресенской горе

Проводить зиму можно будет и на Воскресенской горе. Там готовят праздник для всей семьи. В программе: поедание блинов на скорость, масленичные посиделки в русской избе за травяным чаем, изготовление традиционной куклы Масленички, мастер-класс по работе с деревом, а также игры, потехи и забавы, которые пошли от наших прабабушек и прадедушек.

Фото – из группы музея ВКонтакте.

Когда: 1 марта с 12:00 до 14:00 Где: музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Музыкальная Масленица в БКЗ

Фото: с официальной страницы проекта "Family weekend" vkontakte

Проводить зиму и встретить весну с музыкой приглашают маленьких томичей и их родителей в субботу, 29 февраля. Гостей ждут задорные детские песни и масленичные игры.

На сцене будут звучать балалайка, домра-альт, баян, барабаны, домра.

Концерт проходит в формате гостиной, зрители могут свободно перемещаться во время концерта и подыгрывать музыкантам на перкуссионных и шумящих инструментах. В зале работает фотограф.



Когда: 29 февраля в 12:00 Где: БКЗ, камерный зал (пл. Ленина, 12а)

Масленица в Светлом