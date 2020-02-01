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01 февраля,
2020
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«По собственному желанию»: специалисты рассказали, как томичам уволиться на больничном

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Специалисты фонда социального страхования в Томске рассказали ТВ2, как уволиться на работе в период болезни. По информации ФСС, работодатель оплачивает больничные листы даже после увольнения. 

«По собственному желанию»: специалисты рассказали, как томичам уволиться на больничном

Согласно ФЗ-255 Минздравсоцразвития, не обязательно, чтобы весь период нетрудоспособности укладывался в 30 дней, работодатель должен оплатить больничный за все дни нетрудоспособности.


«Если работник ушел на больничный и уволился (например, написал заявление на увольнение и ушел на «больничный» до прекращения трудовых отношений), то оплате подлежат все дни согласно листку нетрудоспособности, — отметили в ФСС. — В этом случае пособие по временной нетрудоспособности оплачивается в размере среднего заработка, определяемого исходя из стажа работника(8 лет и более – 100% от среднего заработка ; от 5 до 8 лет – 80%; до 5 лет – 60%)».


Листок нетрудоспособности необходимо предъявить на работе не позднее шести месяцев со дня закрытия больничного листа.


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