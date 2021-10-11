Перешли на кадастр. Как изменился налог на недвижимость у томичей в 2021 году

Жители Томской области в первый раз получили квитанции от налоговой в новом формате. С 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц в РФ начисляется исходя из кадастровой (а не инвентаризационной) стоимости объектов недвижимости. Рассказываем, кого коснулось повышение, а кто, напротив, может и не платить налоги.

Начнем с главного. Какие новые ставки?

Для объектов недвижимости, которые имеют кадастровую стоимостью более 500 тысяч рублей, предлагается ставка налога 0,3 %, для объектов стоимостью менее 500 тысяч рублей — 0,2 %. Для малоимущих граждан предлагается полное освобождение от налога на имущество по объектам жилого назначения с кадастровой стоимостью до миллиона рублей. Если выше миллиона, ставка будет льготной — 0,1 %. Для собственников гаражей и тех, кто владеет машиноместом, предлагается установить ставку 0,1 % (если кадастровая стоимость менее 500 тысяч рублей) или 0,3 % (более 500 тысяч). От уплаты будут освобождены малоимущие граждане, у которых кадастровая стоимость гаража не превышает миллиона рублей. Если превышает — ставка налога составит 0,3 %. В отношении коммерческих и офисных объектов налогооблажения и объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей, предлагается ставка 2 %. В отношении прочих объектов ставка налога будет 0,5 %.

Кто может не платить налог на недвижимость?

Налогом не будет облагаться площадь 20 квадратных метров для квартиры, 50 квадратных метров для жилого дома и 10 «квадратов» для жилой комнаты. В общей сложности это 13 044 объекта. Они исключаются из числа объектов налогообложения жилого типа.

Я не платил налог раньше, но теперь мне пришла квитанция. Почему?

В 2021 году квитанция пришла налогом владельцам более 36 тысяч новых объектов недвижимости. Это дома, которые были введены в эксплуатацию в 2013-2018 годы, у которых просто не было инвентаризационной стоимости. А также объекты 2019 года.

И все-таки: мой налог вырастет или нет?

По расчетам экспертной рабочей группы, в 2021 году в Томске, для собственников 28,9 тысячи квартир налог на имущество вырастет на сумму не более 200 рублей в год. Для владельцев 1,1 тысячи частных домов налог вырастет в среднем на 1,5 тысячи рублей, а для владельцев 900 комнат на сумму до 100 рублей. Есть и те, для кого налог стал меньше. Так, для владельца квартиры с кадастровой стоимостью до 500 тысяч рублей налог составит 132 рубля (снижение на 400 рублей относительно 2020 года). Собственник квартиры с кадастровой стоимостью от 500 тысяч до 5 миллионов заплатит 2 246 рублей (это меньше на 1,5 тысячи), владельц квартиры с кадастровой стоимостью больше 5 миллионов должен будет заплатить 15,5 тысячи рублей (снижение более 5 тысяч рублей). Снизятся платежи и у владельцев частных домов. Так, владелец дома с кадастровой стоимостью до 500 тысяч рублей заплатит порядка 72 рублей за год (снижение на 1 200 рублей), с кадастровой стоимостью от 500 тысяч до 5 миллионов – 1 459 рублей, свыше 5 миллионов рублей – 19 тысяч в год.

А что еще?

А еще предусмотрен переходный период. В частности, налог по новым объектам за 2020 год будет исчисляться с понижающим коэффициентом. Полноценная ставка для собственников таких объектов начнет действовать с 2024 года. Кроме того, если размер НИФЛ за 2020 год окажется существенно выше, чем размер налога, начисляемого ранее, то собственник также может рассчитывать на послабления. Так, в 2021 году собственник заплатит прежнюю сумму налога плюс 20 % от суммы прироста (разница между налогами). В 2022 году — плюс 40 %, в 2023-м — плюс 60 %. С 2024 года начнется оплата в полном объеме.

А чем отличается кадастровая стоимость от инвентаризационной?

Кадастровая стоимость недвижимости более приближена к рыночной. Инвентаризационная стоимость главным образом основывалась на стоимости строительства и не учитывает месторасположение дома, инфраструктуру, класс объекта и многие другие показатели. Кадастровая стоимость, которую теперь будут использовать при начислении налога, учитывает не только стоимость строительства и материалов, но и местоположение объекта, инфраструктуру и ряд других важных параметров.





Где тогда узнать кадастровую стоимость квартиры?

Для получения информации о цене собственности вы можете обратиться в кадастровую палату своего города и подать заявление на получение справки о кадастровой стоимости объекта. Обязательно возьмите с собой паспорт. Справка будет готова в течение пяти рабочих дней, и это бесплатно. Если вам не нужен оригинал документа с подтверждением стоимости квартиры, то можно уточнить ее не выходя из дома — на сайте Росреестра. В разделе «электронные услуги» перейдите во вкладку «справочная информация по объектам недвижимости» или же найдите свой дом на публичной кадастровой карте по координатам и адресу.

Можно примеры?

А давайте. ♦Например, гостинка по адресу Ново-Киевская, 30. Площадь комнаты — 17 кв.м. Налог на жилье не платится, так как площадь меньше установленной льготы в 20 квадратов. ♦Недвижимость площадью 100 квадратов, оценивается по кадастровому паспорту в 6 000 000 рублей. Доля владельца — 50%. Согласно действующими федеральным законам, налоговый вычет для такого жилья составит 2 400 000. Муниципальными властями установлена ставка в размере 0.1%. Определить размер налогового сбора можно, подставив имеющиеся данные в формулу: Налог = (6 000 000 - 2 400 000) x 0,001x 0,5. Поведя подсчеты, можно определить, что сумма сбора в ФНС составит 1800 рублей. ♦Владелец квартиры 2015 года постройки с кадастровой стоимостью 2,72 миллиона рублей будет платить 3 640 рублей в год. С учетом переходного периода в 2021 году он заплатит 728 рублей. Переходный период для него растянется до 2029 года (по 10% от суммы прироста в год).

Можно ли оспорить сумму, указанную в квитанции? Что делать, если ты не согласен с этой суммой?

В случае несогласия с начисленной к уплате суммой налога следует обратиться в инспекцию по месту нахождения объектов налогообложения. Если у человека есть льгота, нужно представить документы, подтверждающее это право (пенсионное удостоверение, к примеру). Если в квитанции указаны некорректные данные по объектам налогообложения, также необходимо представить соответствующие документы. В этом случае в налоговой сделают перерасчет. Сумму, которую человек переплатил, ему вернут, если он напишет заявление. Если нет, переплату учтут при расчете налога за последующие годы.

Почему мне не пришло налоговое уведомление?

Все налоговые уведомления управление ФНС, как это предусмотрено законом, разослало не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа. Уведомления отправили по почте заказным письмом. Но в последние несколько лет бумажные налоговые уведомления не получают те налогоплательщики, которые зарегистрировались в Личном кабинете на сайте ФНС России. Они получают налоговое уведомление только в электронной форме. Чтобы получать налоговые уведомления на бумажном носителе, необходимо уведомить об этом налоговый орган через свой личный кабинет.

И напоследок. Где и как можно заплатить налоги?

Уплатить налоги можно в отделениях банков, представив оператору банка приложенные к сводному налоговому уведомлению квитанции на оплату, самостоятельно через платежные терминалы, набрав индекс документа. А те, у кого есть Личный кабинет на сайте, могут сделать это там в режиме онлайн.